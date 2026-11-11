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Vụ bốc đầu xe, nẹt pô ở phường Linh Xuân: Mời 3 thợ sửa xe lên làm việc

tác giả
MINH HÒA
MINH HÒA
MINH HÒA

Ngày 11-11, liên quan vụ thanh niên chạy xe máy bốc đầu, nẹt pô inh ỏi lúc nửa đêm ở phường Linh Xuân, Công an phường phối hợp Đội Cảnh sát giao thông Cát Lái mời 3 người liên quan lên trụ sở công an làm việc.

Hai nam thanh niên chạy xe máy bốc đầu trên đường Kha Vạn Cân tối 10-11 - Ảnh cắt từ clip

Ngày 11-11, Công an phường Linh Xuân (TP.HCM) phối hợp Đội Cảnh sát giao thông Cát Lái thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) - Công an TP.HCM mời 3 người liên quan đến vụ chạy xe máy bốc đầu, nẹt pô inh ỏi lúc nửa đêm lên làm việc.

Trước đó, qua theo dõi thông tin trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện clip ghi lại cảnh hai thanh niên chạy xe máy bằng một bánh, nẹt pô gây mất trật tự trên đường Kha Vạn Cân.

Tiến hành xác minh, Công an phường Linh Xuân phối hợp Đội Cảnh sát giao thông Cát Lái đến một tiệm sửa xe trên đường Kha Vạn Cân để làm việc.

Tại đây, lực lượng chức năng xác định những người liên quan gồm V.V.Tr. (18 tuổi, ngụ phường Tam Bình), Đ.N.S. và L.H.T. (22 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau).

Làm việc với công an, Tr. thừa nhận là thợ sửa xe máy tại tiệm, S. đang học nghề tại đây, còn T. cũng là thợ sửa xe máy.

Theo lời khai ban đầu, khoảng 22h30 ngày 10-11, sau khi tiệm sửa xe hết khách, Tr. lấy xe máy cá nhân ra cùng S. nổ máy chạy thử trên đường Kha Vạn Cân. Cả hai không đội mũ bảo hiểm, chạy xe bằng một bánh và nẹt pô gây tiếng ồn. Qua kiểm tra, Tr. không có giấy phép lái xe.

Riêng T. khai sau khi sửa xe cho khách xong, thấy Tr. và S. lấy xe ra chạy thử nên cũng lấy chiếc xe vừa sửa của khách chạy theo. T. không đội mũ bảo hiểm và không xuất trình được giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe do xe khách mang đến tiệm sửa chữa.

Hiện Công an phường Linh Xuân và Đội Cảnh sát giao thông Cát Lái đã lập hồ sơ ban đầu, tiếp tục xác minh hành vi của những người liên quan để xử lý theo quy định.

Vụ bốc đầu xe máy, nẹt pô ở phường Linh Xuân: Mời 3 thợ sửa xe làm việc - Ảnh 2.Gần 1h sáng vẫn ra đường 'bốc đầu' xe máy, công an phát hiện xe độ chế và người lái chưa đủ tuổi

Dù gần 1h sáng, hai thiếu niên vẫn chạy xe máy độ chế ra đường biểu diễn "bốc đầu", không đội mũ bảo hiểm. Công an xác minh phát hiện cả hai đều chưa đủ tuổi chạy xe.

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MINH HÒA
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    Chủ đề: phường linh xuân nẹt pô bốc đầu xe quái xế bốc đầu

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