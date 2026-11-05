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70 tỉ xây khu thương mại dịch vụ, 9 năm sau thành nơi nuôi gà

tác giả
NGUYỄN YÊN
NGUYỄN YÊN
NGUYỄN YÊN

Sau 9 năm, dự án khu thương mại - dịch vụ và dân cư Tịnh Phong ở Quảng Ngãi mới hoàn thành khoảng 30% khối lượng, được người dân tận dụng làm chuồng gà, nơi chứa rơm rạ.

Quảng Ngãi: 70 tỉ xây khu thương mại dịch vụ, 9 năm sau thành nơi nuôi gà - Ảnh 1.

Toàn cảnh dự án khu thương mại - dịch vụ và dân cư Tịnh Phong - Ảnh: NGUYỄN YÊN

Nằm sát quốc lộ 1, dự án Khu thương mại - dịch vụ và dân cư Tịnh Phong, thuộc xã Thọ Phong, tỉnh Quảng Ngãi, đang trong cảnh hoang phế sau nhiều năm thi công dang dở.

Theo ghi nhận, bên trong dự án có ba dãy ki ốt đã cơ bản hình thành. Một số hạng mục như đường giao thông, hệ thống thoát nước cũng đã được thi công nhưng chưa thể đưa vào sử dụng.

Quảng Ngãi: 70 tỉ xây khu thương mại dịch vụ, 9 năm sau thành nơi nuôi gà - Ảnh 2.

Hai dãy ki ốt đã hoàn thiện cơ bản trong khuôn viên dự án - Ảnh: NGUYỄN YÊN

Theo thiết kế ban đầu, khu chợ được đầu tư nhằm tạo không gian kinh doanh tập trung, góp phần giải quyết tình trạng buôn bán tự phát, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè dọc quốc lộ 1.

Thế nhưng sau nhiều năm, mục tiêu này vẫn chưa thực hiện được. Các tiểu thương tiếp tục buôn bán chủ yếu ở khu vực dọc mặt tiền quốc lộ 1, trong khi những hạng mục đã xây dựng bên trong dự án bỏ không.

Đáng chú ý, nhiều ki ốt được người dân tận dụng làm nơi nuôi gà, chứa rơm rạ và tập kết đồ đạc. Những gian hàng vốn được xây dựng để phục vụ hoạt động thương mại nay trở thành nơi chăn nuôi, chứa vật dụng.

Quảng Ngãi: 70 tỉ xây khu thương mại dịch vụ, 9 năm sau thành nơi nuôi gà - Ảnh 3.

Ông Hồ Hoàng (64 tuổi, trú xã Thọ Phong), cho biết công trình thi công được một thời gian rồi dừng lại do vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Theo ông Hoàng, nhiều hạng mục xây dựng bị bỏ không trong thời gian dài, xuất hiện tình trạng thấm dột, xuống cấp.

Dự án ban đầu do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Sơn Tịnh (cũ) làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư hơn 70 tỉ đồng. Dự án được triển khai trong giai đoạn 2017 - 2019, trên diện tích gần 5ha.

Tuy nhiên, sau nhiều năm triển khai, dự án mới thi công được khoảng 30% khối lượng. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đạt khoảng 70% thì gặp vướng mắc, khiến việc thi công phải dừng lại.

Bên cạnh đó, một số người dân có nhu cầu kinh doanh tại khu chợ đề nghị được bố trí lô, sạp để buôn bán thay vì phải tham gia đấu giá. Những vướng mắc này khiến dự án kéo dài, dù đã được gia hạn thời gian thực hiện.

Lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi cho biết, sau khi tiếp nhận dự án từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Sơn Tịnh (cũ), đơn vị đã triển khai các thủ tục gia hạn thời gian thực hiện dự án đến năm 2028.

Quảng Ngãi: 70 tỉ xây khu thương mại dịch vụ, 9 năm sau thành nơi nuôi gà - Ảnh 4.

Khung cảnh xập xệ, hoang phí trong dãy ki ốt - Ảnh: NGUYỄN YÊN

Quảng Ngãi: 70 tỉ xây khu thương mại dịch vụ, 9 năm sau thành nơi nuôi gà - Ảnh 5.

Dự án kéo dài, đã 9 năm qua - Ảnh: NGUYỄN YÊN

Quảng Ngãi: 70 tỉ xây khu thương mại dịch vụ, 9 năm sau thành nơi nuôi gà - Ảnh 6.

Một khu vực được người dân dùng làm kho chứa chất đốt - Ảnh: NGUYỄN YÊN

- Ảnh 1.Nhiều dự án ở vùng di sản Phong Nha - Kẻ Bàng chậm tiến độ, bỏ hoang

Nhiều dự án nằm ở vị trí đắc địa tại xã Phong Nha (tỉnh Quảng Trị) được giao đất đầu tư xây dựng từ nhiều năm trước nhưng đến nay chậm tiến độ, nhiều công trình xây dang dở rồi bỏ hoang, cỏ mọc um tùm.

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NGUYỄN YÊN
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    Chủ đề: dự án dự án kéo dài xã Thọ Phong quảng ngãi Quảng Ngãi dự án bỏ hoang

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