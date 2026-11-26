Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng cùng lãnh đạo Vinatea và đối tác Nhật Bản Marubeni Foods tại gian hàng trưng bày sản phẩm của Vinatea ở Tokyo - Ảnh: DNCC

Tuần trước, tại Tokyo (Nhật Bản), Tổng công ty Chè Việt Nam - CTCP (Vinatea) và Marubeni Foods Corporation vừa ký biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) về phát triển chuỗi giá trị chè tại Mộc Châu. Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ Diễn đàn Công tư về Hợp tác kinh tế và Khoa học công nghệ Việt Nam - Nhật Bản, với sự chứng kiến của lãnh đạo cấp cao hai nước.

Thỏa thuận hướng đến nâng cao chất lượng chè Việt Nam theo tiêu chuẩn thị trường Nhật Bản, phát triển sản phẩm chế biến sâu và mở rộng thị trường tiêu thụ. Hai doanh nghiệp sẽ phối hợp từ khâu tổ chức vùng nguyên liệu, sản xuất đến chế biến và phân phối sản phẩm.

Xây dựng chuỗi giá trị chè tiêu chuẩn Nhật Bản

Hợp tác được triển khai trên vùng chè khoảng 550 ha của Vinatea tại Mộc Châu, liên kết với 2.000 hộ nông dân, sản lượng khoảng 2.000 tấn chè mỗi năm.

Thay vì chỉ tập trung vào khâu tiêu thụ, hai doanh nghiệp sẽ phối hợp trên toàn bộ chuỗi giá trị, từ quản lý vùng nguyên liệu, canh tác, chăm sóc, thu hái, bảo quản đến chế biến, kiểm soát chất lượng và phát triển thị trường.

Trong đó, Vinatea đóng góp vùng nguyên liệu và năng lực tổ chức sản xuất; Marubeni Foods hỗ trợ kinh nghiệm kỹ thuật, quản lý chất lượng và phát triển sản phẩm từ hoạt động tại vùng chè Shizuoka, Nhật Bản.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng (bên trái) tìm hiểu sản phẩm chè Vinatea tại gian hàng trưng bày của doanh nghiệp ở Tokyo - Ảnh: DNCC

Các nội dung hợp tác tập trung vào kiểm soát việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, cải tiến quy trình canh tác, chế biến và tăng cường truy xuất nguồn gốc. Mục tiêu là xây dựng nguồn cung có chất lượng ổn định, đáp ứng yêu cầu của thị trường Nhật Bản.

Với định hướng "Chè Vinatea - Chất lượng Nhật Bản", hai doanh nghiệp kỳ vọng chè Việt Nam không chỉ nhắm tới người tiêu dùng Nhật Bản mà còn hướng tới thị trường toàn cầu.

Theo ông Nghiêm Văn Thắng, Chủ tịch HĐQT Vinatea, hợp tác với Marubeni Foods là cơ hội để doanh nghiệp từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm, năng lực chế biến và mở rộng thị trường tiêu thụ.

"Chúng tôi mong muốn không chỉ mở rộng thị trường tiêu thụ, gia tăng giá trị chè Việt Nam mà còn tạo đầu ra ổn định, góp phần cải thiện thu nhập và sinh kế cho người trồng chè", ông Thắng chia sẻ.

Đại diện Marubeni Foods Corporation (bên trái) và đại diện Tổng công ty Chè Việt Nam - CTCP (Vinatea) (bên phải) trong buổi ký kết hợp tác - Ảnh: DNCC

Chế biến sâu để tăng giá trị, tạo đầu ra cho nông dân

Một trọng tâm khác của hợp tác là phát triển các dòng trà xanh chất lượng cao, đặc biệt là nguyên liệu phục vụ ngành sản xuất đồ uống trà tại Nhật Bản.

Hai doanh nghiệp cho biết sẽ nghiên cứu phát triển Tencha - loại trà dùng làm nguyên liệu chế biến Matcha cùng các sản phẩm Matcha dạng bột mịn. Thị trường mục tiêu không chỉ là Nhật Bản mà còn có Việt Nam và các thị trường quốc tế khác.

Danh mục đa dạng các sản phẩm chất lượng cao của Vinatea - Ảnh: DNCC

Để triển khai, Vinatea và Marubeni Foods sẽ nghiên cứu phương án cùng đầu tư dây chuyền, thiết bị chế biến hiện đại tại cơ sở sản xuất ở Mộc Châu. Việc lựa chọn công nghệ và phát triển sản phẩm sẽ căn cứ vào đặc tính nguyên liệu, yêu cầu chất lượng và nhu cầu thị trường.

Định hướng này mở ra khả năng phát triển các sản phẩm chè có giá trị gia tăng cao hơn, thay vì chỉ tập trung cung ứng nguyên liệu. Khi vùng trồng được liên kết chặt chẽ với công nghệ chế biến và thị trường tiêu thụ, người nông dân cũng có thêm cơ hội tham gia vào chuỗi sản xuất có yêu cầu chất lượng cao.

Đối với khoảng 2.000 hộ trồng chè tại Mộc Châu, hợp tác được kỳ vọng giúp nâng cao kỹ thuật canh tác, cải thiện hiệu quả sản xuất và tạo đầu ra ổn định hơn. Đây là những yếu tố có thể góp phần cải thiện thu nhập, đồng thời khuyến khích người dân duy trì vùng nguyên liệu và phát triển nghề chè bền vững.

Vinatea hiện có khoảng 6.500ha vùng nguyên liệu, liên kết với 4.000 hộ nông dân và cung cấp khoảng 60.000 tấn chè tươi mỗi năm. Doanh nghiệp có 14 nhà máy chế biến chè nguyên liệu và một nhà máy sản xuất chè thương hiệu.

Marubeni Foods là doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Marubeni (Nhật Bản), có kinh nghiệm trong lĩnh vực chế biến, kinh doanh và phân phối trà, cà phê, nguyên liệu đồ uống và thực phẩm.