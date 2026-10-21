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Việc xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh cần thực chất hơn

tác giả
ĐẬU DUNG
ĐẬU DUNG
ĐẬU DUNG

Mỗi cơ quan làm tốt hơn trách nhiệm của mình, mỗi gia đình vun đắp nếp sống đẹp hơn, mỗi người dân ứng xử có trách nhiệm hơn - đó chính là những nền tảng thiết thực để xây dựng Hà Nội văn hiến, văn minh, hiện đại.

Việc xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh cần thực chất hơn - Ảnh 2.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Phạm Tuấn Long phát biểu - Ảnh: ĐẬU DUNG

Hội nghị phát động hưởng ứng thực hiện Quy tắc ứng xử xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh diễn ra sáng nay 21-10 tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, có sự tham gia của đại diện các xã, phường, cơ quan, đơn vị và trường học của thành phố.

Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh cần những việc làm cụ thể

Phát biểu khai mạc, ông Phạm Tuấn Long - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội - cho biết sau gần 10 năm triển khai Quy tắc ứng xử của thành phố, nhiều chuẩn mực đã từng bước đi vào nếp sống của nhân dân, nhiều chuyển biến tích cực đã được ghi nhận, nhưng kết quả vẫn chưa đáp ứng yêu cầu.

"Điều quan trọng lúc này không chỉ là tuyên truyền về chuẩn mực, mà phải đưa chuẩn mực vào hành động; không chỉ phát động, mà phải tạo chuyển biến thực chất và bền vững", ông nói.

Theo ông Long, công tác xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh năm 2026 đòi hỏi những việc làm cụ thể, gắn với bộ tiêu chí đánh giá rõ ràng, lấy giá trị cốt lõi "Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo" làm trung tâm và nâng cao chất lượng sống, hạnh phúc của người dân.

Kết quả phải được cảm nhận từ một công sở tận tâm hơn, một gia đình yêu thương hơn, một trường học thân thiện hơn, một khu dân cư nghĩa tình hơn, và một không gian mạng có trách nhiệm hơn.

Việc xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh cần thực chất hơn - Ảnh 3.

Ngoài lãnh đạo sở, ban ngành, sự kiện còn có sự góp mặt của nhiều chuyên gia văn hóa - Ảnh: ĐẬU DUNG

Nhiệm vụ lâu dài, không thể hoàn thành nhờ một đợt phát động

Ngoài các kế hoạch và hướng dẫn tổ chức những hoạt động hưởng ứng thực hiện Quy tắc ứng xử, xây dựng Người Hà Nội thanh lịch, văn minh, tại hội nghị, sở cũng phát động đợt cao điểm thực hiện Quy tắc ứng xử và cuộc thi trực tuyến "Văn hóa từ mỗi hành động".

Trong đó mỗi bài dự thi, mỗi video ngắn hãy kể một câu chuyện thật, ghi lại một hành động đẹp hoặc giới thiệu một sáng kiến thiết thực; qua đó lan tỏa cách ứng xử văn minh, truyền cảm hứng để cộng đồng cùng làm theo.

Theo ban tổ chức, năm nay thành phố tập trung vào 10 mô hình gắn với đời sống hằng ngày, đồng thời cũng là 10 không gian để thực hành nếp sống văn hóa.

Việc xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh cần thực chất hơn - Ảnh 4.

Các em nhỏ biểu diễn văn nghệ tại sự kiện phát động ngày 21-10 - Ảnh: ĐẬU DUNG

Mỗi địa phương cần chọn việc thiết thực, tập trung giải quyết vấn đề người dân quan tâm và duy trì đến khi tạo được thay đổi rõ ràng.

Điểm mới quan trọng là mỗi mô hình đều có bộ tiêu chí và thang điểm riêng, xác định rõ việc cần làm, kết quả cần đạt và minh chứng cần có.

Bộ tiêu chí, thang điểm coi trọng kết quả thực tế và sự hài lòng của người dân, không chạy theo thành tích. Đây là cơ sở để địa phương tự đánh giá, thành phố kiểm tra, đối chiếu thực tế và lựa chọn mô hình tiêu biểu lan tỏa, nhân rộng.

Lãnh đạo sở nói thêm, việc xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh là nhiệm vụ lâu dài, không thể hoàn thành chỉ bằng một đợt phát động hay một cuộc thi.

Đó là quá trình bền bỉ biến chuẩn mực thành thói quen, biến nhận thức thành hành động, biến giá trị văn hóa thành sức mạnh nội sinh của thủ đô.

Việc xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh cần thực chất hơn - Ảnh 5.

10 mô hình gắn với thực hành nếp sống văn hóa - Đồ họa: ĐẬU DUNG

Việc xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh cần thực chất hơn - Ảnh 4.Hà Nội trao Giải báo chí Phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh

Giải báo chí về văn hóa Hà Nội năm 2026 nhận 244 tác phẩm của 40 cơ quan báo chí; 34 tác phẩm xuất sắc được chọn trao giải.

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    Chủ đề: Quy tắc ứng xử Hà Nội thanh lịch

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