Vụ trường tiểu học đặt tên lớp khó nhớ: Sao không đợi hết năm học rồi đổi?

Một phân hiệu của Trường tiểu học Phan Rang (phường Phan Rang, Khánh Hòa) - Ảnh: Trường tiểu học Phan Rang

Ngày 9-11, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Quốc Thạo - Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội phường Phan Rang (tỉnh Khánh Hòa) - cho biết phường này đã tiếp tục có phản hồi về phản ánh của phụ huynh liên quan đến việc đặt tên lớp tại Trường tiểu học Phan Rang.

Trường tiểu học Phan Rang được tổ chức trên cơ sở sáp nhập 10 trường tiểu học gồm 1 trường chính và 9 phân hiệu, quy mô 199 lớp với 7.046 học sinh và 331 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.

Nhiều phụ huynh phản ánh sau khi Trường tiểu học Phan Rang thành lập, đầu năm học, nhà trường đã thống nhất đặt tên lớp bằng cách thêm số phía sau tên lớp để xác định phân hiệu, ví dụ lớp 1A1 được hiểu là lớp 1A thuộc phân hiệu 1.

Phụ huynh cho rằng cách đặt tên này ngắn gọn, dễ nhớ, giúp phân biệt được các lớp giữa các phân hiệu, tuy nhiên khi học sinh vào học gần một tháng, tên lớp lại được thay đổi theo cách mới.

Họ cũng thắc mắc vì sao trường không thực hiện đổi tên lớp trước khi bắt đầu năm học, hoặc lùi sang năm học mới.

Tên lớp hiện nay của Trường tiểu học Phan Rang - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Trả lời, ông Thạo cho biết Trường tiểu học Phan Rang có số lượng phân hiệu nhiều, nếu tiếp tục sử dụng cách đặt tên cũ sẽ dẫn đến trùng lặp tên lớp giữa các địa điểm gây khó khăn cho công tác quản lý, thống kê, cập nhật cơ sở dữ liệu ngành, khiến phụ huynh học sinh dễ bị nhầm lẫn giữa các cơ sở... chẳng hạn phân hiệu nào cũng có lớp 1A, 2A.

Theo ông Thạo, hiện nay phường có rất nhiều phân hiệu vì vậy nếu phân hiệu nào đặt tên nhưng không kết nối với nhau rất dễ gây nhầm lẫn.

Ngoài ra, địa phương cũng gặp bị động và phải bám theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa về quy cách đặt tên lớp học tại các cơ sở giáo dục.

UBND phường Phan Rang cũng cho hay để tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu ngành giáo dục theo yêu cầu hoàn thiện, xác thực dữ liệu cơ sở giáo dục sau sắp xếp, bảo đảm dữ liệu năm học 2026 - 2027 đầy đủ, chính xác, thống nhất, kịp thời.

Đồng thời rà soát mạng lưới trường, lớp sau khi thực hiện sắp xếp, tổ chức lại, phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; UBND phường đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục tổ chức rà soát, đối chiếu và cập nhật đầy đủ, chính xác dữ liệu thuộc phạm vi quản lý trên cơ sở dữ liệu ngành giáo dục.

Việc rà soát phải thực hiện đối với cả số liệu tổng hợp và hồ sơ dữ liệu chi tiết của từng cơ sở giáo dục, việc điều chỉnh tên lớp nhằm hướng đến chuẩn hóa dữ liệu và thống nhất công tác quản lý giữa trường chính và các phân hiệu.