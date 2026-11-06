ACB triển khai chương trình hơn 1,7 triệu phần thưởng trên ứng dụng

Mỗi lượt tham gia mở ra cơ hội trúng iPhone 18 Pro Max mỗi tuần - Ảnh: DNCC

Mở túi Phát Lộc săn iPhone mỗi tuần

Chương trình mang đến các giải thưởng tiền mặt lên đến 9.999.999 đồng và cơ hội trúng iPhone 18 Pro Max mỗi tuần. Khách hàng có thể tham gia, mở quà và theo dõi kết quả trực tiếp trên ứng dụng.

Mỗi lượt tham gia được tích lũy thông qua nhiều hoạt động. Với khoản tiền gửi trực tuyến từ 10 triệu đồng, kỳ hạn từ một tháng, khách hàng có thể nhận hai lượt. Các giao dịch thanh toán hoặc trả góp qua thẻ tín dụng từ 1 triệu đồng, mua chứng chỉ tiền gửi và mua ngoại tệ trực tuyến để chuyển tiền ra nước ngoài cũng thuộc nhóm giao dịch được tính lượt theo điều kiện chương trình.

Nhờ đó, chương trình được gắn với nhiều nhu cầu tài chính khác nhau, từ tích lũy tài sản đến giao dịch phục vụ học tập, công tác hay thanh toán quốc tế, giúp khách hàng vừa thực hiện các kế hoạch tài chính của mình vừa có thêm cơ hội nhận thưởng.

Ngoài ra, khách hàng có thể nhận lượt từ những giao dịch thường ngày như thanh toán VNPAY-QR từ 100.000 đồng, nạp tiền điện thoại, thanh toán hóa đơn điện, nước, mua vé xem phim đủ điều kiện hoặc giới thiệu bạn bè lần đầu tham gia chương trình.

Như vậy, lượt tham gia được phân bổ từ cả hoạt động tích lũy, sử dụng dịch vụ ngân hàng đến các giao dịch thanh toán thông thường.

Kho quà ACB Rewards có nhiều voucher tiêu dùng

Bên cạnh cơ hội nhận thưởng từ chương trình "Bịt Mắt Bắt Dê", khách hàng còn có thể khám phá kho quà trên ACB Rewards với nhiều voucher từ các thương hiệu quen thuộc. Đáng chú ý, nhiều voucher có thể đổi từ 0 điểm theo điều kiện chương trình, đáp ứng đa dạng nhu cầu mua sắm, di chuyển, chăm sóc bản thân và gia đình.

Kho quà trên ACB Rewards với nhiều voucher hấp dẫn có thể đổi từ 0 điểm, như một món quà ACB dành tặng khách hàng trong dịp cuối năm - Ảnh: DNCC

Cụ thể, khách hàng có thể nhận ưu đãi đến 100.000 đồng khi mua sản phẩm của Nutifood tại hệ thống Ngôi Nhà Dinh Dưỡng Nutifood; giảm đến 300.000 đồng tại Chang Modern Thai hoặc sử dụng combo voucher Be trị giá đến 270.000 đồng.

Ở nhóm mua sắm, voucher MUJI giảm 50.000 đồng áp dụng cho đơn hàng từ 499.000 đồng. Fahasa.com có ưu đãi giảm thêm 15%, tối đa 100.000 đồng, với đơn hàng từ 300.000 đồng.

Ngoài ra, kho quà còn có liệu trình Vital Glow Facial tại VITA Clinic trị giá 1 triệu đồng cùng các ưu đãi từ Thiên Long và bTaskee.

Từ ngày 6-11-2026 đến hết ngày 28-2-2027, khách hàng có thể đăng nhập ACB ONE để tham gia chương trình "Bịt Mắt Bắt Dê" và đổi voucher tại ACB Rewards. Một chuyến xe trong ngày có thể tiết kiệm hơn với combo voucher Be trị giá đến 270.000 đồng. Thông tin chi tiết về thể lệ, cơ cấu giải thưởng và điều kiện áp dụng được cập nhật tại ứng dụng ACB ONE.

"Bật mí" những giao dịch giúp khách hàng nhận lượt tham gia: -Gửi tiết kiệm: Từ 10 triệu đồng, kỳ hạn từ 1 tháng, trực tuyến hoặc tại quầy. -Mua chứng chỉ tiền gửi: Mua chứng chỉ tiền gửi từ 10 triệu. -Mua ngoại tệ trực tuyến: Áp dụng cho giao dịch mua ngoại tệ chuyển tiền ra nước ngoài theo điều kiện chương trình. -Thanh toán hằng ngày: Thanh toán VNPAY-QR, nạp tiền điện thoại, thanh toán hóa đơn điện, nước hoặc mua vé xem phim đủ điều kiện. -Sử dụng thẻ tín dụng: Chi tiêu hoặc Trả góp từ 1 triệu qua thẻ tín dụng cá nhân. -Mời bạn bè tham gia: Giới thiệu bạn bè trải nghiệm ACB ONE và tham gia chương trình. Lưu ý: Số lượt tham gia, giới hạn nhận lượt và các điều kiện áp dụng được quy định chi tiết tại thể lệ chương trình trên ACB ONE.