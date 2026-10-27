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Long Châu và Bayer Việt Nam tiếp tục chung tay nhân Ngày Đột quỵ thế giới 2026

tác giả
HÀ MY
HÀ MY
HÀ MY

Ngày 25-10, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), Long Châu, Bayer Việt Nam và các đơn vị tổ chức sự kiện 'Chủ động phòng chống đột quỵ - Vì một Việt Nam khỏe mạnh' tại xã Đức Quang, Hà Tĩnh, hưởng ứng Ngày Thế giới Phòng chống Đột quỵ 2026.

Cùng Long Châu và Bayer Việt Nam Phòng chống đột qụy Vì sức khỏe cộng đồng 2026 - Ảnh 1.

TS. Lê Thái Hà - Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) phát biểu tại chương trình “Chủ động phòng chống đột quỵ - Vì một Việt Nam khỏe mạnh” tại xã Đức Quang (Hà Tĩnh) - Ảnh: Đình Phương

Sự kiện cũng đánh dấu một năm triển khai chương trình "Tăng cường dự phòng, phát hiện sớm và quản lý nguy cơ đột quỵ tại Việt Nam" giai đoạn 2026 - 2030.

Được khởi động từ tháng 10-2025, chương trình là sáng kiến hợp tác công tư do Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) chỉ đạo, với sự đồng hành của Long Châu và Bayer Việt Nam cùng nhiều đối tác và tổ chức y tế, nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng, tăng cường tầm soát, phát hiện sớm và quản lý hiệu quả nguy cơ đột quỵ, góp phần giảm gánh nặng bệnh tật và nâng cao chất lượng sống cho người dân Việt Nam.

Mang hoạt động thiết thực đến với người dân Hà Tĩnh

Tại xã Đức Quang, đoàn khám sàng lọc nguy cơ đột quỵ miễn phí cho hơn 1.000 người dân địa phương với sự tham gia của đội ngũ bác sĩ, chuyên gia tim mạch và đột quỵ.

Người dân đã được đo các chỉ số sức khỏe quan trọng, đánh giá nguy cơ, nhận tư vấn chuyên môn và hướng dẫn kiểm soát các yếu tố nguy cơ dẫn đến đột quỵ như tăng huyết áp, rung nhĩ, đái tháo đường và rối loạn lipid máu.

Bên cạnh đó là hoạt động trao tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ trang thiết bị cho y tế cơ sở và triển khai nhiều hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe nhằm nâng cao hiểu biết của cộng đồng về dự phòng và nhận biết sớm đột quỵ.

Cùng Long Châu và Bayer Việt Nam Phòng chống đột qụy Vì sức khỏe cộng đồng 2026 - Ảnh 2.

Hơn 1.000 người dân được kiểm tra các chỉ số sức khỏe, sàng lọc các yếu tố nguy cơ đột quỵ - Ảnh: Đình Phương

Ông Ngô Quốc Bảo - Giám đốc Cấp cao Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu cho biết: "Trên tinh thần chung lấy sức khỏe người dân làm trung tâm, thời gian qua, Long Châu cùng các đơn vị y tế, các đối tác đã đẩy mạnh triển khai chuỗi chương trình nâng cao nhận thức cộng đồng về đột quỵ, hỗ trợ kiểm tra, tầm soát sớm các yếu tố nguy cơ, tư vấn sức khỏe cho người dân tại nhiều địa phương.

Mục tiêu lớn là đưa dịch vụ y tế chất lượng đến "gần dân, sát dân", xây dựng nền tảng sống khỏe chủ động, góp phần đẩy lùi gánh nặng đột quỵ trong cộng đồng. Phát huy mạng lưới phủ rộng trên toàn quốc, đội ngũ hơn 22.000 chuyên viên y tế vững chuyên môn và nền tảng công nghệ, Long Châu tiếp tục dành mọi nguồn lực để thực hiện hiệu quả các chương trình quốc gia về bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân, vì một Việt Nam khỏe mạnh bền vững".

Cùng Long Châu và Bayer Việt Nam Phòng chống đột qụy Vì sức khỏe cộng đồng 2026 - Ảnh 3.

Ông Ngô Quốc Bảo - Giám đốc Cấp cao Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu - Ảnh: Đình Phương

Ông James Alexander - Giám đốc Nhánh Dược phẩm Bayer Việt Nam chia sẻ: "Một năm qua đã cho thấy sức mạnh của sự hợp tác giữa các cơ quan quản lý, tổ chức chuyên môn và doanh nghiệp trong việc mang những giải pháp chăm sóc sức khỏe thiết thực đến với cộng đồng. Mỗi người dân được tiếp cận kiến thức chính thống, được tầm soát nguy cơ và tư vấn kịp thời là thêm một bước tiến trong hành trình giảm gánh nặng đột quỵ tại Việt Nam.

