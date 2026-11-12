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VinFast mở nhận cọc VF 5, VF 6 thế hệ mới, giá từ 460 triệu đồng, giao xe sau Tết

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CÔNG TRUNG
CÔNG TRUNG
CÔNG TRUNG

Ngày 12-11, VinFast công bố mở đặt cọc hai mẫu ô tô điện VF 5 và VF 6 phiên bản mới, giá bán từ 460 triệu đồng.

VinFast mở nhận cọc VF 5, VF 6 thế hệ mới, giá từ 460 triệu đồng, giao xe sau Tết - Ảnh 1.

Mẫu xe VF5 được VinFast tung ra thị trường với diện mạo hoàn toàn mới - Ảnh: VF

Theo công bố của VinFast, hai mẫu SUV đô thị VF 5 và VF 6 phiên bản mới bắt đầu nhận đặt cọc từ ngày 12-11, với bốn lựa chọn phiên bản, hướng đến cả khách hàng cá nhân và kinh doanh dịch vụ.

Trong đó, VF 5 mới có hai phiên bản gồm Green giá 460 triệu đồng và Premium giá 540 triệu đồng. Mẫu VF 6 mới có phiên bản Comfort giá 646 triệu đồng và Premium giá 715 triệu đồng.

VF 5 mới bổ sung camera 360, mở khóa bằng điện thoại

VinFast mở nhận cọc VF 5, VF 6 thế hệ mới, giá từ 460 triệu đồng, giao xe sau Tết - Ảnh 2.

VF 5 mới có giá bán 540 triệu đồng cho phiên bản Premium,ngoài ra còn có phiên bản Green tối ưu cho kinh doanh dịch vụ với mứcgiá 460 triệu đồng - Ảnh: VF

Ở phiên bản mới, VF 5 được điều chỉnh thiết kế ngoại thất với cụm đèn LED Projector, dải trang trí hình cánh chim mạ chrome, đèn hậu LED mới và bộ mâm hợp kim 17 inch.

Xe có kích thước dài 3.987 mm, rộng 1.772 mm, cao 1.595 mm, chiều dài cơ sở 2.513 mm và khoảng sáng gầm 178 mm.

VinFast mở nhận cọc VF 5, VF 6 thế hệ mới, giá từ 460 triệu đồng, giao xe sau Tết - Ảnh 3.

phiên bản Premium được bổ sung nhiều tiện nghi như màn hình trung tâm 10,1 inch, sạc điện thoại không dây, cửa gió điều hòa hàng ghế sau, phanh tay điện tử tích hợp Auto-Hold - Ảnh: VF

Tính năng Phone As A Key cho phép người dùng mở khóa và khởi động xe bằng điện thoại thông minh thay cho chìa khóa truyền thống.

Về an toàn, VF 5 Premium được trang bị 6 túi khí, camera 360 độ, kiểm soát hành trình và hệ thống phanh đĩa trên cả bốn bánh.

Xe sử dụng động cơ điện công suất 72 kW, mô-men xoắn 180 Nm, kết hợp pin 43 kWh. Theo thông số nhà sản xuất, quãng đường di chuyển tối đa đạt 370 km sau mỗi lần sạc đầy theo chuẩn NEDC. Thời gian sạc từ 10% lên 70% dưới 28 phút với công suất sạc nhanh tối đa 60 kW.

VF 6 mới có tầm hoạt động đến 510 km

Trong khi đó, VF 6 phiên bản mới được thay đổi thiết kế nội, ngoại thất, nổi bật với cụm đèn trước và sau, tay nắm cửa bán ẩn cùng bộ mâm 19 inch.

VinFast mở nhận cọc VF 5, VF 6 thế hệ mới, giá từ 460 triệu đồng, giao xe sau Tết - Ảnh 4.

Mẫu xe VF6 mới - Ảnh: VF

Khoang lái được bổ sung màn hình hiển thị thông số vận hành phía sau vô lăng, hệ thống âm thanh tinh chỉnh bởi Arkamys, cốp điện và điều hòa tự động hai vùng tích hợp lọc không khí.

Xe còn có trợ lý ảo tiếng Việt phiên bản 3.0, khả năng cập nhật phần mềm từ xa và các tính năng hỗ trợ lái nâng cao ADAS như nhận diện biển báo giao thông, hỗ trợ di chuyển trên cao tốc và trong điều kiện ùn tắc.

VinFast mở nhận cọc VF 5, VF 6 thế hệ mới, giá từ 460 triệu đồng, giao xe sau Tết - Ảnh 5.

Không gian khoang nội thất của VF6 - Ảnh: VF

VF 6 mới sử dụng động cơ điện công suất 130 kW, mô-men xoắn 250 Nm. Theo VinFast, phiên bản Comfort có thể di chuyển tối đa 510 km sau mỗi lần sạc đầy.

Trong giai đoạn từ ngày 12 đến hết 18-11-2026, khách đặt cọc sớm được ưu đãi 10 triệu đồng đối với VF 5 và 15 triệu đồng đối với VF 6, tương ứng số tiền đặt cọc của từng mẫu xe.

VinFast mở nhận cọc VF 5, VF 6 thế hệ mới, giá từ 460 triệu đồng, giao xe sau Tết - Ảnh 6.

Hàng ghế sau rộng rãi của mẫu xe VF6 - Ảnh: VF

Trong giai đoạn mở cọc sớm từ ngày 12-11 đến hết ngày 18-11-2026, khách hàng sẽ được nhận ngay ưu đãi 10 triệu đồng cho VF 5 và 15 triệu đồng cho VF 6, bằng đúng chi phí cọc của hai mẫu xe trên. Thời gian giao xe dự kiến bắt đầu từ sau Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Khách hàng có thể đặt cọc thông qua website hoặc các đại lý phân phối VinFast chính hãng trên toàn quốc. Để biết thêm thông tin chi tiết, khách hàng vui lòng liên hệ đại lý phân phối, truy cập website https://vinfastauto.com/vn_vi hoặc liên hệ tổng đài CSKH 1900 23 23 89.

VinFast mở nhận cọc VF 5, VF 6 thế hệ mới, giá từ 460 triệu đồng, giao xe sau Tết - Ảnh 7.Rộ ảnh VinFast VF 6 nâng cấp, nhiều thay đổi đáng chú ý

Hình ảnh nghi rò rỉ từ tài liệu đào tạo sản phẩm hé lộ loạt thay đổi trên VinFast VF 6, gồm tay nắm cửa ẩn, vô-lăng mới, màn hình và cách bố trí khoang lái.

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    Chủ đề: mẫu xe mới VF6 VF5 giá bán Vinfast Vinfast

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