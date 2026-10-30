VBI và ABBank hợp tác phát triển dịch vụ tài chính, bảo hiểm

Được xây dựng trên nền tảng quan hệ hợp tác lâu dài, tin cậy và hỗ trợ lẫn nhau, thỏa thuận giữa VBI và ABBank đánh dấu bước phát triển mới trong mối quan hệ giữa hai doanh nghiệp. Thông qua việc mở rộng phạm vi phối hợp, hai bên hướng tới kết nối sâu hơn trong các hoạt động kinh doanh, cùng phát huy nguồn lực để nâng cao khả năng phục vụ khách hàng.

VBI và ABBank tổ chức ký kết hợp tác toàn diện phát triển dịch vụ tài chính, bảo hiểm - Ảnh: DNCC

Theo thỏa thuận hợp tác, VBI sẽ mang đến cho các khách hàng của ABBank các giải pháp đáp ứng nhu cầu bảo vệ theo từng giai đoạn trong đời sống và hoạt động kinh doanh. Trong đó gồm bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm khoản vay dành cho khách hàng cá nhân đến các giải pháp bảo hiểm tài sản, hàng hóa và trách nhiệm dành cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp.

Hai bên cũng nghiên cứu phát triển các giải pháp tài chính kết hợp nhu cầu tích lũy và bảo vệ. Trong đó, sản phẩm Tích lũy An Gia hướng đến hỗ trợ khách hàng xây dựng kế hoạch tài chính dài hạn, với quyền lợi bảo vệ theo điều kiện sản phẩm.

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch HĐQT VBI Nguyễn Huy Quang, cho biết doanh nghiệp và ABBank sẽ phối hợp trong đào tạo, hoàn thiện quy trình và nâng cao chất lượng dịch vụ, từ khâu tư vấn đến giải quyết quyền lợi bảo hiểm.

Việc VBI và ABBank ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện tiếp tục cho thấy định hướng của VBI trong việc mở rộng kết nối với các tổ chức tài chính. Trên nền tảng đó, doanh nghiệp tiếp tục củng cố các thế mạnh trong nghiên cứu, phát triển sản phẩm cũng như ứng dụng công nghệ gia tăng trải nghiệm khách hàng.

Đây không chỉ là cơ hội thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh mà còn là cách doanh nghiệp theo đuổi mục tiêu tạo thêm giá trị thiết thực cho khách hàng thông qua một hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ.