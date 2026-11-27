Vẻ đẹp giao thoa giữa nét cổ kính và hiện đại của ga Seoul (Hàn Quốc) - Ảnh: DNCC

Chính sách visa nhập cảnh nhiều lần áp dụng cho công dân Việt Nam có nhu cầu sang Hàn Quốc du lịch, công tác, thương mại hoặc thăm thân nhân thường xuyên. Khác với visa du lịch thông thường chỉ cho phép nhập cảnh 1 lần, visa nhập cảnh nhiều lần giúp du khách linh hoạt hơn với mọi kế hoạch.

Đa dạng đối tượng được cấp visa 5 năm, 10 năm

Trường hợp sở hữu visa 5 năm, thời gian lưu trú tối đa cho mỗi lần nhập cảnh là 30 ngày. Còn với visa 10 năm, thời gian lưu trú mỗi lần lên tới 90 ngày. Loại visa này giúp cá nhân tiết kiệm thời gian, chi phí làm thủ tục cho từng chuyến đi và hoàn toàn chủ động lịch trình di chuyển.

Với visa 10 năm, các nhóm được xét gồm người làm nghề chuyên môn như bác sĩ, luật sư, kế toán viên được công nhận; đại diện doanh nghiệp nhà nước/tư nhân có vốn sở hữu trên 5 tỉ KRW (khoảng 85 tỉ đồng); cử nhân đại học hệ 4 năm trở lên tại Hàn Quốc hoặc người có học vị thạc sĩ trở lên ở nước ngoài.

Ngoài ra, công chức nhà nước cấp trưởng phòng trở lên tại cơ quan Trung ương; đại biểu Quốc hội đương nhiệm; nhân viên chính thức trên 3 năm tại doanh nghiệp có vốn đầu tư vào Hàn Quốc từ 1 triệu USD trở lên; nhân viên cấp quản lý trở lên (từ 1 năm) tại 100 doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam và người đã nhập cảnh 22 nước OECD trong 1 năm gần đây cũng thuộc diện được xét visa loại này.

Với visa 5 năm, phạm vi nhóm rộng hơn gồm người đã nhập cảnh Hàn Quốc trong vòng 1 năm gần nhất; công chức nhà nước, nhân viên doanh nghiệp nhà nước, hãng hàng không, hãng tàu thuyền có chuyến đi định kỳ tới Hàn Quốc; cán bộ nghỉ hưu từ 55 tuổi nhận lương hưu trên 10 triệu đồng/tháng; người có tài sản cá nhân trên 200.000 USD.

Du khách Việt thuộc nhóm ngành nghề như nhà báo, nhân viên cơ quan ngôn luận, giảng viên đại học, giáo viên phổ thông cũng được xét cấp visa 5 năm.

Cánh đồng lúa mạch xanh Gochang có diện tích lớn nhất Hàn Quốc - Ảnh: DNCC

Visa đại đô thị và người có thu nhập từ 8.000 USD trở lên

Bên cạnh yếu tố nghề nghiệp, điều kiện cư trú và mức thu nhập ổn định cũng là căn cứ quan trọng để xét cấp visa dài hạn.

Visa đại đô thị (C-3-91) áp dụng cho người cư trú tại Hà Nội và TP HCM trên 1 năm. Đây là loại visa có giá trị sử dụng 10 năm, mỗi lần nhập cảnh được lưu trú tối đa 90 ngày. Đối với cư dân đăng ký thường trú tại Đà Nẵng hoặc có thời gian cư trú trên 1 năm tại đây, visa đại đô thị (C-3-91) sẽ có thời hạn sử dụng 5 năm với thời gian lưu trú tối đa mỗi lần nhập cảnh là 30 ngày.

Để chứng minh, người xin visa nộp Giấy xác nhận thông tin cư trú mẫu CT07 bản gốc (kèm bản dịch công chứng). Giấy tờ bắt buộc phải in từ hệ thống điện tử có ngày cấp và không chấp nhận bản viết tay.

Đặc biệt, nhóm có thu nhập hằng năm từ 8.000 USD (khoảng 210 triệu đồng) trở lên hoặc có thẻ tín dụng Shinhan Bank hạng Platinum trở lên được đánh giá có lịch sử sử dụng và tín dụng tốt, được công nhận là khách hàng ưu tú cũng được xét cấp visa nhập cảnh nhiều lần có giá trị sử dụng trong vòng 5 năm. Điều này mở ra cơ hội tiếp cận visa cho nhiều đối tượng, đặc biệt là người lao động tự do hoặc kinh doanh cá nhân.

Khung cảnh núi Deogyusan phủ đầy tuyết trắng, nơi được mệnh danh là xứ sở thần tiên mùa đông - Ảnh: DNCC