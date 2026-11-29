Ca sĩ Tăng Phúc xuất hiện tại Vũ trụ Fandom - Ảnh: BTC

Tham gia tập mới Vũ trụ Fandom, Tăng Phúc có dịp nhìn lại hành trình đến với âm nhạc ở tuổi 27, thời điểm anh cho là khá muộn. Đây cũng là dịp để nam ca sĩ chia sẻ những câu chuyện phía sau ánh đèn sân khấu cùng fandom Pifam.

Tăng Phúc mất tự tin vì áp lực chạy show

Mở đầu chương trình, nam ca sĩ thể hiện ca khúc Kỳ vọng sai lầm, mang đến không khí gần gũi với những khán giả đã đồng hành cùng anh.

Trong phần "Góc nhỏ kiêu hãnh", Tăng Phúc lựa chọn hai chiếc cúp "Best fandom forever", chiếc khăn và chiếc đĩa được phát hành trong concert kỷ niệm 10 năm ca hát. Đây là những kỷ vật gắn với hành trình hoạt động âm nhạc và tình cảm của người hâm mộ dành cho nam ca sĩ.

"Góc nhỏ kiêu hãnh" của Tăng Phúc và Pifam - Ảnh: BTC

Anh cũng chia sẻ Pifam là tên gọi cộng đồng người hâm mộ, được ghép từ "Pikachu" (hình ảnh gắn với Tăng Phúc lúc mới theo đuổi âm nhạc) và "family".

Đến phần "Cấm chat", Tăng Phúc chia sẻ về hành trình đến với âm nhạc, cũng là lý do anh được người hâm mộ gọi là “bông hoa nở muộn”.

Nam ca sĩ trước đây theo học ngành kiến trúc và bắt đầu sự nghiệp ca hát ở tuổi 27.

Những bước đầu tiên đến với âm nhạc của Tăng Phúc gắn với chương trình Giọng ải giọng ai, nơi anh từng tham gia và góp phần thể hiện nhạc hiệu chương trình.

Sau khi phát hành ca khúc Đừng chờ anh nữa, Tăng Phúc dần được chú ý. Tuy nhiên, phải đến một chương trình biểu diễn miễn phí thu hút đông khán giả, sự nghiệp của anh mới có bước chuyển rõ rệt.

Sự hưởng ứng nhiệt tình khiến không khí trường quay trở nên sôi động, không khác gì một concert của Tăng Phúc - Ảnh: BTC

Nam ca sĩ chia sẻ, khoảng thời gian sự nghiệp thăng hoa nhất cũng là lúc anh cảm thấy không vui vẻ nhất. Có tháng, anh chạy hơn 30 show, thậm chí một ngày phải đi diễn tại hai, ba địa điểm. Khi bắt đầu nổi tiếng, anh cũng đối diện với nhiều sự so sánh và kỳ vọng từ khán giả.

"Có những lúc mình đi diễn nhiều quá, không thể đáp ứng được hết những gì khán giả mong chờ. Mình hát nhiều, sức khỏe xuống dốc rồi bắt đầu nhận những lời nhận xét như hát dở, hát tệ.

Dần dần, tôi trở nên căng thẳng, mất tự tin mỗi khi bước lên sân khấu. Lâu ngày, điều đó hình thành tâm lý dè chừng, khiến mình hát không còn tốt như trước. Có những lúc tôi thậm chí không muốn ăn uống gì" - Tăng Phúc chia sẻ.

Sau giai đoạn sức khỏe suy yếu vì lịch trình biểu diễn dày đặc, Tăng Phúc nhận được lời mời tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai. Với anh, đây là cơ hội để tiếp cận thêm khán giả và có dịp chứng minh năng lực sau những nhận xét tiêu cực từng nhận trên mạng xã hội.

Bên cạnh những chia sẻ về sự nghiệp, Tăng Phúc cũng nhắc lại khoảng thời gian khó khăn khi mới đi làm. Anh từng đi xin việc và được nhận vào vị trí phụ việc, có lần bị quỵt 300.000 đồng. Nam ca sĩ còn kể chuyện phải bán đàn piano để trang trải cuộc sống.

Tăng Phúc không khỏi xúc động khi lắng nghe những tâm tình của gia đình và người hâm mộ - Ảnh: BTC

Đến phần "Bật lên hạnh phúc", Tăng Phúc có dịp tương tác với người hâm mộ thông qua thử thách xỏ vòng. Pifam chuẩn bị sẵn các hạt màu để cùng nam ca sĩ làm vòng tay.

Ý tưởng của thử thách này lấy cảm hứng từ lần Tăng Phúc tự tay xỏ vòng để tặng người hâm mộ. Nam ca sĩ cho biết khi đó anh chưa biết phải làm gì để đáp lại tình cảm của fan nên quyết định tự tay xỏ những chiếc vòng làm quà.

Trong chương trình, anh vừa xỏ vòng vừa hát tặng người hâm mộ ca khúc Cạn dòng nước mắt. Sau phần này, Tăng Phúc gửi tặng Pifam ca khúc Kỳ vọng sai lầm với bản phối có tiết tấu chậm hơn theo mong muốn.

Đặc biệt, khi Tăng Phúc hát Đừng chờ anh nữa, người hâm mộ đồng loạt hòa giọng với fanchant “không sao” mỗi khi anh hát đến những câu “xin lỗi em bao nhiêu ngày đã qua” hay “xin lỗi em về chuyện tình hai ta”.

Một trong những bất ngờ của chương trình là video chia sẻ từ mẹ Tăng Phúc. Khi theo dõi những lời nhắn gửi của mẹ, nam ca sĩ không giấu được xúc động, nhiều lần rưng rưng nước mắt.