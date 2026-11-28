Các trạm biến áp của Baltica 2 trên hải trình đến châu Âu - Ảnh: Petrovietnam

Gần 25 năm cho tấn dầu đầu tiên

Từ khi Đoàn Thăm dò Dầu lửa 36 ra đời năm 1961 đến ngày tấn dầu đầu tiên được khai thác từ mỏ Bạch Hổ năm 1986, ngành dầu khí Việt Nam đã trải qua hành trình bền bỉ suốt gần 25 năm trong những điều kiện cơ sở vật chất vô cùng thiếu thốn.

Cũng từ tấn dầu ấy, những công trình lớn lần lượt ra đời như đường ống dẫn khí Bạch Hổ, Nhà máy Đạm Phú Mỹ, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, cụm Khí - Điện - Đạm Cà Mau. Mỗi công trình lại mở ra một lĩnh vực mới mà đội ngũ kỹ sư, người lao động của Tập đoàn tự học, tự làm cho đến khi thực sự làm chủ công nghệ.

Từng hạng mục, công trình dầu khí đều có vòng đời riêng: đến một lúc nào đó mỏ sẽ cạn, giàn sẽ được thu dọn và những nhà máy hôm nay rồi cũng sẽ được nâng cấp, thay thế bằng công nghệ mới hơn.

Điều ở lại lâu dài hơn cả là năng lực quản trị và kỹ thuật tích lũy được qua mỗi chặng đường, từ tìm kiếm, thăm dò đến phát triển mỏ, từ thiết kế, xây dựng đến vận hành.

Chính nền tảng ấy đã đưa Petrovietnam lên vị trí thứ 11 trong bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á năm 2026 của Fortune, với tổng tài sản gần 1,2 triệu tỉ đồng.

Năm 2026 - phép thử của nội lực

Nền tảng nội lực của doanh nghiệp đã được đặt vào một phép thử thực sự trong năm 2026, khi nguồn cung dầu qua Trung Đông bị gián đoạn.

Trong hoàn cảnh đó, Petrovietnam chủ động thu xếp nguồn dầu thô, giữ hai nhà máy lọc dầu Dung Quất và Nghi Sơn vận hành ở mức cao, có thời điểm lên tới 125% công suất thiết kế, đáp ứng hơn 70% nhu cầu xăng dầu cả nước.

Người lao động Petrovietnam trên công trình dầu khí - Ảnh: Petrovietnam

Có được điều đó là nhờ sự phối hợp nhịp nhàng của các đơn vị trong toàn chuỗi, từ khâu thu xếp, vận chuyển dầu thô đến vận hành nhà máy.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2026 cũng cho thấy rõ sức bật của Tập đoàn: tính đến hết 10 tháng đầu năm, doanh thu và lợi nhuận trước thuế hợp nhất đều đã vượt kế hoạch cả năm.

Đáng chú ý, chất lượng tăng trưởng được cải thiện rõ nét khi ước cả năm, yếu tố giá chỉ chiếm khoảng 41% mức tăng doanh thu, phần còn lại đến từ sản lượng tăng thêm, thị trường được mở rộng và những sản phẩm, dịch vụ mới.

Ở thượng nguồn - lĩnh vực cốt lõi của Tập đoàn, năm 2026 mang lại những kết quả tích cực. Chỉ trong 10 tháng đầu năm, toàn Tập đoàn có thêm 6 phát hiện dầu khí mới trong nước, bằng tổng số phát hiện của cả giai đoạn 5 năm 2021-2025.

Sản lượng dầu thô khai thác trong nước tăng trưởng trở lại sau 11 năm, dù nhiều mỏ lớn đã bước vào giai đoạn suy giảm tự nhiên; tính đến tháng 10-2026 là tháng thứ 18 liên tiếp có gia tăng sản lượng so với cùng kỳ.

Nếu những phát hiện mới đang chuẩn bị nguồn tài nguyên cho tương lai, thì chuỗi Dự án khí điện Lô B - Ô Môn là nơi biến tài nguyên ấy thành năng lượng cho nền kinh tế, đồng thời thể hiện rõ sức mạnh của một hệ sinh thái liên kết từ thượng nguồn đến hạ nguồn.

Chuỗi dự án có tổng mức đầu tư gần 12 tỉ USD, trải dài từ mỏ khí, đường ống đến nhà máy điện, đặt mục tiêu đón dòng khí đầu tiên vào quý III/2027, mỗi năm đưa về bờ khoảng 5 tỉ m³ khí, cấp cho khoảng 3.800 MW điện phục vụ vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Năm 2026 cũng đánh dấu bước tiến của sản phẩm và dịch vụ kỹ thuật Petrovietnam trên thị trường quốc tế. Tại Trung Đông, Tập đoàn được trao gói thầu EPIC-1 thuộc dự án tái phát triển mỏ Maydan Mahzam dự kiến hơn 3 tỉ USD - gói thầu lớn nhất từ trước đến nay của Việt Nam ở nước ngoài.

Hơn 2 tuần sau, dự án Commonwealth LNG tại bang Louisiana (Hoa Kỳ) lựa chọn Việt Nam làm nơi chế tạo hơn 60 mô-đun công nghệ với tổng khối lượng 18.500 tấn. Những hợp đồng ấy tiếp nối danh sách hàng chục công trình, sản phẩm và dịch vụ kỹ thuật mà Petrovietnam cung cấp cho thị trường quốc tế với tổng giá trị trên 10 tỉ USD, khẳng định năng lực đảm nhận vai trò tổng thầu các dự án tầm cỡ thế giới.

Ở chiều ngược lại, Nhơn Trạch 3 và 4 - nhà máy điện LNG đầu tiên của cả nước - đã vận hành thương mại với công nghệ tua-bin khí tiên tiến.

Mở rộng không gian phát triển từ công nghệ, con người

Trước bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu tiếp tục chịu tác động của cạnh tranh địa chính trị, biến động chuỗi cung ứng và xu thế chuyển dịch năng lượng, Petrovietnam đặt trọng tâm vào ba mục tiêu lớn: bảo đảm nguồn cung năng lượng, nâng cao hiệu quả các hoạt động hiện hữu và chủ động tạo lập những động lực tăng trưởng mới.

Các nhiệm vụ ấy gắn liền với kế hoạch đưa Petrovietnam gia nhập nhóm 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới trước năm 2030.

Theo định hướng của Tập đoàn, việc phấn đấu vào danh sách Fortune Global 500 không đơn thuần là bài toán quy mô, mà là động lực để tối ưu hóa việc sử dụng nguồn lực và tạo thêm giá trị mới từ công nghệ, con người và thị trường.

Theo đó, mỗi dự án đầu tư đều được đánh giá kỹ về khả năng huy động vốn, hiệu quả và rủi ro, không đầu tư dàn trải, phát huy lợi thế quy mô lớn cùng chuỗi giá trị liên kết của Tập đoàn. Đây là nền tảng để doanh nghiệp chuyển mình từ tập đoàn dầu khí truyền thống thành tập đoàn công nghiệp - năng lượng hiện đại.

Trên hành trình ấy, dầu khí vẫn là cốt lõi để mở rộng sang trung nguồn và hạ nguồn với mạng lưới trung tâm LNG - khí - điện, các dự án chế biến sâu, sản phẩm cơ khí giá trị lớn, đồng thời mở rộng sang các lĩnh vực năng lượng mới như điện gió ngoài khơi hay điện hạt nhân.

Song song với hạ tầng và vốn, Petrovietnam xác định phát triển đội ngũ gần 60.000 cán bộ, công nhân viên là nền tảng cốt lõi cho chiến lược dài hạn.

Các kỹ sư trẻ được tôi luyện trực tiếp trên những công trường lớn, các dự án kỹ thuật phức tạp trong nước như Lô B, điện LNG hay điện gió ngoài khơi để làm chủ công nghệ, tạo đà cho năm 2027 đón dòng khí đầu tiên từ Lô B và tiếp tục đưa sản phẩm, dịch vụ kỹ thuật chất lượng cao vươn ra thế giới.

“Nhân dịp kỷ niệm 65 năm, tôi xin gửi lời cảm ơn tới gần 60.000 cán bộ, công nhân viên, người lao động và gia đình của mỗi người, đặc biệt là gia đình những người đang làm việc ngoài khơi, xa nhà, đã luôn đồng hành, chia sẻ để người thân yên tâm công tác”. Ông Lê Mạnh Cường - Tổng giám đốc Petrovietnam