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Xử lý người phụ nữ mang theo con riêng của người tình xin ăn trên phố

tác giả
TẤN LỰC
TẤN LỰC
TẤN LỰC

Bà Trần Thị Lánh (52 tuổi), tạm trú xã Tuy Phước, Gia Lai, dắt bé gái 10 tháng tuổi là con riêng của người tình đi xin ăn trên đường phố Quy Nhơn.

Xử lý người phụ nữ mang theo con riêng của người tình xin ăn trên phố - Ảnh 2.

Tổ công tác của UBND phường Quy Nhơn tới xác minh, đưa bà Lánh và cháu bé về phường xử lý - Ảnh: Phòng VH-XH cung cấp

Ngày 25-10, ông Phan Tuấn Hoàng, Phó chủ tịch thường trực UBND phường Quy Nhơn (Gia Lai), cho hay Phòng Văn hóa - Xã hội vừa tổ chức kiểm tra, xác minh thông tin dư luận về việc một phụ nữ bế trẻ nhỏ đi xin ăn trên địa bàn.

Trước đó, người dân và các trang mạng xã hội ghi lại hình ảnh, phản ánh việc một người phụ nữ bế theo cháu nhỏ ngồi ăn xin ngoài trời nắng nóng tại ngã 5 Đống Đa, đoạn đường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn.

Tiếp nhận thông tin trên, Tổ công tác thu gom, tập trung đối tượng lang thang cơ nhỡ, ăn xin trên địa bàn phường đã đến kiểm tra, xử lý.

Qua làm việc, Tổ công tác xác định người phụ nữ trong vụ việc là bà Trần Thị Lánh (52 tuổi), quê xã Cát Tiến, tạm trú xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai. Bé gái được bà Lánh dắt theo để ăn xin là N.T.N.N. (10 tháng tuổi).

Sau đó, cả 2 được đưa về trụ sở phường làm rõ. Cơ quan chức năng xác định bà Lánh đang sống như vợ chồng với ông P.V.C. (56 tuổi), trú xã Tuy Phước. Cháu N.T.N.N. là con riêng của ông C. với một người phụ nữ khác, tên là N.T.N.Đ. (43 tuổi), quê xã Phù Mỹ.

Ông C. khai giữa ông và bà Lánh không đăng ký kết hôn nhưng sống chung như vợ chồng khoảng 30 năm qua. 

Do cả hai đã lớn tuổi, lại không có con, nên thời gian làm việc tại Khu công nghiệp Phú Tài, ông C. có quen bà Đ. rồi nảy sinh tình cảm. Bà Đ. đồng ý sinh con cho ông C.. 

Đến đầu năm 2026, bà Đ. sinh cháu N. và nuôi dưỡng được 5 tháng thì giao lại cho ông C. chăm sóc để đi Bình Phước làm ăn.

Thường ngày, ông C. giao cháu N. cho bà Lánh chăm sóc và đi làm tại khu công nghiệp, đến tối mới về nhà. Ông này nói không biết và cũng không yêu cầu bà Lánh đưa cháu đi xin ăn. 

Sau khi làm việc, bà Lánh cam kết trở về nơi ở hiện tại, không tái diễn việc dắt cháu N. đi lang thang xin ăn. Ông C. cam kết sẽ không cho phép bà Lánh bế cháu bé đi ăn xin nữa và sẽ làm các thủ tục liên quan để khai sinh cho cháu N..

Xử lý người phụ nữ dắt con riêng của người tình xin ăn trên phố - Ảnh 3.Gia Lai quyết tâm xử lý tình trạng người lang thang, xin ăn

Tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu xử lý triệt để tình trạng người lang thang, cơ nhỡ, xin ăn tại các vùng đô thị, địa điểm du lịch. Hiện toàn tỉnh có hơn 350 người lang thang, xin ăn.

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TẤN LỰC
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    Chủ đề: xin ăn người ăn xin lang thang cơ nhỡ ăn xin lang thang

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