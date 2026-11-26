Bảo mẫu lấy dây thun bắn vào chân trẻ tại trường mầm non - Ảnh: Clip vụ việc

"Dùng thun bắn vào chân để trẻ ngừng khóc"

Theo cáo trạng, Triệu Thị Tâm (55 tuổi, giáo viên mầm non) làm việc tại Trường mầm non Lá Xanh từ ngày 1-7-2024. Tâm cùng chị N. được phân công làm bảo mẫu tại lớp mầm ghép, nơi có khoảng 20 trẻ từ 24 - 36 tháng tuổi.

Đến đầu tháng 7-2026, chị N. nghỉ việc tại trường.

Trong thời gian làm bảo mẫu cùng Tâm, chị N. đã quay lại 6 đoạn clip ghi hình Tâm có hành vi đánh và dùng dây thun bắn vào người hai trẻ là L.M. và V.A.T. (2 tuổi), đều là học sinh lớp mầm ghép.

Đến ngày 6-8-2026, chị N. đăng tải 2 đoạn clip liên quan đến hành vi đánh hai cháu bé của Tâm lên tài khoản TikTok, nhằm cảnh báo các gia đình cần cảnh giác khi gửi con đến Trường mầm non Lá Xanh.

Công an phường Thuận Giao phát hiện video do chị N. đăng tải, xác định vụ việc xảy ra tại Trường mầm non Lá Xanh, địa chỉ số 1/33B, khu phố Hòa Lân 2, phường Thuận Giao, TP.HCM.

Làm việc với công an, Tâm thừa nhận đã đánh hai cháu bé như nội dung thể hiện trong các đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội.

Theo giấy chứng nhận thương tích, cháu T. không có vết thương ở tay, chân, đi lại khập khiễng, các cơ quan khác chưa ghi nhận dấu hiệu chấn thương.

Cơ quan điều tra thu giữ tại trường một túi bên trong có nhiều sợi dây thun, là loại dây Tâm sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội.

Cáo trạng xác định hành vi của Tâm đã xâm phạm quyền được bảo vệ về thân thể, sức khỏe, nhân phẩm và danh dự của trẻ em, ảnh hưởng đến sự an toàn và quá trình chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ tại cơ sở mầm non.

Bị cáo Triệu Thị Tâm - Ảnh: A.X.

Hai trẻ bị bạo hành có dấu hiệu hoảng loạn

Tại phiên tòa, bị cáo Tâm khai năm 2024 bắt đầu làm việc tại cơ sở mầm non và có ký hợp đồng lao động. Thời điểm xảy ra vụ việc, bị cáo phụ trách lớp mầm ghép khoảng 20 trẻ, trong đó có hai bé thường xuyên quấy khóc, khó dỗ dành.

Do không kìm chế được bản thân nên Tâm nảy sinh ý định dùng dây thun bắn vào trẻ để các bé ngừng khóc. Túi dây thun không phải do bị cáo chuẩn bị mà có sẵn tại các lớp để buộc tóc cho bé gái. Tâm thừa nhận đã dùng dây thun bắn vào mỗi bên chân của trẻ 3 lần.

Bị cáo Tâm thừa nhận biết hành vi có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý trẻ nhưng do áp lực tiền bạc, công việc và hoàn cảnh gia đình nên không làm chủ được bản thân. Bị cáo khai sau khi thực hiện hành vi, không thấy trên người các bé có vết đỏ rõ ràng nên không giải thích với phụ huynh khi họ đến đón trẻ.

Tại phiên tòa, mẹ cháu T. cho biết sau khi đi học về, cháu thường giật mình khi ngủ, không muốn đến trường, mỗi lần đến trường đều khóc, đi nhón chân và có biểu hiện hoảng loạn, sợ hãi. Ban đầu, gia đình nghĩ đây là biểu hiện bình thường của trẻ nhỏ, chỉ sau khi vụ việc được phát hiện mới biết nguyên nhân.

Bố cháu M. cũng cho biết đã nhận thấy con đi nhón chân từ khi mới gửi đến trường. Khi gia đình chuẩn bị chuyển trường cho con thì vụ việc được phát hiện. Cả hai phụ huynh đều ghi nhận bị cáo ăn năn, hối cải và đề nghị hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Nói lời sau cùng, bị cáo Tâm gửi lời xin lỗi đến các cháu và gia đình phụ huynh, bày tỏ sự ân hận, mong hội đồng xét xử xem xét các tình tiết giảm nhẹ để được hưởng khoan hồng của pháp luật.