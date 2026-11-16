Vietcombank chi nhánh TP.HCM nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Tại Lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã dự và trao Huân chương lao động hạng Nhất cho Vietcombank chi nhánh TP.HCM - Ảnh: VCB HCM

Tại Lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã dự và trao Huân chương lao động hạng Nhất cho Vietcombank chi nhánh TP.HCM. Dịp này ông Nguyễn Văn Lập - Phó Tổng Giám đốc Vietcombank, nguyên Giám đốc Vietcombank Chi nhánh TP.HCM đã nhận huân chương lao động hạng Ba.

Sự ghi nhận đối với những đóng góp trong suốt 50 năm của Vietcombank chi nhánh TP.HCM

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) nhấn mạnh, Huân chương Lao động hạng Nhất mà Vietcombank chi nhánh TP.HCM được đón nhận là sự ghi nhận cao quý của Đảng và Nhà nước đối với những đóng góp trong suốt chặng đường phát triển, đồng thời là niềm tự hào, niềm vinh dự chung của toàn hệ thống Vietcombank.

"Nửa thế kỷ qua, từ những năm tháng khôi phục kinh tế sau chiến tranh, tiên phong trong công cuộc Đổi mới đến vị thế đầu tàu kinh tế và trung tâm hội nhập quốc tế của đất nước, TP.HCM luôn có sự đồng hành của Vietcombank.

Có thể nói, lịch sử 50 năm của Vietcombank chi nhánh TP.HCM là một điển hình sinh động của hành trình phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế của thành phố, cũng như của đất nước. Trong nhiều năm liên tục và đến nay, chi nhánh luôn giữ vị thế dẫn đầu toàn hệ thống về quy mô và lợi nhuận", ông Nguyễn Thanh Tùng nói.

Ông Nguyễn Văn Lập - Phó Tổng Giám đốc Vietcombank, nguyên Giám đốc Vietcombank Chi nhánh TP.HCM đã nhận huân chương lao động hạng Ba - Ảnh: VCB HCM

Sau hợp nhất, TP.HCM đang hội tụ những lợi thế đặc biệt của một không gian kinh tế rộng lớn, kết nối các trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ với những cực công nghiệp, sản xuất, hệ thống cảng biển và logistics có vị trí chiến lược.

Cùng với việc hình thành và phát triển Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam, TP.HCM đang đứng trước cơ hội hình thành một trung tâm kinh tế và tài chính có sức cạnh tranh ngày càng cao trong khu vực và trên thế giới.

Vietcombank xác định TP.HCM là một địa bàn chiến lược

Đứng trước vận hội ấy, Vietcombank xác định TP.HCM là một địa bàn chiến lược đặc biệt trong hành trình phát triển thành tập đoàn tài chính có năng lực cạnh tranh quốc tế.

"Vietcombank sẽ tiếp tục đồng hành cùng TP.HCM bằng năng lực tổng hợp của toàn hệ thống, các công ty thành viên và mạng lưới đối tác quốc tế. Đồng thời phát huy thế mạnh truyền thống về thanh toán quốc tế, tài trợ thương mại, ngoại hối, đồng thời mở rộng các dịch vụ thị trường vốn, ngân hàng đầu tư, quản lý tài sản và tài chính số.

Vietcombank hướng tới vai trò đối tác tài chính chiến lược, góp phần kết nối các nguồn lực trong nước và quốc tế, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và đồng hành lâu dài cùng sự phát triển của TP.HCM", ông Nguyễn Thanh Tùng cho biết.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietcombank - Ảnh: VCB HCM

Trong giai đoạn mới, Vietcombank chi nhánh TP.HCM được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy những giá trị cốt lõi, đồng thời đảm nhận một vai trò rộng lớn hơn: trở thành hạt nhân kết nối các năng lực của toàn hệ thống Vietcombank để phục vụ ngày càng hiệu quả hơn nhu cầu phát triển của TP.HCM và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn.

"Điều đó đòi hỏi Vietcombank chi nhánh TP.HCM có tầm nhìn vượt ra ngoài hoạt động kinh doanh của riêng mình, chủ động nắm bắt nhu cầu khách hàng và những động lực phát triển mới của TP.HCM, phối hợp chặt chẽ với Trụ sở chính, các đơn vị trong hệ thống và đối tác quốc tế để cung cấp những giải pháp tài chính toàn diện, có giá trị gia tăng cao", ông Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh.

