U17 Việt Nam giành vé dự U17 châu Á 2027 nhờ vượt qua vòng bảng giải đấu này năm 2026 - Ảnh: AFC

Trong đó có Qatar (chủ nhà U17 World Cup 2027), và 8 đội được đặc cách dự vòng chung kết U17 châu Á 2027 là Uzbekistan, Úc, Saudi Arabia, Tajikistan, Nhật Bản, Trung Quốc, Việt Nam, Hàn Quốc.

Đây là những đội đã vượt qua vòng bảng Giải U17 châu Á 2026 và đang thi đấu tại U17 World Cup 2026 tổ chức ở Qatar.

7 cái tên còn lại là những đội đã vượt qua vòng loại, gồm: Indonesia, Iraq, Syria, Iran, Ấn Độ, Yemen và Lebanon.

Trong số 16 đội bóng kể trên, Lebanon là tân binh của giải với lần đầu tiên trong lịch sử giành vé dự sân chơi lớn nhất châu Á giành cho lứa U17.

Đông Nam Á chỉ có 2 đại diện góp mặt là U17 Việt Nam và Indonesia, giảm phân nửa so với giải đấu gần nhất. Hai đội bóng mạnh khác của khu vực là U17 Thái Lan và Malaysia không vượt qua vòng loại.

Hiện AFC chưa chốt ngày bốc thăm chia bảng vòng chung kết U17 châu Á 2027. Theo thể thức thi đấu được áp dụng ở giải đấu gần nhất, 8 đội vượt qua vòng bảng sẽ góp mặt ở U17 World Cup 2027 tại Qatar.