Trong khuôn khổ hội thảo, Long Châu đồng hành cùng Hội Hen - Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng TP.HCM lan toả 5 thông điệp trọng tâm về COPD đến cộng đồng - Ảnh: Ngô Lộc

Ngày 15-11, hưởng ứng Ngày Thế giới Phòng chống Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính 2026, Hội Hen - Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng TP.HCM phối hợp với các đơn vị tổ chức Hội thảo khoa học: Quản lý toàn diện COPD (COPD - ACOCU - PFT Day 2026), quy tụ hàng trăm chuyên gia, bác sĩ đầu ngành hô hấp tại Việt Nam.

Chương trình tập trung cập nhật kiến thức và thực hành trong quản lý bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, đồng thời gắn với hoạt động quản lý hen - COPD ngoại trú và thăm dò chức năng hô hấp.

Quản lý toàn diện COPD: Không dừng ở điều trị đợt cấp

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), dù là bệnh không lây nhiễm nhưng phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) là nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 3 trên thế giới. Bệnh gây gánh nặng lớn khi ảnh hưởng tới sức khỏe, chất lượng cuộc sống, kinh tế của người bệnh và gia đình và áp lực điều trị cho hệ thống y tế.

Đáng chú ý, tại Việt Nam ghi nhận hơn 25.000 người tử vong mỗi năm. số người mắc bệnh trung bình và nặng đứng cao nhất trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Diễn biến âm thầm với các biểu hiện như: khó thở, ho, khạc đờm mạn tính…, các chuyên gia y tế ví COPD như “bom hẹn giờ” khi có thể trở nên nặng hơn qua các đợt cấp. Đáng lo ngại, phần lớn bệnh nhân COPD chỉ được phát hiện khi bệnh đã tiến triển nặng với khoảng 65 - 80% bệnh nhân được chẩn đoán muộn.

PGS.TS.BS. Lê Thị Tuyết Lan, Chủ tịch Hội Hen - Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng TP.HCM chia sẻ tại sự kiện - Ảnh: Ngô Lộc

Theo các bác sĩ, những triệu chứng ban đầu thường bị xem nhẹ hoặc dễ nhầm với các bệnh lý hô hấp thông thường. Khi không được can thiệp kịp thời, khó thở sẽ dần xuất hiện với tần suất dày đặc hơn, cuối cùng trở thành triệu chứng thường trực ngay cả khi nghỉ ngơi, ảnh hưởng đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống của người bệnh.

Tại “Hội thảo khoa học: Quản lý toàn diện COPD”, các chuyên gia nhấn mạnh, để quản lý toàn diện COPD trong cộng đồng, không chỉ tập trung xử trí từng đợt triệu chứng hoặc đợt cấp, mà cần phải tiếp cận theo hướng rộng hơn, từ nhận diện và đánh giá chức năng hô hấp đến quản lý lâu dài tại cơ sở khám chữa bệnh và ngoại trú.

Trong đó, việc chẩn đoán sớm kết hợp điều trị đúng cách, tuân thủ điều trị theo hướng dẫn của chuyên gia y tế có ý nghĩa trò quan trọng trong việc kiểm soát bệnh và hạn chế nguy cơ biến chứng.

Cầu nối kết nối chuyên môn y khoa với cộng đồng, nâng cao nhận thức về COPD

Để đẩy lùi gánh nặng do COPD, các chuyên gia nhấn mạnh cần kết nối nguồn lực y tế công - tư, nâng cao mô hình phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe cộng đồng theo hướng bền vững, hiệu quả.

Với mạng lưới gần 3.000 nhà thuốc phủ khắp 34 tỉnh thành cùng đội ngũ hơn 22.000 dược sĩ vững chuyên môn, Long Châu đang từng bước phát huy vai trò cầu nối giữa chuyên môn y khoa và người dân, góp phần nâng cao nhận thức về COPD, bệnh mạn tính và chăm sóc sức khoẻ chủ động, đồng hành xuyên suốt, liên tục trong quá trình điều trị cùng bệnh nhân.

Đội ngũ dược sĩ đồng hành nâng cao nhận thức người dân về COPD và các bệnh lý hô hấp - Ảnh: Ngô Lộc

Hợp lực trong chương trình “Chăm sóc sức khỏe hô hấp cộng đồng: Tầm soát sớm, điều trị đúng, sống khỏe hơn”, Long Châu và Hội Hen - Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng TP.HCM hướng đến xây dựng hành trình sức khoẻ liên tục và dài hạn qua 5 thông điệp trọng tâm về COPD: Nhận biết sớm - chủ động trước đợt cấp; Phòng bệnh chủ động - giữ nhịp thở khỏe; Phổ cập kiến thức y khoa dễ hiểu cho cộng đồng; Điều trị đúng - vững nhịp thở; Đồng hành chăm sóc dài hạn.

