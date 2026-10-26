Văn phòng Hà Nội: Làn sóng dịch chuyển và xu hướng sở hữu

Khu vực phía Tây - Tây Hồ Tây sôi động với nguồn cung và nguồn cầu văn phòng dồi dào - Ảnh: ROX

Thị trường văn phòng Hà Nội đang bước vào giai đoạn tái định hình, khi nguồn cung mới liên tục mở rộng ra ngoài khu vực trung tâm truyền thống.

Theo Cushman & Wakefield - công ty dẫn đầu toàn cầu về dịch vụ bất động sản thương mại, trong giai đoạn 2026 - 2028 khoảng 370.000 m² diện tích văn phòng mới dự kiến gia nhập thị trường Hà Nội. Khu vực phía Tây chiếm khoảng 76% nguồn cung tương lai.

Dự báo trong nửa cuối năm 2026, khu vực phía Tây dự kiến đón thêm khoảng 60.000 m² NLA (diện tích sàn cho thuê) gia nhập thị trường, qua đó củng cố vai trò của khu vực này trong cơ cấu nguồn cung văn phòng và làm gia tăng mức độ cạnh tranh trong phân khúc chất lượng cao.

Từ đi thuê sang sở hữu văn phòng

Theo ROX Group, từ cuối năm 2025 đến nay, mô hình văn phòng thương mại kết hợp cho thuê và bán càng xuất hiện rõ nét hơn trên thị trường Hà Nội, mở thêm lựa chọn cho doanh nghiệp. ROX Tower Goldmark City là một ví dụ.

Theo đại diện dự án, việc bổ sung sản phẩm văn phòng sở hữu xuất phát từ chính nhu cầu thực tế của thị trường, khi ngày càng có những doanh nghiệp muốn sở hữu địa điểm làm việc lâu dài, thay vì hoàn toàn phụ thuộc vào việc đi thuê.

Với doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh ổn định, việc sở hữu văn phòng giúp chủ động thiết kế, tổ chức không gian làm việc theo văn hóa và nhu cầu vận hành riêng, từ công năng sử dụng đến các tiện ích phục vụ nhân sự.

Doanh nghiệp cân nhắc lợi ích sở hữu văn phòng trước bài toán vận hành và phát triển thương hiệu - Ảnh: ROX

Về tài chính, văn phòng thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp có thể được ghi nhận là tài sản cố định nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định kế toán hiện hành, qua đó hình thành tài sản phục vụ trực tiếp hoạt động kinh doanh.

Trong khi giá thuê văn phòng có thể biến động theo cung - cầu, chi phí thuê tích lũy trong dài hạn cũng là yếu tố mà doanh nghiệp cần tính toán. Với doanh nghiệp có dòng tiền tương đối ổn định và nhu cầu sử dụng lâu dài, việc sở hữu văn phòng là phương án đáng cân nhắc.

Chẳng hạn, với văn phòng diện tích 227.5m², tổng giá bán khoảng 11.9 tỉ đồng sau khi đã trừ chiết khấu 3% và tiền thuê 6 tháng theo chính sách bán hàng hiện hành. Nếu giả định giá thuê trung bình trên thị trường 15 USD/m²/tháng, tương đương khoảng 1,08 tỉ đồng/năm, thời gian hoàn vốn chỉ khoảng 11 năm. Sau đó, chủ doanh nghiệp có thể tiếp tục sử dụng văn phòng hoặc khai thác cho thuê.

Từ tháng 10, ROX Tower Goldmark City áp dụng chính sách bán hàng cho phép khách hàng có thể nhận bàn giao ngay khi thanh toán từ 50% giá trị sản phẩm. 50% còn lại được giãn tiến độ thanh toán trong tối đa 12 tháng.

Bên cạnh đó, người mua còn được hỗ trợ vay với lãi suất 0% trong 9 tháng, áp dụng cho khoản vay lên tới 70% giá trị sản phẩm, cùng quà tặng khai trương trị giá đến 100 triệu đồng. Các chính sách này giúp người mua chủ động hơn trong việc bố trí dòng tiền.

Khi văn phòng gắn với hệ sinh thái đô thị

Trước đây, doanh nghiệp thường ưu tiên đặt văn phòng tại khu vực trung tâm để thuận tiện cho việc hiện diện của thương hiệu, tiếp cận khách hàng và đối tác. Hiện nay, xu hướng phát triển các tổ hợp kết nối nơi làm việc, khu dân cư và trung tâm thương mại đang mở rộng, đáp ứng nhu cầu làm việc, sinh hoạt và giải trí của lực lượng lao động trẻ.

Tây Hồ Tây và phía Tây Hà Nội có nhiều điều kiện để phát triển mô hình này. Các dự án văn phòng kết hợp khu đô thị, công trình thương mại và hạ tầng giao thông đang góp phần mở rộng chức năng của những khu vực vốn được xem là vùng phát triển đô thị mới.

ROX Tower Goldmark City là một ví dụ, với tòa văn phòng, trung tâm thương mại cao 40 tầng và khu đô thị rộng 12ha được kết nối trong cùng một quần thể.

Quần thể văn phòng, trung tâm thương mại, shophouse khối đế khu đô thị Goldmark City do ROX Signature phát triển - Ảnh: ROX

Việc đặt văn phòng trong quần thể đô thị tích hợp giúp nhân sự tiếp cận thuận tiện hơn các dịch vụ ăn uống, mua sắm và tiện ích phục vụ đời sống. Với hệ sinh thái thương mại, cộng đồng cư dân và lực lượng lao động tại chỗ cũng tạo nguồn khách hàng tiềm năng, hỗ trợ hoạt động dịch vụ trong nhiều khung giờ.

Mô hình này cũng phù hợp với sự thay đổi trong kỳ vọng của lao động trẻ. Bên cạnh thu nhập và cơ hội nghề nghiệp, họ ngày càng quan tâm đến môi trường làm việc, khả năng cân bằng cuộc sống, sự thuận tiện khi di chuyển và các không gian giao tiếp ngoài giờ làm. Đây cũng là những yếu tố có thể hỗ trợ doanh nghiệp tuyển dụng, giữ chân nhân sự và mở rộng kết nối kinh doanh.

Trong bối cảnh thị trường văn phòng Hà Nội mở rộng về phía Tây và Tây Hồ Tây, sở hữu văn phòng trong quần thể đô thị tích hợp mở ra thêm sự lựa chọn cho doanh nghiệp. Mô hình này vừa tạo sự chủ động về không gian làm việc và kế hoạch tài chính dài hạn, vừa tăng khả năng kết nối với khu dân cư, trung tâm thương mại và hệ thống tiện ích đô thị, qua đó hỗ trợ hoạt động kinh doanh và trải nghiệm của nhân sự.