Long Châu và Boehringer Ingelheim nối “Hành trình sức khỏe”, tiên phong chăm sóc chuyên sâu tim mạch, thận, chuyển hóa

Chương trình tầm soát miễn phí nguy cơ bệnh tim mạch, thận, chuyển hóa cho người đái tháo đường tại phường Chánh Phú Hoà (TP.HCM) - Ảnh: Ngô Lộc

Mở rộng chương trình tầm soát thận mạn sớm cho người có nguy cơ cao

Chương trình "Hành trình sức khỏe - Bảo vệ Tim mạch, Thận, Chuyển hóa cho người đái tháo đường" được triển khai tại phường phường Chánh Phú Hòa (TP.HCM). Qua đó góp phần nâng cao chăm sóc sức khỏe chủ động qua giải pháp hỗ trợ tầm soát nguy cơ sớm, hướng đến cải thiện chuẩn chất lượng trong quản lý bệnh, giảm gánh nặng bệnh thận mạn trong cộng đồng.

TS.BSCKII. Huỳnh Minh Chín - Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM kiêm Phó chủ tịch Hội Thầy thuốc Trẻ Việt Nam - Ảnh: Ngô Lộc

Tại sự kiện, TS.BSCKII. Huỳnh Minh Chín - Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM kiêm Phó chủ tịch Hội Thầy thuốc Trẻ Việt Nam - cho biết qua thực tiễn công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, vẫn còn một số khoảng trống trong phát hiện sớm, điều trị và quản lý lâu dài người mắc đái tháo đường tại cộng đồng.

Thứ nhất, nhiều người chưa được phát hiện bệnh kịp thời do bệnh thường diễn tiến âm thầm, các triệu chứng ban đầu không rõ ràng.

Thứ hai, việc quản lý bệnh chưa thực sự liên tục.

Thứ ba, công tác quản lý bệnh vẫn còn thiên về điều trị. Một vấn đề khác là nhận thức của người dân về biến chứng của đái tháo đường chưa đầy đủ.

Từ thực tế đó, ngành y tế TP.HCM xác định cần chuyển mạnh từ tư duy khám, chữa bệnh đơn thuần sang chủ động phát hiện nguy cơ, quản lý sức khỏe liên tục và can thiệp sớm ngay từ cộng đồng.

Mục tiêu không chỉ là phát hiện người mắc bệnh mà còn giúp người dân được quản lý đúng, điều trị kịp thời, hạn chế biến chứng và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Hơn 1.200 người dân phường Chánh Phú Hoà được kiểm tra sức khỏe tổng quát, tầm soát nguy cơ bệnh lý tim mạch, thận và chuyển hóa - Ảnh: Ngô Lộc

Trong khuôn khổ sự kiện, hơn 1.200 người dân trên địa bàn đã tiếp cận các hoạt động chăm sóc sức khỏe thiết thực ngay tại địa phương.

Tại đây, người dân được đội ngũ y tế kiểm tra tổng quát, đánh giá chuyên sâu các yếu tố nguy cơ liên quan đến bệnh lý tim mạch, thận và rối loạn chuyển hóa, tư vấn sức khỏe cùng bác sĩ và được cấp phát thuốc miễn phí.

Cùng với tầm soát, đội ngũ y bác sĩ còn tư vấn, chia sẻ kiến thức y khoa giúp người dân hiểu đúng về các bệnh lý tim mạch, thận và chuyển hóa, nhận diện các yếu tố nguy cơ và cách chủ động phòng ngừa. Bà con được tư vấn chế độ dinh dưỡng, vận động và chăm sóc sức khỏe theo hướng khoa học.

Không chỉ hướng đến người mắc đái tháo đường có nguy cơ cao, chương trình mở rộng cơ hội cho mọi người dân kiểm tra sức khỏe miễn phí, tiếp cận các dịch vụ y tế hiện đại và được bác sĩ hướng dẫn cách chăm sóc phù hợp.

Bác sĩ tư vấn sức khỏe cho người dân - Ảnh: Ngô Lộc

Kết nối mạng lưới nhà thuốc cộng đồng với chuyên môn y khoa toàn cầu trong quản lý thận mạn

Chương trình đã đánh dấu bước tiến "gần dân, sát dân" của Long Châu và Boehringer Ingelheim. Hai bên hợp lực đưa nhận diện nguy cơ và tầm soát thận đến gần hơn với nhóm bệnh nhân đái tháo đường, từ đó tạo cơ hội phát hiện sớm, phân tầng nguy cơ và kết nối người bệnh với hành trình chăm sóc phù hợp.

Trong đó, Long Châu với mạng lưới gần 3.000 nhà thuốc, đội ngũ hơn 22.000 chuyên viên y tế vững chuyên môn, cùng nền tảng công nghệ đang trở thành điểm chạm y tế trong cộng đồng, có khả năng đồng hành, hỗ trợ phát hiện nguy cơ và kết nối người bệnh với hệ thống y tế.

