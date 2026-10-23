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Xe múc đang tháo dỡ nhà bất ngờ lật ngửa giữa đường Hoàng Sa

tác giả
MINH HÒA
MINH HÒA
MINH HÒA

Một xe múc đang thi công tháo dỡ nhà dân trên đường Hoàng Sa (TP.HCM) bất ngờ bị lật ngửa, nằm chắn giữa đường, gây ùn tắc giao thông hướng vào trung tâm thành phố trong giờ cao điểm sáng 23-10.

- Ảnh 1.

Xe múc bị lật ra đường - Ảnh: MINH TUẤN

Khoảng 8h15 ngày 23-10, một xe múc đang thi công tháo dỡ nhà dân trên đường Hoàng Sa, đoạn thuộc phường Nhiêu Lộc, TP.HCM, bất ngờ gặp sự cố và lật ngửa giữa lòng đường.

Tại hiện trường, chiếc xe múc nằm chắn ngang mặt đường, cản trở các phương tiện lưu thông. Vụ việc rất may không gây thương vong về người.

Vị trí xảy ra sự cố cách điểm giao cắt với tuyến đường sắt Bắc - Nam khoảng 100m, theo hướng vào trung tâm TP.HCM.

Do sự cố xảy ra vào đầu giờ sáng, thời điểm đông người dân đi làm, đi học, giao thông trên đường Hoàng Sa hướng từ khu vực Phú Nhuận, Tân Bình cũ vào trung tâm thành phố bị ảnh hưởng, ùn tắc cục bộ.

Lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp công an địa phương tổ chức phân luồng, điều tiết phương tiện, đồng thời triển khai các biện pháp xử lý sự cố.

Các đơn vị liên quan đang phối hợp di dời xe múc gặp nạn khỏi hiện trường, nhằm sớm khôi phục lưu thông trên tuyến đường.

- Ảnh 2.Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đóng 2 nút giao vì xe tải lật chắn ngang đường

Vụ tai nạn xảy ra sáng 15-6 tại Km211 cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, đoạn thuộc xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng (vùng Bình Thuận cũ).

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MINH HÒA
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    Chủ đề: xe múc Lật xe vụ lật xe lật Cần cẩu

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