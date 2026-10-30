4.000 cây phi lao trồng ven biển Quảng Ngãi, chỉ vài cây sống sau 1 tháng

Một đoạn trồng phi lao ven biển Nghĩa An chết trụi - Ảnh: NGUYỄN YÊN

Dọc bờ biển Nghĩa An, xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi, hàng ngàn cây phi lao được trồng cách đây hơn một tháng nay đã chết khô gần hết.

Đây là số cây được nhiều đơn vị và đoàn thể địa phương tham gia trồng, kỳ vọng hình thành những hàng cây xanh chắn gió, bảo vệ bờ biển và tạo cảnh quan.

Hàng ngàn cây chết khô, người dân tiếc nuối

Theo ghi nhận của phóng viên, dọc tuyến đường bê tông ven biển Nghĩa An, những hàng phi lao được trồng dày đặc theo từng đoạn nay chỉ còn những thân cây khô héo, trơ trọi. Nhiều cây vẫn còn nguyên dây buộc vào cọc chống, bọc ni lông ở gốc chưa được tháo bỏ, nhưng thân đã khô quắt, dễ dàng bẻ gãy.

Số lượng cây phi lao chết lên đến hàng ngàn cây - Ảnh: TRẦN MAI

Tại các khu vực trồng cây, những tấm biển ghi tên đơn vị tham gia vẫn còn, một số đã ngã đổ. Khung cảnh những hàng cây chết khô kéo dài khiến người dân không khỏi tiếc nuối.

Ông Đỗ Văn Mẹo, người dân địa phương, cho biết phi lao là loại cây tương đối dễ trồng, nhất là vào mùa mưa. Vì vậy, ông rất bất ngờ khi hàng ngàn cây vừa xuống giống lại chết gần hết.

"Quá đáng tiếc. Nhiều cây được trồng đã có chiều cao hơn một mét, nếu sống sót sẽ thành một rừng phi lao rất đẹp. Chắc do nắng nóng nên cây không chịu nổi", ông Mẹo nhận xét.

Ông Mẹo cho rằng nguyên nhân có thể do nắng nóng - Ảnh: NGUYỄN YÊN

Cùng tâm trạng, ông Nguyễn Phú Vinh cho biết hoạt động trồng phi lao ven biển được triển khai hơn một tháng trước, với sự tham gia của nhiều đơn vị.

Tuy nhiên, sau khi trồng, phần lớn cây đều chết, chỉ còn một số ít sống sót. Theo ông Vinh, ngoài yếu tố thời tiết, gió biển có thể khiến cây lung lay, bật gốc, ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng. Người dân mong muốn địa phương sớm xác định nguyên nhân để có biện pháp khắc phục, tránh tình trạng trồng cây rồi lại chết, gây lãng phí công sức.

Nhận định cây chết do quy trình trồng

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Ngọc Xôn, Phó chủ tịch UBND xã An Phú, xác nhận tình trạng cây phi lao mới trồng tại bãi biển Nghĩa An chết hàng loạt.

Theo ông Xôn, số cây thuộc chương trình tài trợ của một doanh nghiệp cho địa phương, gồm 4.000 cây phi lao và 1.000 cây sao đen. Việc trồng cây được nhiều đơn vị, đoàn thể địa phương phối hợp thực hiện.

Biển biểu trưng đoàn thể tham gia trồng cây phi lao vẫn còn nguyên, nhưng phần lớn cây đã chết khô - Ảnh: NGUYỄN YÊN

Trong khi 1.000 cây sao đen sinh trưởng tốt, thì phần lớn cây phi lao trồng ven biển lại chết khô, chỉ còn một số ít cây sống sót.

Ông Xôn cho biết thời điểm tiếp nhận cây để trồng là đang vào mùa nắng nóng. Lo ngại cây khó sống nếu trồng ngay, địa phương đã gửi cây cho công ty môi trường đô thị chăm sóc, chờ đến mùa mưa mới đưa ra trồng.

Một cây phi lao hiếm hoi sống sót - Ảnh: TRẦN MAI

Khoảng một tháng trước, khi mùa mưa bắt đầu, số phi lao được đưa xuống trồng dọc bãi biển Nghĩa An. "Trồng cây xong thì mưa kéo dài nhiều ngày. Ai cũng tưởng cây sẽ sống, không ngờ chết hết", ông Xôn kể.

Lý giải nguyên nhân, ông Xôn nhận định ban đầu có thể do quy trình trồng cây chưa đúng vì cây bị thay đổi đột ngột về môi trường sống, thổ nhưỡng và nguồn nước.

Người dân bày tỏ sự tiếc nuối khi hàng ngàn cây phi lao vừa trồng đã chết trơ trọi - Ảnh: NGUYỄN YÊN

Theo ông Xôn, thời gian tới, xã An Phú sẽ tiếp tục trồng thử nghiệm 1.000 cây phi lao tại khu vực này. Nếu cây sinh trưởng tốt, địa phương sẽ triển khai trồng tiếp.

Việc trồng thử nhằm đánh giá khả năng thích nghi của cây với điều kiện thực tế ven biển, tránh lặp lại tình trạng hàng ngàn cây vừa trồng đã chết khô như thời gian qua.

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