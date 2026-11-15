Hoàng Tôn kể chuyện 2 lần ra về sớm tại Vietnam Idol

Hoàng Tôn là khách mời của tập mới Vũ trụ Fandom - Ảnh: chụp màn hình

Ngày 15-11, tập mới Vũ trụ Fandom lên sóng VTV3 với khách mời là ca nhạc sĩ Hoàng Tôn. Dưới sự dẫn dắt của MC Châu Khang, Hoàng Tôn có dịp nhìn lại hành trình hơn 13 năm hoạt động nghệ thuật và chia sẻ những câu chuyện ít người biết phía sau các ca khúc quen thuộc.

"Hoàng tử R&B" thần tượng Michael Jackson từ năm 6 tuổi

Trong phần “Góc nhỏ kiêu hãnh”, Hoàng Tôn được giới thiệu những món quà mà người hâm mộ nâng niu qua nhiều năm, từ thư tay, quà thủ công đến những hình ảnh ghi lại thời kỳ đầu của nam ca sĩ cùng nhóm FBBoiz.

Trong thử thách lựa chọn ba món đồ, Hoàng Tôn nhanh chóng chú ý đến chiếc CD của Michael Jackson. Nam ca sĩ tiết lộ mình đã yêu thích và xem huyền thoại nhạc pop là thần tượng từ khi chưa tròn 6 tuổi.

Hoàng Tôn hào hứng thực hiện điệu nhảy moonwalk trứ danh của Michael Jackson - Video: quay màn hình

Hoàng Tôn cho biết thêm tình yêu âm nhạc của anh còn được nuôi dưỡng từ gia đình. Ba mẹ anh đều hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc. Anh chia sẻ mình đã tiếp xúc với âm nhạc từ rất sớm, thậm chí từ khi còn trong bụng mẹ đã được theo mẹ, đi và nghe hát.

Một trong những món đồ tiếp theo khiến Hoàng Tôn chú ý là chiếc áo do người hâm mộ đời đầu chuẩn bị. Đây là kỷ vật gắn với FC đã đồng hành cùng anh suốt 13 năm, từ thời kỳ hoạt động cùng FBBoiz.

Khi được hỏi về những từ khóa có thể miêu tả bản thân trong mắt người hâm mộ, Hoàng Tôn chọn ba cụm từ: dễ thương, bá khí và “xíp xíp”.

Trong khi đó, các fan gọi anh bằng những cái tên gần gũi như “Tôn Nơ”, “Hoàng tử R&B” hay "chàng thơ của các rapper".

Nam ca sĩ cũng dành tặng người hâm mộ ca khúc Move on, một tiết mục từng gây chú ý tại Anh trai vượt ngàn chông gai 2026. Lần này, Hoàng Tôn thể hiện bài hát với bản phối guitar acoustic, mang đến không khí nhẹ nhàng hơn so với phiên bản trình diễn trên sân khấu chương trình.

Hoàng Tôn trải lòng về áp lực dư luận

Đến phần "Cấm chat", Hoàng Tôn chia sẻ về hành trình đến với âm nhạc và những áp lực trong giai đoạn đầu hoạt động nghệ thuật. Anh kể quyết định theo đuổi ca hát bắt đầu từ một khoảnh khắc tình cờ khi chuyển vào miền Nam sinh sống. Trên đường đến trường đại học, những giai điệu âm nhạc khiến anh nhận ra mong muốn gắn bó với con đường này.

Trước khi nổi tiếng, Hoàng Tôn đã hoạt động nhỏ lẻ, anh có hai lần thử sức tại Vietnam Idol nhưng đều dừng chân từ vòng "gửi xe". Sau khi được chú ý nhờ Giọng hát Việt, cuộc sống của anh thời gian đầu vẫn diễn ra bình thường.

Hoàng Tôn thuở mới vào nghề - Ảnh: FBNV

Sau khi nổi tiếng, những lời nhận xét về ngoại hình dần trở thành áp lực lớn với nam ca sĩ. Có lúc, anh phải khóa trang Facebook vì cảm thấy không ai thấu hiểu mình.

Chia sẻ về những trải nghiệm này, Hoàng Tôn nhận được lời động viên từ Only C, JC Hưng và Đinh Mạnh Ninh. Only C mong anh vượt qua những rào cản tâm lý, còn Đinh Mạnh Ninh bày tỏ sự tôn trọng dành cho hành trình làm nghề của đồng nghiệp.

Nhắc đến Anh trai vượt ngàn chông gai, Hoàng Tôn cho biết chương trình giúp anh nhận ra mình không cần phải làm mọi thứ một mình. Tại chương trình, Hoàng Tôn trải qua nhiều dấu mốc đáng nhớ.

Nam ca sĩ nổi tiếng với việc chiều fan, để fan gắn nơ lên người như biệt danh "Tôn Nơ" - Ảnh: chụp màn hình



Anh từng làm nhóm trưởng và giành chiến thắng, trở thành chiến tướng (người đứng đầu một công diễn), tham gia các liên quân và góp mặt trong "gia tộc anh tài toàn năng" ở đêm chung kết.

Chương trình tiếp tục với thử thách "đại chiến nơ xinh" và những màn tung hứng xoay quanh các biệt danh của Hoàng Tôn, mang đến không khí vui vẻ tại trường quay.

Khép lại chương trình, FC Hoàng Tôn dành tặng một bất ngờ nhân dịp sinh nhật anh. Nam ca sĩ xúc động đón nhận những lời chúc mừng trong vòng tay người hâm mộ đã đồng hành cùng anh suốt 13 năm.