20 năm của Hà Anh Tuấn: 'Cứ thế mà đi, về hướng của những thề thốt liều mình từ tuổi trẻ'

Hình ảnh hé lộ cho dự án mới Circus of Friends của Hà Anh Tuấn - Ảnh: FBNV



Trên trang cá nhân sáng 28-10, ca sĩ Hà Anh Tuấn đăng tải hình ảnh bản thân xuất hiện trong tư thế bước đi trên dây, tay cầm micro, sẵn sàng cho cuộc hội ngộ cùng các fan tại "exclusive concert" (concert đặc quyền, giới hạn số người) mang tên Circus of Friends vào ngày 17-12 tại Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ, TP.HCM.

Circus of Friends của Hà Anh Tuấn chỉ giới hạn 2.000 chỗ

Trong 5 năm trở lại đây, Hà Anh Tuấn và ê kíp liên tục tìm kiếm những không gian biểu diễn mang dấu ấn riêng.

Từ Chân trời rực rỡ giữa không gian văn hóa Ninh Bình năm 2023, Sketch A Rose tại Nhà hát Esplanade ở Singapore và Nhà hát Opera Sydney tại Úc năm 2024 rồi về Đà Lạt, đến đêm diễn tại Dolby Theatre ở Los Angeles năm 2025, mỗi điểm dừng đều góp phần tạo nên một trải nghiệm khác biệt cho khán giả.

Với nghệ sĩ, địa điểm không chỉ là nơi tổ chức chương trình, mà còn góp phần định hình tinh thần và trải nghiệm nghệ thuật.

Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ là điểm đến tiếp theo trong hành trình đó.

Đây cũng là sự kiện âm nhạc đầu tiên được tổ chức tại công trình văn hóa mới này của TP.HCM, mở ra một không gian mới cho cuộc hội ngộ giữa Hà Anh Tuấn và những người bạn đã đồng hành cùng anh suốt 20 năm hoạt động nghệ thuật.

Theo thông tin từ ê kíp, vì địa điểm này chỉ có sức chứa khoảng 2.000 chỗ ngồi, nên cuộc hẹn lần này sẽ có một hình thức khác biệt: một exclusive concert với số lượng khán giả giới hạn, đặt trải nghiệm của từng người tham dự vào trọng tâm của chương trình.

Với quy mô đó, Circus of Friends hướng đến sự gần gũi giữa Hà Anh Tuấn và những khán giả đã đồng hành cùng anh qua nhiều chặng đường âm nhạc.

Có một điểm đặc biệt, lần đầu tiên, chính khán giả đặc biệt sẽ tham gia lựa chọn những ca khúc trong setlist của đêm nhạc, mang đến những khoảnh khắc bất ngờ cho cuộc gặp gỡ.

Hà Anh Tuấn đưa âm nhạc của mình đến Ninh Bình - Ảnh: FBNV

20 năm cứ thế mà đi, về hướng của những thề thốt tuổi trẻ

Trước đó trên trang cá nhân, Hà Anh Tuấn hé lộ về dự án này. Nghệ sĩ viết: "Đời không đếm. Không đếm niềm vui. Không đếm nỗi buồn. Cứ thế mà đi, về hướng của những thề thốt liều mình từ tuổi trẻ. Chỉ là một đêm ngồi quanh thật gần, hát lên mọi thân thuộc. Và biết đâu, lại liều mình buột miệng…".

Chặng đường 20 năm hoạt động âm nhạc của Hà Anh Tuấn (2006 - 2026) là một trong những hành trình đặc biệt và khác biệt của làng nhạc Việt.

Bước ra từ Sao Mai điểm hẹn 2006 với giải Ca sĩ triển vọng, chàng sinh viên ngành hóa tại Đại học Kỹ thuật Darmstadt ở Đức chính thức bước chân vào con đường âm nhạc dù không được đào tạo thanh nhạc bài bản.

Hà Anh Tuấn trong concert The Rose tại Đà Lạt hồi đầu năm nay - Ảnh: T.T.D.

Dù vậy, anh vẫn dần tách mình khỏi "đám đông" để thể hiện bản sắc của mình. Ca sĩ 8X không phát hành sản phẩm nhỏ lẻ để chạy theo xu hướng thị trường, mà xây dựng âm nhạc theo từng hệ sinh thái trải nghiệm có câu chuyện, không gian và triết lý rõ ràng.

Hiện Hà Anh Tuấn là một trong những nghệ sĩ hiếm hoi của V-pop có khả năng "cháy vé" (sold-out) hàng chục nghìn vé concert chỉ trong vài phút mà không cần chiêu trò truyền thông.

Cả vạn khán giả từ khắp nơi bay đến Đà Lạt, Ninh Bình... chỉ để nghe anh hát, tạo nên định nghĩa mới về mô hình thưởng thức âm nhạc gắn liền với trải nghiệm du lịch.

Một trong những điều khiến khán giả mong chờ mỗi lần gặp gỡ Hà Anh Tuấn là những lời hẹn mới về chặng đường tiếp theo của anh.

Liệu Circus of Friends có phải là "vùng đất mới" nghệ sĩ từng gợi mở, hay vẫn còn một bất ngờ khác đang chờ?