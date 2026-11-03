9 người đàn ông ra tòa trong vụ chồng đánh thuốc mê, lạm dụng vợ hơn 20 năm

Toàn cảnh bên ngoài Tòa án Crown trên đường Minshull, Manchester, Anh - Ảnh: REUTERS

Theo Đài CNN, ngày 2-11, chín người đàn ông bị cáo buộc tham gia hoặc tiếp tay lạm dụng tình dục một phụ nữ đã ra hầu tòa tại Manchester (Anh). Nạn nhân bị chính chồng mình chuốc thuốc và xâm hại suốt hơn hai thập kỷ.

Người chồng ngoài 60 tuổi, sống tại Stockport, miền bắc nước Anh. Theo cáo trạng, ông này đăng hình ảnh vợ bị xâm hại lên các hội nhóm trực tuyến và trang web trao đổi bạn tình, nhờ đó quen biết các bị cáo.

Công tố viên cho biết từ năm 2023, ông ta bắt đầu mời những người đàn ông khác đến nhà. "Trong lúc người vợ nằm bất tỉnh trên giường, ông ta quay phim cảnh mình cùng những kẻ khác cưỡng hiếp và lạm dụng tình dục bà", đại diện công tố nói.

Theo cơ quan tố tụng, ban đầu người chồng lợi dụng lúc vợ say rượu, ngủ sâu. Sau đó, ông ta dùng hỗn hợp chất gây mê để bà không thể tỉnh giấc. Ông ta còn phát tán hình ảnh, video các vụ việc lên mạng.

Tòa án cho biết hai vợ chồng đã chung sống 44 năm và có hai con.

Vụ việc chỉ bị phanh phui khi các nhà báo điều tra đóng giả thành viên của một trong những hội nhóm trực tuyến nói trên.

Tại đây, tài khoản của người chồng tuyên bố đã "chuốc thuốc vợ và liên tục mời người lạ đến hãm hiếp bà khi bà bất tỉnh".

Sau khi xác định được danh tính, cảnh sát xin lệnh khám xét nhà ông ta và thu giữ nhiều vật chứng. Trong số đó có điện thoại chứa "hơn 1 triệu ảnh và video" ghi lại toàn bộ quá trình lạm dụng.

Hồi tháng 9, người chồng đã nhận nhiều tội danh, gồm hiếp dâm, tấn công tình dục và dùng thuốc nhằm làm mê dại hoặc khống chế nạn nhân. Danh tính ông được giữ kín để bảo vệ quyền riêng tư của người vợ. Ông vẫn bị tạm giam và sẽ bị tuyên án vào một ngày khác.

Trong chín bị cáo, bảy người bị cáo buộc đã đến tận nhà nạn nhân. Cả chín đều phủ nhận mọi cáo buộc. Trong khi đó, bốn đồng phạm khác đã nhận các tội liên quan đến xâm hại tình dục.

Cơ quan tố tụng lập luận: "Tất cả bị cáo đều biết nạn nhân không tự nguyện, không đồng thuận và không có lý do chính đáng để tin rằng bà đồng thuận với những hành vi họ thực hiện".

Người vợ cho biết bà chưa từng gặp bị cáo nào và hoàn toàn không hay biết về những hành vi đó. Chỉ đến một buổi chiều tháng 10-2025, khi cảnh sát ập vào nhà, bà mới biết sự thật kinh hoàng về những gì mình đã phải trải qua.