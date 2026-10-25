Vì sao Arcane được đánh giá cao hơn Cyberpunk: Edgerunners?

Arcane duy trì 100% điểm giới phê bình trên Rotten Tomatoes qua hai mùa - Ảnh: Netflix

Theo FandomWire, Arcane đang có thành tích đánh giá nổi bật hơn Cyberpunk: Edgerunners trên Rotten Tomatoes, nhờ duy trì điểm tuyệt đối qua hai mùa phát sóng. Trong khi đó, phần tiếp theo của Cyberpunk: Edgerunners nhận nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả.

Arcane tạo khác biệt gì so với Cyberpunk: Edgerunners?

Theo dữ liệu Rotten Tomatoes được FandomWire dẫn lại, cả mùa 1 và mùa 2 của Arcane đều đạt 100% điểm giới phê bình. Mùa đầu tiên nhận 30 bài đánh giá, còn mùa 2 có 35 bài.

Trong khi đó, mùa đầu tiên của Cyberpunk: Edgerunners cũng từng đạt 100% điểm giới phê bình. Tuy nhiên, mùa 2 chỉ đạt 80% dựa trên 10 bài đánh giá, khiến điểm số toàn series giảm xuống 90%.

Mùa 2 của Cyberpunk: Edgerunners còn nhận 62% điểm từ khán giả trên Rotten Tomatoes, cho thấy mức độ đón nhận không đồng đều. Một trong những nguyên nhân nằm ở cách triển khai câu chuyện. Mùa đầu tập trung vào bi kịch của David Martinez, tạo nên tuyến cảm xúc rõ ràng.

Cyberpunk: Edgerunners giảm điểm đánh giá toàn series sau khi mùa 2 nhận phản hồi trái chiều - Ảnh: Netflix

Sang phần tiếp theo, bộ phim mở rộng câu chuyện với nhiều nhân vật hơn, nhưng một số tuyến nhân vật chưa được khai thác đầy đủ. Dù phần hình ảnh vẫn được đánh giá cao, tác phẩm chưa duy trì được chiều sâu cảm xúc ở mọi phân đoạn.

Lợi thế của Arcane không chỉ nằm ở điểm số. Bộ phim xây dựng câu chuyện từ mâu thuẫn giữa hai thành phố Piltover giàu có, quyền lực và Zaun nghèo khó, chịu nhiều thiệt thòi.

Bối cảnh bất bình đẳng này góp phần đẩy xung đột xã hội thành những bi kịch cá nhân. Mối quan hệ rạn nứt giữa hai chị em Vi và Jinx là trung tâm cảm xúc của tác phẩm.

Những tổn thương, mất mát và mặc cảm tội lỗi khiến cả hai đưa ra những lựa chọn sai lầm, đồng thời phải đối mặt với hậu quả. Nhờ vậy, câu chuyện vẫn giữ được tính gần gũi ngay cả khi mở rộng sang các cuộc xung đột chính trị và những trận chiến quy mô lớn.

Hai chị em Vi và Jinx là trung tâm của những xung đột trong Arcane - Ảnh: Netflix

Phần hình ảnh cũng tạo nên dấu ấn riêng cho Arcane. Xưởng hoạt hình Fortiche kết hợp kỹ thuật 2D và 3D, tạo phong cách khác biệt so với nhiều series hoạt hình khác. Các cảnh hành động gây ấn tượng về thị giác, trong khi những khoảnh khắc tĩnh lại thể hiện tâm lý nhân vật qua biểu cảm, màu sắc và khoảng lặng.

Quan trọng hơn, phần hình ảnh phục vụ cho câu chuyện thay vì chỉ phô diễn kỹ thuật. Những cuộc đối đầu có sức nặng bởi khán giả hiểu các nhân vật có thể đánh mất điều gì. Mùa 2 mở rộng xung đột, đồng thời khép lại câu chuyện trung tâm, tạo cho series một điểm kết rõ ràng.