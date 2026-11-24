Đoàn xe máy mang sắc đỏ cờ Tổ quốc chinh phục những khúc cua uốn lượn trên cung đèo Khau Cốc Chà - Ảnh: Báo Cao Bằng

Ngày 24-11, UBND 5 xã Cần Yên, Thông Nông, Thanh Long, Trường Hà, Xuân Trường (tỉnh Cao Bằng) phối hợp tổ chức sự kiện "Sắc cờ non nước - Hành trình hai cung đèo Nà Tềnh - Khau Cốc Chà".

Hành trình mang sắc đỏ cờ Tổ quốc giữa núi rừng biên cương, lan tỏa tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc và tăng cường liên kết phát triển văn hóa, du lịch giữa các địa phương.

Sự kiện được tổ chức chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11, giới thiệu những giá trị cảnh quan, văn hóa đặc sắc của vùng đất Cao Bằng đến du khách trong, ngoài tỉnh.

Với thông điệp "5 xã đoàn kết - 2 cung đèo - 1 niềm tự hào", chương trình thu hút khoảng 300 người cùng 200 xe máy. Những chiếc áo đỏ in cờ Tổ quốc và lá cờ đỏ sao vàng tạo điểm nhấn nổi bật trên hành trình.

Khoảng 300 người, 200 xe máy tham gia sự kiện "Sắc cờ non nước - Hành trình hai cung đèo Nà Tềnh - Khau Cốc Chà" - Ảnh: Báo Cao Bằng

Phát biểu tại lễ khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Thăng An khẳng định vẻ đẹp của hai cung đèo Nà Tềnh - Khau Cốc Chà không chỉ ở cảnh quan hùng vĩ mà còn ở bản sắc văn hóa, đời sống và tình người của đồng bào các dân tộc.

Theo ông, phát triển du lịch cần gắn với bảo tồn văn hóa, gìn giữ cảnh quan, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân, để người dân thực sự là chủ thể và được hưởng lợi.

"Thiên nhiên tạo nên kỳ quan, văn hóa tạo nên bản sắc, con người tạo nên sức sống, tương lai của điểm đến. Cảnh quan có thể khiến du khách tìm đến một lần, nhưng văn hóa, tình người mới khiến họ nhớ mãi, mong ngày trở lại.

Phát triển du lịch không phải là làm thay đổi bản sắc để chiều lòng du khách, mà là làm cho bản sắc trở thành giá trị, thành sức hấp dẫn riêng của mỗi vùng đất", ông Phan Thăng An nhấn mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy cũng biểu dương tinh thần chủ động, đoàn kết của 5 xã; đồng thời mong muốn các địa phương tiếp tục liên kết xây dựng sản phẩm du lịch đặc sắc, an toàn, thân thiện và mỗi người tham gia trở thành đại sứ quảng bá hình ảnh, văn hóa Cao Bằng.

Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Phan Thăng An phát biểu, trải nghiệm, tìm hiểu nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc vùng cao tại sự kiện - Ảnh: Báo Cao Bằng

Sau lễ khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy Phan Thăng An và các lãnh đạo tỉnh đã cùng đoàn xe xuất phát từ đèo Nà Tềnh (xã Cần Yên), di chuyển qua cung đường gần 30 km, hướng về đèo Khau Cốc Chà (xã Xuân Trường).

Trên suốt cung đường, đoàn nhận được sự chào đón nồng nhiệt của nhân dân - Ảnh: Báo Cao Bằng

Đoàn xe rực sắc đỏ cờ Tổ quốc, nối dài giữa những triền núi xanh, những bản làng bình yên, các khúc cua đặc trưng. Hành trình qua hai cung đèo dự kiến kéo dài khoảng 90 phút.

Đây là dịp để người tham gia trực tiếp trải nghiệm vẻ đẹp hùng vĩ của núi rừng, những cung đường quanh co giữa đại ngàn và cảnh quan đặc trưng của vùng biên viễn.