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VPS: Bách Hóa Xanh kéo lãi MWG, Hóa An lãi lớn nhờ khoản thu bất thường

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NHẬT QUANG
NHẬT QUANG
NHẬT QUANG

Theo báo cáo cập nhật của Chứng khoán VPS, lợi nhuận MWG tăng gần 75% nhờ Bách Hóa Xanh và điện máy, trong khi Hóa An lãi đột biến nhờ khoản thu bất thường.

VPS: Bách Hóa Xanh kéo lãi MWG, Hóa An lãi lớn nhờ khoản thu bất thường - Ảnh 1.

Bách Hóa Xanh mở mới ròng 713 cửa hàng trong quý 3-2026 - Ảnh: M.L

Công ty CP Chứng khoán VPS (VCK) vừa công bố báo cáo phân tích cập nhật kết quả kinh doanh quý 3-2026 của Công ty CP Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG), Công ty CP Hóa An (DHA) và PVI Holdings (PVI).

Bách Hóa Xanh mở thêm 713 cửa hàng trong một quý

Theo báo cáo của Chứng khoán VPS, doanh thu thuần hợp nhất của MWG đạt hơn 52.613 tỉ đồng trong quý 3-2026, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ đạt hơn 3.094 tỉ đồng, tăng 74,7%.

Động lực tăng trưởng đến từ cả hai mảng kinh doanh chủ lực là điện thoại, điện máy và thực phẩm, hàng tiêu dùng nhanh. Trong đó, chuỗi Bách Hóa Xanh tiếp tục mở rộng mạng lưới, đóng góp đáng kể vào kết quả kinh doanh.

Cụ thể, doanh thu mảng thực phẩm và hàng tiêu dùng nhanh đạt hơn 17.620 tỉ đồng, tăng 48,9% so với cùng kỳ và tăng 16,1% so với quý trước.

Số lượng cửa hàng Bách Hóa Xanh tăng từ 3.191 vào cuối quý 2 lên 3.904 vào cuối quý 3, tương ứng mở mới ròng 713 cửa hàng chỉ trong một quý. Đáng chú ý, nhóm cửa hàng mở mới trong năm 2026 đã ghi nhận lợi nhuận hoạt động dương. VPS ước tính chuỗi này đóng góp khoảng 555 tỉ đồng lợi nhuận trong quý.

Mảng điện thoại, máy tính và thiết bị điện tử cũng duy trì đà tăng trưởng. Doanh thu đạt hơn 34.641 tỉ đồng, tăng 25,9% so với cùng kỳ và tăng 5% so với quý trước.

Đáng chú ý, doanh thu từ hình thức mua trả chậm tăng 50% so với cùng kỳ, chiếm 38% doanh thu của mảng này. Theo VPS, việc mở rộng khả năng tiếp cận tín dụng tiêu dùng có thể là một trong những yếu tố hỗ trợ sức mua.

Tại Indonesia, chuỗi EraBlue ghi nhận doanh thu 9 tháng tăng 86% so với cùng kỳ, nhờ tăng trưởng tại các cửa hàng hiện hữu và mở mới.

Tuy nhiên, một số chỉ tiêu cho thấy áp lực chi phí bắt đầu xuất hiện. Biên lợi nhuận gộp hợp nhất của MWG giảm từ 22,17% trong quý 2 xuống 21,71% trong quý 3. Riêng mảng thực phẩm và hàng tiêu dùng nhanh, biên lợi nhuận gộp giảm từ 25,13% xuống 24,42%.

Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 38,5% so với cùng kỳ, lên gần 7.879 tỉ đồng.

Một điểm khác cần theo dõi là dòng tiền kinh doanh quý 3 chuyển sang âm 531 tỉ đồng, trong khi quý trước ghi nhận mức dương 2.382 tỉ đồng. Theo VPS, nguyên nhân chủ yếu đến từ biến động vốn lưu động, đặc biệt là chi tiền cho hàng tồn kho gia tăng. Diễn biến này có thể liên quan đến việc mở rộng Bách Hóa Xanh và chuẩn bị cho mùa mua sắm cuối năm.

