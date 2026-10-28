Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

20 năm của Hà Anh Tuấn: 'Cứ thế mà đi, về hướng của những thề thốt liều mình từ tuổi trẻ'

tác giả
ĐẬU DUNG
ĐẬU DUNG
ĐẬU DUNG

Ở mốc 20 năm làm nghề, Hà Anh Tuấn quyết định làm một ‘trò vui’ mới, đó là mang fan meeting của mình về rạp xiếc Phú Thọ.

Hà Anh Tuấn họp fan ở rạp xiếc Phú Thọ, chỉ giới hạn 2.000 khán giả - Ảnh 1.

Hình ảnh hé lộ cho dự án mới Circus of Friends của Hà Anh Tuấn - Ảnh: FBNV

Trên trang cá nhân sáng 28-10, ca sĩ Hà Anh Tuấn đăng tải hình ảnh bản thân xuất hiện trong tư thế bước đi trên dây, tay cầm micro, sẵn sàng cho cuộc hội ngộ cùng các fan tại "exclusive concert" (concert đặc quyền, giới hạn số người) mang tên Circus of Friends vào ngày 17-12 tại Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ, TP.HCM.

Circus of Friends của Hà Anh Tuấn ch gii hn 2.000 ch

Trong 5 năm trở lại đây, Hà Anh Tuấn và ê kíp liên tục tìm kiếm những không gian biểu diễn mang dấu ấn riêng.

Từ Chân trời rực rỡ giữa không gian văn hóa Ninh Bình năm 2023, Sketch A Rose tại Nhà hát Esplanade ở Singapore và Nhà hát Opera Sydney tại Úc năm 2024 rồi về Đà Lạt, đến đêm diễn tại Dolby Theatre ở Los Angeles năm 2025, mỗi điểm dừng đều góp phần tạo nên một trải nghiệm khác biệt cho khán giả.

TIN LIÊN QUAN

Với nghệ sĩ, địa điểm không chỉ là nơi tổ chức chương trình, mà còn góp phần định hình tinh thần và trải nghiệm nghệ thuật.

Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ là điểm đến tiếp theo trong hành trình đó. 

Đây cũng là sự kiện âm nhạc đầu tiên được tổ chức tại công trình văn hóa mới này của TP.HCM, mở ra một không gian mới cho cuộc hội ngộ giữa Hà Anh Tuấn và những người bạn đã đồng hành cùng anh suốt 20 năm hoạt động nghệ thuật.

Theo thông tin từ ê kíp, vì địa điểm này chỉ có sức chứa khoảng 2.000 chỗ ngồi, nên cuộc hẹn lần này sẽ có một hình thức khác biệt: một exclusive concert với số lượng khán giả giới hạn, đặt trải nghiệm của từng người tham dự vào trọng tâm của chương trình.

Với quy mô đó, Circus of Friends hướng đến sự gần gũi giữa Hà Anh Tuấn và những khán giả đã đồng hành cùng anh qua nhiều chặng đường âm nhạc.

Có một điểm đặc biệt, lần đầu tiên, chính khán giả đặc biệt sẽ tham gia lựa chọn những ca khúc trong setlist của đêm nhạc, mang đến những khoảnh khắc bất ngờ cho cuộc gặp gỡ.

Hà Anh Tuấn họp fan ở rạp xiếc Phú Thọ, chỉ giới hạn 2.000 khán giả - Ảnh 2.

Hà Anh Tuấn đưa âm nhạc của mình đến Ninh Bình - Ảnh: FBNV

20 năm cứ thế mà đi, về hướng của những thề thốt tuổi trẻ

Trước đó trên trang cá nhân, Hà Anh Tuấn hé lộ về dự án này. Nghệ sĩ viết: "Đời không đếm. Không đếm niềm vui. Không đếm nỗi buồn. Cứ thế mà đi, về hướng của những thề thốt liều mình từ tuổi trẻ. Chỉ là một đêm ngồi quanh thật gần, hát lên mọi thân thuộc. Và biết đâu, lại liều mình buột miệng…".

Chặng đường 20 năm hoạt động âm nhạc của Hà Anh Tuấn (2006 - 2026) là một trong những hành trình đặc biệt và khác biệt của làng nhạc Việt.

Bước ra từ Sao Mai điểm hẹn 2006 với giải Ca sĩ triển vọng, chàng sinh viên ngành hóa tại Đại học Kỹ thuật Darmstadt ở Đức chính thức bước chân vào con đường âm nhạc dù không được đào tạo thanh nhạc bài bản.

Hà Anh Tuấn họp fan ở rạp xiếc Phú Thọ, chỉ giới hạn 2.000 khán giả - Ảnh 3.

Hà Anh Tuấn trong concert The Rose tại Đà Lạt hồi đầu năm nay - Ảnh: T.T.D.

Dù vậy, anh vẫn dần tách mình khỏi "đám đông" để thể hiện bản sắc của mình. Ca sĩ 8X không phát hành sản phẩm nhỏ lẻ để chạy theo xu hướng thị trường, mà xây dựng âm nhạc theo từng hệ sinh thái trải nghiệm có câu chuyện, không gian và triết lý rõ ràng.

Hiện Hà Anh Tuấn là một trong những nghệ sĩ hiếm hoi của V-pop có khả năng "cháy vé" (sold-out) hàng chục nghìn vé concert chỉ trong vài phút mà không cần chiêu trò truyền thông.

Cả vạn khán giả từ khắp nơi bay đến Đà Lạt, Ninh Bình... chỉ để nghe anh hát, tạo nên định nghĩa mới về mô hình thưởng thức âm nhạc gắn liền với trải nghiệm du lịch.

Một trong những điều khiến khán giả mong chờ mỗi lần gặp gỡ Hà Anh Tuấn là những lời hẹn mới về chặng đường tiếp theo của anh.

Liệu Circus of Friends có phải là "vùng đất mới" nghệ sĩ từng gợi mở, hay vẫn còn một bất ngờ khác đang chờ?

20 năm của Hà Anh Tuấn: 'Cứ thế mà đi, về hướng của những thề thốt liều mình từ tuổi trẻ' - Ảnh 7.Hà Anh Tuấn, Đen và 20.000 khán giả hát dưới mây họa ánh trăng Tràng An

Tối 30-5, dưới ánh trăng rằm tháng tư treo lơ lửng trên dãy núi đá vôi Tràng An, khoảng 20.000 khán giả đã cùng hòa giọng, nhún nhảy, reo hò... trong Lễ hội âm nhạc Forestival 2026 tại quảng trường Bình Minh (Ninh Bình).

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
ĐẬU DUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Hà Anh Tuấn Circus of Friends

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất