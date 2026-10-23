KBSV và Ngân hàng MB ký kết hợp tác phát triển dịch vụ tài chính số

Ngân hàng MB và Chứng khoán KB Việt Nam ký kết hợp tác - Ảnh: DNCC

Tham dự buổi lễ có ông Park Kang Hyun, Tổng Giám đốc KBSV và bà Phạm Thị Mai Anh, Phó Giám đốc Khối Ngân hàng số MB cùng đại diện lãnh đạo các khối chuyên môn của hai tổ chức.

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ nghiên cứu khả năng tích hợp các tiện ích đầu tư của KBSV vào nền tảng giao dịch của MB theo mô hình tài chính nhúng. Bên cạnh các sản phẩm, dịch vụ cơ bản, hai bên sẽ nghiên cứu các giải pháp tài chính chuyên sâu như tối ưu hóa dòng tiền và gia tăng sức mua cho khách hàng từ hai phía.

Ông Park Kang Hyun, Tổng giám đốc KBSV chia sẻ về định hướng hợp tác trong buổi lễ ký kết - Ảnh: DNCC

Chia sẻ về định hướng hợp tác, ông Park Kang Hyun, Tổng Giám đốc KBSV, cho biết hai bên hướng tới khảo sát khả năng liên kết nền tảng số, đơn giản hóa quá trình sử dụng dịch vụ và từng bước phát triển các giải pháp tài chính, đầu tư thuận tiện hơn. Theo ông, trọng tâm là chuyển các ý tưởng hợp tác thành sản phẩm thực tế, đáp ứng nhu cầu của khách hàng hai bên.

Đại diện Ngân hàng TMCP Quân Đội, bà Phạm Thị Mai Anh, Phó giám đốc Khối Ngân hàng số, cho biết ngân hàng hiện phục vụ gần 40 triệu khách hàng cá nhân qua ứng dụng MBBank, với quy mô xử lý khoảng 20 triệu giao dịch mỗi ngày. MB kỳ vọng việc kết hợp thế mạnh của hai bên sẽ tạo điều kiện phát triển thêm các sản phẩm, dịch vụ tài chính số, mang lại trải nghiệm thuận tiện và liền mạch nhất cho khách hàng của cả hai bên.

Bà Phạm Thị Mai Anh - Phó Giám đốc Khối Ngân hàng số MB chia sẻ kỳ vọng hiện thực hóa các giải pháp tài chính phục vụ khách hàng hai bên - Ảnh: DNCC

Trong giai đoạn tới, KBSV và MB sẽ tập trung hiện thực hóa việc kết nối dịch vụ trên môi trường số, kết hợp đẩy mạnh truyền thông và nâng cao kiến thức tài chính cho khách hàng. Việc triển khai được thực hiện đồng bộ với các giải pháp an toàn thông tin và chuẩn hóa giao dịch điện tử, hướng tới trải nghiệm liền mạch và an toàn cho người dùng.