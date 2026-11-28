1.700m3 đất đá sạt xuống vùi lấp quốc lộ 15D - Ảnh: QUANG HÀ

Sáng 28-11, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) thông tin quốc lộ 15D đoạn qua xã La Lay tiếp tục bị sạt lở, giao thông ách tắc hoàn toàn.

Nhiều tảng đá lớn nằm chắn ngang mặt đường. Đất đá từ sườn núi tràn xuống cả khu vực hộ lan, nhiều xe vận tải phải dừng lại chờ thông đường.

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay đã bố trí 2 tổ công tác với 4 cán bộ, chiến sĩ chốt chặn hai đầu điểm sạt lở để cảnh báo và đảm bảo an toàn cho người, phương tiện.

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị đang chỉ đạo đơn vị quản lý đường bộ phối hợp với biên phòng và công an rào chắn, bố trí máy móc. Tuy nhiên, đất đá vẫn tiếp tục sụt trượt nên chưa thể thi công vì phải đảm bảo an toàn.

Đơn vị quản lý đường bộ đang túc trực tại chỗ và sẽ khắc phục khi đất đá ngừng sụt trượt để thông xe trong thời gian sớm nhất.

Biên phòng cắt cử lực lượng để đảm bảo an toàn

Lúc 23h tối 27-11, taluy dương tại km9+400 quốc lộ 15D bị sạt, 1.700m3 đất đá từ trên núi đổ xuống vùi lấp mặt đường.

Đây là lần thứ ba trong tháng 11 vị trí km9+400 trên tuyến đường độc đạo lên cửa khẩu bị sạt lở.

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị cho biết địa chất phía trên sườn núi đã bị xáo trộn, khối đất đá đã dịch chuyển nhưng chưa trượt xuống hết. Ngành chức năng nhận định sạt lở tại đây sẽ còn tiếp diễn.

Trước đó, sáng 25-11, sạt lở xảy ra tại đây và lực lượng chức năng phải huy động phương tiện thu dọn đất đá, đến chiều cùng ngày mới khôi phục giao thông.

Ngày 13-11, hàng nghìn mét khối đất đá đổ xuống vùi lấp toàn bộ nền, mặt đường, giao thông lên cửa khẩu tê liệt.Quốc lộ 15D là con đường độc đạo nối nội địa lên Cửa khẩu quốc tế La Lay, vận chuyển hàng hóa từ Nam Lào và Đông Bắc Thái Lan.

