Lực lượng chức năng đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) cưỡng chế khu biệt thự trắng ở An Thới - Ảnh: XUÂN MI

Thanh tra tỉnh An Giang vừa có thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm đối với UBND huyện Phú Quốc, Kiên Giang cũ (nay là đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác quản lý đất đai, xây dựng khi để xảy ra các trường hợp sai phạm cưỡng chế 30 trường hợp tại "khu biệt thự trắng" ở Phú Quốc.

Trong quá trình thực hiện công tác quản lý nhà nước sử dụng đất đai, trật tự xây dựng, xử lý vi phạm hành chính đối với 30 trường hợp tại "khu biệt thự trắng" luôn được quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh Kiên Giang cũ.

Theo đó đầu năm 2019, ông V.T.Th. thực hiện hành vi chiếm đất quốc phòng. Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã chủ động có văn bản báo cáo về tình trạng lấn chiếm đất của ông Th..

Sau khi đề nghị xử lý, UBND huyện Phú Quốc (nay là đặc khu Phú Quốc) ban hành nhiều văn bản chỉ đạo khẩn trương lập vi phạm hành chính và tổ chức cưỡng chế.

Tuy nhiên Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang cũ tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định hủy bỏ quyết định giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân. Đồng thời giao cho UBND thị trấn An Thới cũ quản lý diện tích đất hơn 151.073m2 đã gây khó khăn cho công tác quản lý.

UBND TP Phú Quốc cũ thiếu kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho công chức thực hiện nhiệm vụ; thẩm định hồ sơ xử phạt hành chính chưa chặt chẽ, nên dẫn đến kéo dài thời gian xử lý. Từ đó các trường hợp vi phạm đã xây dựng hoàn thành "khu biệt thự trắng".

Nguyên nhân dẫn đến hạn chế trên, Thanh tra tỉnh An Giang nêu rõ khu vực "khu biệt thự trắng" có lịch sử quản lý giữa quân đội và dân cư sinh sống nhiều năm. Năm 2021, địa phương và lực lượng chức năng tập trung công tác phòng chống COVID-19, gây ảnh hưởng đến kiểm tra, xử lý vi phạm.

Các trường hợp vi phạm trốn tránh, đối phó nên gây khó cho lực lượng chức năng.

Thanh tra tỉnh An Giang kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh An Giang giao UBND đặc khu Phú Quốc chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế và cần quản lý tốt khu nhà đất đã cưỡng chế; tổ chức kiểm điểm 1 cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý có liên quan.

Sở Nội vụ tỉnh kiểm điểm rút kinh nghiệm 3 cá nhân có liên quan vụ việc trên.

Trước đó ngày 22-5, UBND đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) phối hợp đơn vị liên quan tiến hành cưỡng chế khu biệt thự trắng ở An Thới. Căn biệt thự được ông Th. xây dựng trên diện tích đất khoảng 1,6ha. Trong đó có 0,5ha đất Nhà nước quản lý và 1ha đất do Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân quản lý.