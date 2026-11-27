Bị cáo Nguyễn Thành Nam thời điểm bị khởi tố, bắt tạm giam - Ảnh: VTV

Năm bị cáo trong vụ án này bị đưa ra xét xử gồm: Nguyễn Thành Nam (sinh năm 1961, trú tại phường Giảng Võ, Hà Nội); Trần Việt Anh (sinh năm 1993, trú tại phường Giảng Võ, Hà Nội); Nguyễn Thúy Hằng (sinh năm 1976, cựu Giám đốc Nhà xuất bản Hội Nhà Văn); Đào Bá Đoàn (sinh năm 1971, cựu Phó Giám đốc kiêm Tổng biên tập Nhà xuất bản Hội Nhà Văn); Nguyễn Văn Yên (sinh năm 1962, cựu Trưởng Ban biên tập, Nhà xuất bản Hội Nhà Văn).

Các bị cáo bị VKSND TP Hà Nội truy tố về tội "Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" theo quy định tại Điều 117, khoản 1, điểm b - BLHS.

Hội đồng xét xử gồm 3 thành viên, do Thẩm phán Đinh Quốc Trí làm chủ tọa phiên tòa. Tại phiên tòa, có 9 luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của 5 bị cáo.

Sau phần xét hỏi buổi sáng, đại diện VKS giữ quyền công tố tại phiên tòa đã công bố bản luận tội đề nghị mức án với các bị cáo.

Đại diện VKS đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Nam từ 5-6 năm tù, bị cáo Trần Việt Anh từ 4 năm 6 tháng đến 5 năm tù, bị cáo Nguyễn Thúy Hằng từ 3 năm 6 tháng đến 4 năm tù.

Hai bị cáo Đào Bá Đoàn và Nguyễn Văn Yên cùng bị đề nghị mức án từ 3 năm tù đến 3 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Trần Việt Anh thời điểm bị khởi tố, bắt tạm giam - Ảnh: VTV

Theo cáo trạng, trong các năm 2025-2026, bị cáo Nguyễn Thành Nam đã có hành vi làm, tàng trữ, xuất bản cuốn sách "Chuyện với Thanh - lời kể mới về ánh sáng" có nội dung phao tin bịa đặt, gây hoang mang trong Nhân dân và nội dung xuyên tạc, vu khống, xúc phạm dân tộc, danh nhân, anh hùng dân tộc.

Bị cáo Trần Việt Anh đã có hành vi bán cuốn sách trên và cùng Nguyễn Thành Nam phát tán, tuyên truyền các nội dung trong cuốn sách, thực hiện thuyết giảng, làm và phát tán các video clip có nội dung xuyên tạc sự thật lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, xúc phạm dân tộc, danh nhân, anh hùng dân tộc, phao tin bịa đặt, gây hoang mang trong Nhân dân.

Với vai trò Giám đốc Nhà xuất bản Hội Nhà Văn, là người chịu trách nhiệm xuất bản, bị cáo Nguyễn Thúy Hằng đã trực tiếp nhận bản thảo từ Nguyễn Thành Nam, chỉ đạo Đào Bá Đoàn, Nguyễn Văn Yên chỉnh sửa bản thảo, xuất bản và quảng bá cuốn sách có nội dung phao tin bịa đặt, gây hoang mang trong Nhân dân và xuyên tạc, vu khống, xúc phạm dân tộc, danh nhân, anh hùng dân tộc.

Theo cáo trạng, với vai trò Tổng biên tập Nhà xuất bản Hội Nhà Văn và Trưởng Ban biên tập, hai bị cáo Đào Bá Đoàn và Nguyễn Văn Yên đã trực tiếp đọc, chỉnh sửa bản thảo cuốn sách, giúp Nguyễn Thành Nam thực hiện xuất bản cuốn sách.

TAND TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo ngày 27-11 - Ảnh: TTXVN

Theo TTXVN, tại phiên tòa, các bị cáo đều nhận thức được sai phạm của mình, thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật và không có ý kiến về tội danh mà VKS đã truy tố.

Trong phần luận tội, đại diện VKS đánh giá hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và ảnh hưởng đến môi trường thông tin lành mạnh trong đời sống của Nhân dân được pháp luật bảo vệ.

Nhất là trong bối cảnh hiện nay, khi các thông tin sai lệch, xuyên tạc sự thật bị lan truyền nhanh chóng trên không gian mạng sẽ gây ra những hiệu ứng tiêu cực, làm suy thoái về tư tưởng, đạo đức của thế hệ trẻ.

Bản luận tội cũng nêu rõ Hội đồng giám định của Sở Văn hóa và Thể thao TP Hà Nội đã kết luận: Cuốn sách "Chuyện với Thanh - lời kể mới về ánh sáng" có nội dung phao tin bịa đặt, gây hoang mang trong Nhân dân và xuyên tạc, vu khống, xúc phạm dân tộc, danh nhân, anh hùng dân tộc.

Tuy nhiên đại diện VKS cũng ghi nhận các bị cáo đã thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội, ăn năn hối cải, có ý thức khắc phục hậu quả, có nhiều thành tích trong quá trình công tác, gia đình có công với cách mạng… nên đề nghị hội đồng xét xử cân nhắc cho các bị cáo được hưởng một số tình tiết giảm nhẹ theo quy định của pháp luật.

Nói lời sau cùng tại phiên tòa, các bị cáo đều bày tỏ sự ăn năn hối cải, xin lỗi các độc giả và mong được giảm nhẹ hình phạt, hưởng khoan hồng của pháp luật.

Sau khi các bị cáo nói lời sau cùng, chủ tọa thông báo phiên tòa kết thúc phần tranh tụng, hội đồng xét xử nghị án kéo dài và sẽ tuyên án vào chiều ngày 30-11.