Nhiều hoạt động tương tác tại Hội thảo khoa học: Quản lý toàn diện COPD - Ảnh: Ngô Lộc

Thời gian qua, hai đơn vị chú trọng đưa kiến thức y khoa chính xác, dễ hiểu về COPD và các bệnh lý hô hấp thường gặp đến gần cộng đồng hơn thông qua chuỗi hoạt động tư vấn sức khỏe, hỗ trợ nhận diện dấu hiệu bất thường, hướng dẫn cách tuân thủ điều trị, sử dụng bình xịt đúng cách…

Ra mắt hai công cụ số hỗ trợ bệnh nhân COPD và hen suyễn điều trị ngoại trú

Đáng chú ý, trong khuôn khổ của hợp tác, Hội Hen - Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng TP.HCM và Long Châu giới thiệu hai công cụ số tiên tiến, hỗ trợ người bệnh theo dõi sức khỏe hô hấp ngay tại nhà.

Cụ thể, CERT (COPD Exacerbation Recognition Tool) là công cụ giúp bệnh nhân nhận biết đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. Thông qua hệ thống câu hỏi, công cụ giúp người bệnh theo dõi những thay đổi bất thường như: ho nặng hơn, lượng đàm nhiều hơn, thở hụt hơi, thở nặng nhọc, hạn chế hoạt động; với các mức độ từ “như thường lệ” đến “nặng”.

Trong khi đó, CAAT (Control of Allergic and Asthma Trajectory) là bộ câu hỏi đánh giá bệnh đường hô hấp mạn tính, hỗ trợ bệnh nhân đánh giá, theo dõi mức độ kiểm soát hen và các vấn đề dị ứng liên quan. Thông qua việc trả lời các câu hỏi đánh giá, người bệnh có thêm cơ sở để nhận biết tình trạng sức khỏe, theo dõi những thay đổi của triệu chứng và trao đổi ngay với nhân viên y tế.

Giới thiệu hai công cụ số tiên tiến, hỗ trợ người bệnh theo dõi sức khỏe hô hấp ngay tại nhà - Ảnh: Ngô Lộc

Dù không thay thế việc chẩn đoán hay đánh giá chuyên môn của bác sĩ, hai công cụ này hỗ trợ theo dõi sức khỏe thuận tiện, giúp người bệnh nâng cao khả năng nhận biết triệu chứng và chủ động hơn trong quá trình điều trị tại nhà. Các chuyên gia kỳ vọng, việc ứng dụng những giải pháp số kết hợp với tư vấn chuyên môn và sự đồng hành liên tục từ đội ngũ y tế sẽ giúp nâng cao hiệu quả chăm sóc bệnh nhân ngoại trú, góp phần cải thiện chất lượng quản lý COPD tại Việt Nam.

Đại diện Long Châu khẳng định sẽ tiếp tục phát huy mạng lưới cùng các nền tảng công nghệ để lan tỏa công cụ CERT và CAAT, mở rộng cơ hội tiếp cận cho bệnh nhân trên cả nước, góp phần thúc đẩy mô hình chăm sóc sức khỏe chủ động, liên tục.

Đại diện Việt Nam góp giải pháp quản lý bệnh hô hấp trong cộng đồng tại hội nghị khoa học Châu Á - Thái Bình Dương

Nối dài hành trình cùng cộng đồng quản lý bệnh hô hấp, dị ứng và miễn dịch, từ ngày 04 - 06/12/2026, Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu sẽ đồng hành cùng Hội Hen - Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng TP.HCM tham dự Hội nghị APAAACI 2026. Đây là hội nghị khoa học quốc tế thường niên có quy mô lớn nhất năm do Hiệp hội Dị ứng, Hen suyễn và Miễn dịch học Lâm sàng Châu Á - Thái Bình Dương tổ chức.

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, Hội nghị APAAACI 2026 đánh dấu cột mốc ý nghĩa trong hành trình hội nhập y khoa quốc tế, quy tụ hàng ngàn chuyên gia hàng đầu khu vực và thế giới: Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Dubai… nhằm chia sẻ những tiến bộ khoa học, cập nhật xu hướng điều trị. Với chủ đề “Chăm sóc bền vững xuyên suốt cuộc đời trong lĩnh vực hen, dị ứng và miễn dịch lâm sàng”, APAAACI 2026 hướng đến thúc đẩy các giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện và lâu dài.

Long Châu sẽ tiếp tục cùng Hội Hen - Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng TP.HCM tham dự Hội nghị APAAACI 2026, chia sẻ kinh nghiệm triển khai hoạt động chăm sóc sức khỏe hô hấp cộng đồng - Ảnh: Hoàng Khánh

Đây là cơ hội để Long Châu tăng cường kết nối với cộng đồng chuyên gia y tế, tiếp cận những tiến bộ y khoa quốc tế. Tại đây, đại diện Long Châu sẽ chia sẻ kinh nghiệm trong đồng hành chăm sóc sức khỏe hô hấp cộng đồng, từ thực tiễn triển khai tại Việt Nam.

Các sự kiện tiếp tục đánh dấu bước tiến trong hợp tác chiến lược giữa Long Châu và Hội Hen - Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng TP.HCM, với mục tiêu chung xây dựng mô hình dự phòng và quản lý bền vững hơn, vì một Việt Nam khỏe mạnh.