Tạo động lực cho không gian phát triển mới của TP.HCM sau sắp xếp

Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà nhận định trong từng giai đoạn lịch sử, Vietcombank luôn bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước. Đồng thời góp phần duy trì ổn định thị trường tiền tệ, ngoại tệ, khơi thông và phân bổ nguồn lực tài chính hiệu quả, hỗ trợ phát triển kinh tế.

Đáng ghi nhận, dòng vốn của Vietcombank chi nhánh TP.HCM đã có mặt tại nhiều công trình, dự án trọng điểm của TP và quốc gia như các tuyến đường sắt đô thị TP.HCM, Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Cảng nước sâu Gemalink và chuỗi dự án khí - điện Lô B - Ô Môn với vai trò ngân hàng đầu mối thu xếp vốn, ngân hàng tài trợ chính hoặc tài trợ độc lập.

"Những đóng góp ấy khẳng định năng lực thu xếp vốn và cung ứng dịch vụ tài chính cho các dự án quy mô lớn, góp phần phát triển hạ tầng, tăng cường liên kết vùng và tạo động lực cho không gian phát triển mới của TP.HCM sau sắp xếp", Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà nhấn mạnh.

Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà phát biểu tại Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Vietcombank chi nhánh TP.HCM - Ảnh: VCB HCM

TP.HCM đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với không gian kinh tế được mở rộng sau sắp xếp, quy mô và vị thế ngày càng lớn, Phó thống đốc đề nghị Vietcombank chi nhánh TP.HCM cần tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong thực hiện các chủ trương, chính sách tiền tệ, tín dụng của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, kiên định nguyên tắc tăng trưởng đi đôi với an toàn, hiệu quả và phát triển bền vững, tiếp tục phát huy thế mạnh về thanh toán quốc tế, kinh doanh ngoại hối và tài trợ thương mại.

Song song đó là tăng cường phối hợp, chủ động đồng hành và hỗ trợ Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM phát triển mạnh mẽ, đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển tín dụng xanh. Chuyển đổi số phải mang lại tiện ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp, song luôn bảo đảm an toàn dữ liệu và tài sản của khách hàng. Dòng vốn cần ưu tiên các dự án thân thiện với môi trường, phù hợp mục tiêu phát triển bền vững của TP.HCM và đất nước.

Ông Ngô Minh Nhựt, Giám đốc Vietcombank chi nhánh TP.HCM cho biết Vietcombank chi nhánh TP.HCM được đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ hai là niềm vinh dự lớn lao, là sự ghi nhận đối với công sức của bao thế hệ cán bộ chi nhánh trong suốt nửa thế kỷ qua.

"Tập thể Vietcombank chi nhánh TP.HCM nghiêm túc tiếp thu toàn bộ các ý kiến chỉ đạo và coi đó là nhiệm vụ chính trị xuyên suốt trong giai đoạn phát triển mới. Chi nhánh sẽ cụ thể hóa các nội dung được định hướng, chỉ đạo trong các chương trình hành động, các kế hoạch kinh doanh năm 2027 và giai đoạn tới", ông Ngô Minh Nhựt cam kết.

Lịch sử hình thành và phát triển của Vietcombank Chi nhánh TP.HCM gắn liền với những chuyển biến quan trọng của kinh tế TP.HCM và cả nước. Từ giai đoạn khôi phục sản xuất sau chiến tranh, đến thực hiện công cuộc Đổi mới đến mở cửa, hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế và nay là trong "kỷ nguyên vươn mình" của dân tộc. Theo sử liệu của Vietcombank, ngay sau ngày đất nước thống nhất, ngân hàng đã có mặt tại Sài Gòn, tiếp nhận đội ngũ nhân sự, kế thừa và thực hiện các khế ước của Việt Nam Tín Nghĩa Ngân hàng, một ngân hàng chuyên doanh ngoại thương của chế độ cũ. Ngày 1-11-1976, Vietcombank Chi nhánh TP.HCM chính thức ra đời, trở thành một trong những chi nhánh đầu tiên của hệ thống.