Lũy kế 9 tháng, dòng tiền kinh doanh đạt 3.044 tỉ đồng, giảm 54,6% so với cùng kỳ. Dù vậy, tại cuối quý 3, tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn của MWG đạt khoảng 59.771 tỉ đồng, cao hơn đáng kể dư nợ vay ngắn hạn 27.774 tỉ đồng.

VPS đánh giá tình hình thanh khoản của doanh nghiệp vẫn tương đối tốt. Tuy nhiên, khả năng chuyển hóa lợi nhuận kế toán thành tiền mặt suy yếu là yếu tố cần tiếp tục theo dõi khi MWG đẩy mạnh mở rộng mạng lưới.

Hóa An lãi lớn nhờ khoản thu bất thường

Theo báo cáo của VPS, Hóa An ghi nhận doanh thu thuần gần 151 tỉ đồng trong quý 3, tăng 45,5% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ đạt gần 79,6 tỉ đồng, tăng 133,7%.

Về hoạt động kinh doanh, sản lượng đá tiêu thụ tại các mỏ của công ty con tăng thêm 124.017m³ so với cùng kỳ. Công ty mẹ cũng tăng tỉ trọng các sản phẩm có giá trị cao. Biên lợi nhuận gộp đạt 40%, tăng khoảng 3 điểm phần trăm so với quý trước.

Tuy nhiên, kết quả lợi nhuận của Hóa An còn được hỗ trợ đáng kể bởi khoản thu nhập khác 39,36 tỉ đồng trong quý 3. Đây là khoản hoàn tiền cấp quyền khai thác khoáng sản nộp thừa so với quyết toán tại hai mỏ Tân Cang 3 và Thạnh Phú 2.

Nếu loại trừ khoản thu nhập bất thường, lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ trong quý 3 ước đạt 48,3 tỉ đồng, tăng 41,7% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu đạt 373,4 tỉ đồng, tăng 24,3%, còn lợi nhuận sau thuế đạt 132,7 tỉ đồng, tăng 46,3%. Theo VPS, nếu loại trừ khoản lợi nhuận đột biến, mức tăng lợi nhuận 9 tháng ước khoảng 12%.

Trong khi đó, PVI ghi nhận lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ hơn 372 tỉ đồng trong quý 3, giảm 4,4% so với cùng kỳ. Dù doanh thu phí bảo hiểm thuần tăng 19,7%, lên hơn 2.230 tỉ đồng, lợi nhuận thuần từ hoạt động bảo hiểm giảm 23%, còn gần 196 tỉ đồng.

Theo VPS, chi phí bồi thường gia tăng gây sức ép lên kết quả kinh doanh, với chi bồi thường nhận tái bảo hiểm tăng gấp 3,7 lần, còn chi bồi thường bảo hiểm gốc tăng 49,7% so với cùng kỳ. Tỉ lệ bồi thường tăng lên 44,22%.

Nhờ lợi nhuận hoạt động tài chính tăng 10,6%, lên gần 289 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế quý 3 của PVI đạt hơn 507 tỉ đồng, giảm 7,2%. Lũy kế 9 tháng, chỉ tiêu này đạt gần 1.749 tỉ đồng, tăng 17,6% và vượt 40,7% kế hoạch năm. VPS lưu ý chi phí bồi thường do bão lũ là rủi ro cần theo dõi trong quý 4.

VPS: Bách Hóa Xanh kéo lãi MWG, Hóa An lãi lớn nhờ khoản thu bất thường - Ảnh 3.VPS duy trì vị thế dẫn đầu thị phần môi giới, lợi nhuận trước thuế 9 tháng tăng 26,7%

Công ty CP Chứng khoán VPS (VCK) khép lại 9 tháng đầu năm 2026 với lợi nhuận trước thuế đạt 4.044 tỉ đồng, tăng 26,7% so với cùng kỳ. Đồng thời tiếp tục giữ vị trí số 1 về thị phần môi giới trên cả HOSE, HNX và UPCoM trong bối cảnh thị trường có thanh khoản thấp.

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    Chủ đề: Bách hóa xanh báo cáo Chứng khoán VPS VPS

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