Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

ACB triển khai chương trình hơn 1,7 triệu phần thưởng trên ứng dụng

tác giả
D.TH.
D.TH.
D.TH.

Từ ngày 6-11-2026, Ngân hàng ACB triển khai chương trình “Bịt Mắt Bắt Dê” trên ứng dụng ACB ONE, với hơn 1,7 triệu phần thưởng. Khách hàng có thể nhận lượt tham gia thông qua các giao dịch tài chính, thanh toán hằng ngày và giới thiệu bạn bè.

ACB triển khai chương trình hơn 1,7 triệu phần thưởng trên ứng dụng - Ảnh 1.

Mỗi lượt tham gia mở ra cơ hội trúng iPhone 18 Pro Max mỗi tuần - Ảnh: DNCC

Mở túi Phát Lộc săn iPhone mỗi tuần

Chương trình mang đến các giải thưởng tiền mặt lên đến 9.999.999 đồng và cơ hội trúng iPhone 18 Pro Max mỗi tuần. Khách hàng có thể tham gia, mở quà và theo dõi kết quả trực tiếp trên ứng dụng.

Mỗi lượt tham gia được tích lũy thông qua nhiều hoạt động. Với khoản tiền gửi trực tuyến từ 10 triệu đồng, kỳ hạn từ một tháng, khách hàng có thể nhận hai lượt. Các giao dịch thanh toán hoặc trả góp qua thẻ tín dụng từ 1 triệu đồng, mua chứng chỉ tiền gửi và mua ngoại tệ trực tuyến để chuyển tiền ra nước ngoài cũng thuộc nhóm giao dịch được tính lượt theo điều kiện chương trình.

Nhờ đó, chương trình được gắn với nhiều nhu cầu tài chính khác nhau, từ tích lũy tài sản đến giao dịch phục vụ học tập, công tác hay thanh toán quốc tế, giúp khách hàng vừa thực hiện các kế hoạch tài chính của mình vừa có thêm cơ hội nhận thưởng.

Ngoài ra, khách hàng có thể nhận lượt từ những giao dịch thường ngày như thanh toán VNPAY-QR từ 100.000 đồng, nạp tiền điện thoại, thanh toán hóa đơn điện, nước, mua vé xem phim đủ điều kiện hoặc giới thiệu bạn bè lần đầu tham gia chương trình.

Như vậy, lượt tham gia được phân bổ từ cả hoạt động tích lũy, sử dụng dịch vụ ngân hàng đến các giao dịch thanh toán thông thường.

Kho quà ACB Rewards có nhiều voucher tiêu dùng

Bên cạnh cơ hội nhận thưởng từ chương trình "Bịt Mắt Bắt Dê", khách hàng còn có thể khám phá kho quà trên ACB Rewards với nhiều voucher từ các thương hiệu quen thuộc. Đáng chú ý, nhiều voucher có thể đổi từ 0 điểm theo điều kiện chương trình, đáp ứng đa dạng nhu cầu mua sắm, di chuyển, chăm sóc bản thân và gia đình.

ACB triển khai chương trình hơn 1,7 triệu phần thưởng trên ứng dụng - Ảnh 2.

Kho quà trên ACB Rewards với nhiều voucher hấp dẫn có thể đổi từ 0 điểm, như một món quà ACB dành tặng khách hàng trong dịp cuối năm - Ảnh: DNCC

Cụ thể, khách hàng có thể nhận ưu đãi đến 100.000 đồng khi mua sản phẩm của Nutifood tại hệ thống Ngôi Nhà Dinh Dưỡng Nutifood; giảm đến 300.000 đồng tại Chang Modern Thai hoặc sử dụng combo voucher Be trị giá đến 270.000 đồng.

Ở nhóm mua sắm, voucher MUJI giảm 50.000 đồng áp dụng cho đơn hàng từ 499.000 đồng. Fahasa.com có ưu đãi giảm thêm 15%, tối đa 100.000 đồng, với đơn hàng từ 300.000 đồng.

Ngoài ra, kho quà còn có liệu trình Vital Glow Facial tại VITA Clinic trị giá 1 triệu đồng cùng các ưu đãi từ Thiên Long và bTaskee.

Từ ngày 6-11-2026 đến hết ngày 28-2-2027, khách hàng có thể đăng nhập ACB ONE để tham gia chương trình "Bịt Mắt Bắt Dê" và đổi voucher tại ACB Rewards. Một chuyến xe trong ngày có thể tiết kiệm hơn với combo voucher Be trị giá đến 270.000 đồng. Thông tin chi tiết về thể lệ, cơ cấu giải thưởng và điều kiện áp dụng được cập nhật tại ứng dụng ACB ONE.

"Bật mí" những giao dịch giúp khách hàng nhận lượt tham gia:

-Gửi tiết kiệm: Từ 10 triệu đồng, kỳ hạn từ 1 tháng, trực tuyến hoặc tại quầy.

-Mua chứng chỉ tiền gửi: Mua chứng chỉ tiền gửi từ 10 triệu.

-Mua ngoại tệ trực tuyến: Áp dụng cho giao dịch mua ngoại tệ chuyển tiền ra nước ngoài theo điều kiện chương trình.

-Thanh toán hằng ngày: Thanh toán VNPAY-QR, nạp tiền điện thoại, thanh toán hóa đơn điện, nước hoặc mua vé xem phim đủ điều kiện.

-Sử dụng thẻ tín dụng: Chi tiêu hoặc Trả góp từ 1 triệu qua thẻ tín dụng cá nhân.

-Mời bạn bè tham gia: Giới thiệu bạn bè trải nghiệm ACB ONE và tham gia chương trình.

Lưu ý: Số lượt tham gia, giới hạn nhận lượt và các điều kiện áp dụng được quy định chi tiết tại thể lệ chương trình trên ACB ONE.

ACB triển khai chương trình hơn 1,7 triệu phần thưởng trên ứng dụng - Ảnh 3.ACB ra mắt thẻ tín dụng cho hộ kinh doanh, miễn lãi đến 55 ngày

Trước nhu cầu vốn lưu động và quản lý chi phí tăng cao vào cuối năm, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) ra mắt thẻ tín dụng ACB Visa Business dành cho khách hàng kinh doanh, hỗ trợ chủ động nguồn vốn, kiểm soát chi phí và quản lý dòng tiền.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
D.TH.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: ACB giao dịch ESG tài chính xanh

    Dòng sự kiện: Tuổi Trẻ Startup Award 2026

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất