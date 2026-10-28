5 nhà khoa học được Scholarly Index xếp vị trí hàng đầu Việt Nam về y học sinh sản

5 nhà khoa học được Scholarly Index xếp vị trí hàng đầu ở Việt Nam về y học sinh sản đều thuộc Trung tâm Nghiên cứu HOPE (HRC) - Ảnh: BSCC



Theo bảng xếp hạng Top1000 Scholar 2026 do Tổ chức Scholarly Index vừa công bố vào tháng 10 này, cả 5 nhà khoa học đứng đầu Việt Nam trong một lĩnh vực chuyên sâu quan trọng về y học sinh sản đều thuộc nhóm nghiên cứu IVF Mỹ Đức và Trung tâm Nghiên cứu HOPE, Bệnh viện Mỹ Đức.

Ở chủ đề "Chức năng và rối loạn buồng trứng" giai đoạn 2021- 2025, trong hơn 11.000 nhà khoa học trên thế giới được tổ chức này xem xét xếp hạng, năm người Việt Nam đứng đầu đều là các nghiên cứu viên thuộc Trung tâm Nghiên cứu HOPE, gồm:

- ThS.BS Hồ Mạnh Tường: Hạng 1 Việt Nam, hạng 45 thế giới.

- PGS.TS.BS Vương Thị Ngọc Lan: Hạng 2 Việt Nam, hạng 52 thế giới.

- BS Lê Long Hồ: Hạng 3 Việt Nam, hạng 668 thế giới.

- ThS Phạm Dương Toàn: Hạng 4 Việt Nam, hạng 780 thế giới.

- TS.BS Hồ Ngọc Anh Vũ: Hạng 5 Việt Nam, hạng 869 thế giới.

Theo bảng xếp hạng kể trên, các chuyên gia này còn đứng đầu Việt Nam ở chủ đề "Hỗ trợ sinh sản và song thai" và "Sinh học sinh sản và khả năng sinh sản". Tính chung, nhóm có 20 lượt góp mặt ở 6 chủ đề chuyên sâu về sinh sản.

Trao đổi với Tuổi Trẻ ngày 27-10, ThS.BS Hồ Mạnh Tường cho rằng 5 nhà khoa học của một trung tâm nghiên cứu non trẻ của Việt Nam (thành lập năm 2018) đã cùng lọt vào top 1.000 nhà khoa học của bảng xếp hạng trong một lĩnh vực chuyên sâu là điểm đặc biệt mà ít nơi nào có được.

Theo đó, cách xếp hạng dựa vào số trích dẫn của các công bố khoa học mà một tác giả có được trong các mảng nghiên cứu chuyên sâu trong thời gian từ năm 2021 - 2025.

Trong khoảng thời gian này, HRC công bố nhiều đề tài có giá trị trên các tạp chí uy tín và được đồng nghiệp đánh giá cao, được mời báo cáo tại nhiều hội nghị quốc tế. Nhiều nghiên cứu của HRC tập trung vào buồng trứng và thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), nên thứ hạng cao thể hiện năng lực nghiên cứu cũng như giá trị của các công bố khoa học.