Với Boehringer Ingelheim, đây là cơ hội đưa chuyên môn y khoa và nguồn lực về lĩnh vực bệnh thận mạn, bệnh đái tháo đường vào mô hình chăm sóc sức khỏe cộng đồng quy mô.

Kiên định sứ mệnh “Vì một Việt Nam khỏe mạnh”, Long Châu đồng hành ngành Y tế, đối tác nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng - Ảnh: Ngô Lộc

Ông Apisak Khunwet - Tổng Giám đốc Boehringer Ingelheim Việt Nam - chia sẻ với sứ mệnh thay đổi cuộc sống qua nhiều thế hệ, Boehringer Ingelheim luôn mong muốn thúc đẩy việc chăm sóc sức khỏe chủ động và phòng ngừa bệnh tật.

Ông kỳ vọng sự cộng hưởng giữa chuyên môn y khoa toàn cầu của Boehringer Ingelheim và mạng lưới nội địa sâu rộng của Long Châu sẽ không chỉ mang lại cơ hội tiếp cận các phương pháp điều trị tiên tiến, mà còn nâng cao nhận thức phòng bệnh trong cộng đồng.

"Bằng việc trang bị kiến thức y khoa cho đội ngũ dược sĩ, chúng tôi đặt mục tiêu biến mỗi nhà thuốc thành một điểm tựa chăm sóc sức khỏe đáng tin cậy cho cộng đồng.

Khi cùng nhau thúc đẩy tinh thần "Life Forward", kỳ vọng có thể đồng hành vì mục tiêu mọi gia đình Việt Nam đều có một cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc hơn", ông Apisak Khunwet phát biểu.

Ông Apisak Khunwet - Tổng Giám đốc Boehringer Ingelheim Việt Nam - Ảnh: Ngô Lộc

Chúng tôi nỗ lực đưa kiến thức y khoa, các giải pháp chăm sóc sức khỏe mới và những tiến bộ y học quốc tế đến gần hơn với người dân Việt Nam thông qua nhiều hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Ông Ngô Quốc Bảo (Giám đốc cấp cao Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu)

Chung tinh thần "Vì một Việt Nam khỏe mạnh", ông Ngô Quốc Bảo - Giám đốc cấp cao Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu bày tỏ chung tay dự phòng và quản lý bệnh mạn tính, các bệnh không lây nhiễm trong cộng đồng là định hướng dài hạn của Long Châu.

Thông qua việc phát huy mạng lưới nhà thuốc trên toàn quốc, hợp lực chặt chẽ với đội ngũ chuyên gia y tế và các công ty dược phẩm quốc tế, Long Châu hướng đến giúp người dân tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng, toàn diện và liên tục hơn.

Trong đó, Boehringer Ingelheim là công ty dược phẩm hàng đầu của Đức với lịch sử hơn 140 năm hình thành và phát triển đã đồng hành cùng Long Châu từ năm 2022.

"Chúng tôi tiếp tục nhân rộng chương trình tại nhiều địa phương trên cả nước, nâng cao cơ hội được chẩn đoán kịp thời và dự phòng sớm cho người dân, góp phần đưa việc kiểm tra sức khỏe định kỳ và tầm soát sớm trở thành một thói quen bền vững", ông Bảo chia sẻ.

Ông Ngô Quốc Bảo - Giám đốc cấp cao Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu - Ảnh: Ngô Lộc

Mở ra hành trình chăm sóc sức khỏe chủ động Thông qua kết nối nguồn lực y tế, chương trình góp phần đồng hành phát hiện sớm nguy cơ bệnh thận mạn, mở ra hành trình chăm sóc sức khỏe chủ động, đặc biệt cho người bệnh đái tháo đường và nhóm có nguy cơ cao. Chuyên gia y tế cho biết tại Việt Nam, bệnh thận mạn là vấn đề sức khỏe đáng báo động với hơn 8,7 triệu người mắc bệnh, chiếm khoảng 12,8% dân số. Tuy nhiên tỉ lệ phát hiện sớm còn rất thấp, chỉ từ 4,5 - 15,5% bệnh nhân được chẩn đoán ở giai đoạn 3. Đáng chú ý, bệnh vẫn có nguy cơ bị bỏ sót ở những nhóm đối tượng nguy cơ cao, đặc biệt là người mắc tăng huyết áp và đái tháo đường. Theo Hiệp hội Đái tháo đường Thế giới (IDF), năm 2024 ước tính có khoảng 589 triệu người mắc đái tháo đường. Trong số đó, khoảng 20 - 40% bệnh nhân sẽ phát triển biến chứng thận, đặc biệt là bệnh thận mạn tính dẫn đến suy thận giai đoạn cuối. Do đó điều trị tiểu đường không chỉ dừng ở kiểm soát đường huyết mà cần đánh giá toàn diện các yếu tố đi kèm như bệnh tim mạch, suy tim hay bệnh thận mạn. Việc duy trì lối sống lành mạnh, kiểm soát đường huyết và tầm soát bệnh thận mạn từ giai đoạn sớm rất quan trọng.