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5 nhà khoa học được Scholarly Index xếp vị trí hàng đầu Việt Nam về y học sinh sản

tác giả
XUÂN MAI
XUÂN MAI
XUÂN MAI

Theo bảng xếp hạng Top1000 Scholar 2026 vừa được Scholarly Index công bố, 5 nhà khoa học thuộc một trung tâm nghiên cứu của Việt Nam cùng lọt top 1.000 nhà khoa học trong lĩnh vực chuyên sâu về y học sinh sản, đồng thời chiếm 5 vị trí dẫn đầu tại Việt Nam.

5 nhà khoa học hàng đầu Việt Nam về y học sinh sản đều từ một trung tâm nghiên cứu - Ảnh 1.

5 nhà khoa học được Scholarly Index xếp vị trí hàng đầu ở Việt Nam về y học sinh sản đều thuộc Trung tâm Nghiên cứu HOPE (HRC) - Ảnh: BSCC

Theo bảng xếp hạng Top1000 Scholar 2026 do Tổ chức Scholarly Index vừa công bố vào tháng 10 này, cả 5 nhà khoa học đứng đầu Việt Nam trong một lĩnh vực chuyên sâu quan trọng về y học sinh sản đều thuộc nhóm nghiên cứu IVF Mỹ Đức và Trung tâm Nghiên cứu HOPE, Bệnh viện Mỹ Đức.

Ở chủ đề "Chức năng và rối loạn buồng trứng" giai đoạn 2021- 2025, trong hơn 11.000 nhà khoa học trên thế giới được tổ chức này xem xét xếp hạng, năm người Việt Nam đứng đầu đều là các nghiên cứu viên thuộc Trung tâm Nghiên cứu HOPE, gồm:

- ThS.BS Hồ Mạnh Tường: Hạng 1 Việt Nam, hạng 45 thế giới.

- PGS.TS.BS Vương Thị Ngọc Lan: Hạng 2 Việt Nam, hạng 52 thế giới.

- BS Lê Long Hồ: Hạng 3 Việt Nam, hạng 668 thế giới.

- ThS Phạm Dương Toàn: Hạng 4 Việt Nam, hạng 780 thế giới.

- TS.BS Hồ Ngọc Anh Vũ: Hạng 5 Việt Nam, hạng 869 thế giới.

Theo bảng xếp hạng kể trên, các chuyên gia này còn đứng đầu Việt Nam ở chủ đề "Hỗ trợ sinh sản và song thai" và "Sinh học sinh sản và khả năng sinh sản". Tính chung, nhóm có 20 lượt góp mặt ở 6 chủ đề chuyên sâu về sinh sản.

Trao đổi với Tuổi Trẻ ngày 27-10, ThS.BS Hồ Mạnh Tường cho rằng 5 nhà khoa học của một trung tâm nghiên cứu non trẻ của Việt Nam (thành lập năm 2018) đã cùng lọt vào top 1.000 nhà khoa học của bảng xếp hạng trong một lĩnh vực chuyên sâu là điểm đặc biệt mà ít nơi nào có được.

Theo đó, cách xếp hạng dựa vào số trích dẫn của các công bố khoa học mà một tác giả có được trong các mảng nghiên cứu chuyên sâu trong thời gian từ năm 2021 - 2025.

Trong khoảng thời gian này, HRC công bố nhiều đề tài có giá trị trên các tạp chí uy tín và được đồng nghiệp đánh giá cao, được mời báo cáo tại nhiều hội nghị quốc tế. Nhiều nghiên cứu của HRC tập trung vào buồng trứng và thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), nên thứ hạng cao thể hiện năng lực nghiên cứu cũng như giá trị của các công bố khoa học.

5 nhà khoa học hàng đầu Việt Nam về y học sinh sản đều từ một trung tâm nghiên cứu - Ảnh 2.

Bảng xếp hạng của ThS.BS Hồ Mạnh Tường (hạng 1 Việt Nam, hạng 45 thế giới) do Tổ chức Scholarly Index công bố - Ảnh: X.MAI chụp màn hình

Với kết quả mới công bố của Scholar Index, bác sĩ Hồ Mạnh Tường cho biết ông và các cộng sự tại HRC cảm thấy tự hào. 

"Điều này chứng tỏ các công trình nghiên cứu được đánh giá cao và quan tâm nhiều là những công trình do nhóm nghiên cứu tự thực hiện ở Việt Nam. Nếu một trung tâm nghiên cứu mới ở Việt Nam, được đầu tư bài bản và làm việc nghiêm túc, hoàn toàn có thể vươn lên, vào top đầu của thế giới trong thời gian 5-10 năm", BS Tường đánh giá. 

Cũng theo BS Tường, nghiên cứu viên trẻ, học và trưởng thành ở Việt Nam, nếu có một môi trường phù hợp hoàn toàn có thể vươn lên và được công nhận trên thế giới. Đây mới là những ý nghĩa quan trọng, không phải thành tích của một vài người.

"Việc 5 tác giả cùng 1 trung tâm nghiên cứu của Việt Nam, trong đó có những tác giả trẻ, đều lọt vào top 1.000 của bảng xếp hạng này chứng tỏ được thực lực và tiềm năng của hoạt động nghiên cứu y học lâm sàng ở Việt Nam", bác sĩ Tường chia sẻ. 

Trung tâm Nghiên cứu HOPE (HOPE Research Center - HRC) là đơn vị nghiên cứu của Bệnh viện Mỹ Đức, chuyên nghiên cứu về sức khỏe sinh sản và hiếm muộn ở cả nam giới và phụ nữ.

Các hướng nghiên cứu đều bắt nguồn từ thực tế điều trị: những vấn đề người bệnh hiếm muộn thường gặp trở thành câu hỏi nghiên cứu, và kết quả nhanh chóng quay lại phục vụ người bệnh. Trung tâm đặt mục tiêu trở thành trung tâm nghiên cứu hàng đầu châu Á về sức khỏe sinh sản.

Hai bác sĩ Hồ Mạnh Tường và Vương Thị Ngọc Lan lọt top 60 thế giới về y học sinh sản - Ảnh 7.Nghiên cứu sinh đầu tiên ở Việt Nam có đề tài công bố trên tạp chí y khoa hàng đầu thế giới

Công trình khoa học về 'So sánh hiệu quả các phác đồ chuẩn bị nội mạc tử cung' của nghiên cứu sinh - BS Hồ Ngọc Anh Vũ cùng nhóm nghiên cứu ở Bệnh viện Mỹ Đức, vừa được công bố trên tạp chí y khoa hàng đầu thế giới The Lancet.

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XUÂN MAI
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    Chủ đề: top 5 bác sĩ Hồ Mạnh Tường bác sĩ Vương Thị Ngọc Lan sinh sản Việt nam

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