Với hơn 160 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe toàn cầu, đặc biệt trong lĩnh vực tim mạch và dự phòng đột quỵ, Bayer cam kết tiếp tục đồng hành cùng các đối tác để mở rộng tác động của chương trình, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao khả năng tiếp cận các giải pháp dự phòng hiệu quả cho người dân Việt Nam".

Cùng Long Châu và Bayer Việt Nam Phòng chống đột qụy Vì sức khỏe cộng đồng 2026 - Ảnh 4.

Ông James Alexander - Giám đốc Nhánh Dược phẩm Bayer Việt Nam - Ảnh: Đình Phương

Một năm hợp tác công tư vì mục tiêu giảm gánh nặng đột quỵ tại Việt Nam

Được khởi động nhân Ngày Thế giới Phòng chống Đột quỵ năm 2025, chương trình "Tăng cường dự phòng, phát hiện sớm và quản lý nguy cơ đột quỵ tại Việt Nam" giai đoạn 2026 - 2030 hướng tới xây dựng một hệ thống phòng ngừa và quản lý đột quỵ toàn diện, lấy người dân làm trung tâm, tập trung vào ba trụ cột chính gồm: nâng cao nhận thức cộng đồng; tầm soát, phát hiện sớm nguy cơ; và tăng cường khả năng tiếp cận các giải pháp dự phòng, quản lý đột quỵ tiên tiến.

Cùng Long Châu và Bayer Việt Nam Phòng chống đột qụy Vì sức khỏe cộng đồng 2026 - Ảnh 5.

Đội ngũ y tế hỗ trợ người dân kiểm tra các chỉ số sức khỏe, tầm soát đột quỵ - Ảnh: Đình Phương

Sau một năm triển khai, chương trình đã ghi nhận những kết quả tích cực:

● Tổ chức 09 chương trình khám sàng lọc và tư vấn sức khỏe cộng đồng tại 08 tỉnh, thành phố trên cả nước.

● Hơn 12.000 người dân được thăm khám, đánh giá nguy cơ và tư vấn trực tiếp bởi các chuyên gia

● Hàng nghìn người dân tiếp cận kiến thức sức khỏe thông qua các chương trình tư vấn, tọa đàm chuyên đề sức khỏe tim mạch, đột quỵ trực tiếp và trực tuyến.

Cùng Long Châu và Bayer Việt Nam Phòng chống đột qụy Vì sức khỏe cộng đồng 2026 - Ảnh 6.

Sau một năm triển khai, hơn 12.000 người dân trên cả nước đã được thăm khám, đánh giá nguy cơ đột quỵ và tư vấn trực tiếp cùng các chuyên gia - Ảnh: Đình Phương

Từ Hà Nội, Bắc Ninh, Sóc Trăng, Ninh Bình, Huế, Lâm Đồng, Thái Nguyên, Vĩnh Long đến Hà Tĩnh, chương trình từng bước mở rộng phạm vi tiếp cận, đưa các dịch vụ y tế dự phòng đến gần hơn với người dân trên cả nước. Trong đó, có sự tham gia của mạng lưới hơn 3.000 nhà thuốc Long Châu cùng hệ sinh thái đối tác của chương trình.

Hướng tới giai đoạn phát triển tiếp theo

Tiếp nối những kết quả đạt được, các bên sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi triển khai chương trình trong giai đoạn tiếp theo, tập trung tăng cường truyền thông giáo dục sức khỏe, mở rộng tầm soát cộng đồng, nâng cao năng lực cho đội ngũ y tế và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý sức khỏe cộng đồng.

Cùng Long Châu và Bayer Việt Nam Phòng chống đột qụy Vì sức khỏe cộng đồng 2026 - Ảnh 7.

Long Châu tiếp tục phát huy mạng lưới rộng khắp, đội ngũ chuyên viên y tế vững chuyên môn và nền tảng công nghệ, cùng ngành Y tế đẩy lùi gánh nặng đột quỵ trong cộng đồng - Ảnh: Đình Phương

Thông qua nền tảng hợp tác công tư bền vững, chương trình "Tăng cường dự phòng, phát hiện sớm và quản lý nguy cơ đột quỵ tại Việt Nam" giai đoạn 2026 - 2030 tiếp tục khẳng định sứ mệnh xây dựng hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe dự phòng hiệu quả, giảm gánh nặng bệnh tật, để mỗi người dân Việt Nam đều được trao cơ hội chủ động bảo vệ sức khỏe trước nguy cơ đột quỵ, nâng cao chất lượng cuộc sống.

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HÀ MY
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    Chủ đề: Bayer Việt Nam Tiêm chủng Long Châu Long Châu cục phòng bệnh Ngày Đột quỵ thế giới

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