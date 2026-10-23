Xe múc đang tháo dỡ nhà bất ngờ lật ngửa giữa đường Hoàng Sa

Xe múc bị lật ra đường - Ảnh: MINH TUẤN

Khoảng 8h15 ngày 23-10, một xe múc đang thi công tháo dỡ nhà dân trên đường Hoàng Sa, đoạn thuộc phường Nhiêu Lộc, TP.HCM, bất ngờ gặp sự cố và lật ngửa giữa lòng đường.

Tại hiện trường, chiếc xe múc nằm chắn ngang mặt đường, cản trở các phương tiện lưu thông. Vụ việc rất may không gây thương vong về người.

Vị trí xảy ra sự cố cách điểm giao cắt với tuyến đường sắt Bắc - Nam khoảng 100m, theo hướng vào trung tâm TP.HCM.

Do sự cố xảy ra vào đầu giờ sáng, thời điểm đông người dân đi làm, đi học, giao thông trên đường Hoàng Sa hướng từ khu vực Phú Nhuận, Tân Bình cũ vào trung tâm thành phố bị ảnh hưởng, ùn tắc cục bộ.

Lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp công an địa phương tổ chức phân luồng, điều tiết phương tiện, đồng thời triển khai các biện pháp xử lý sự cố.

Các đơn vị liên quan đang phối hợp di dời xe múc gặp nạn khỏi hiện trường, nhằm sớm khôi phục lưu thông trên tuyến đường.