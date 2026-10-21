ROX Group mang giá trị thuận ích ra thế giới

Bà Nguyễn Hải Hà, Giám đốc Truyền thông và Marketing ROX Group, đại diện tập đoàn nhận cúp vinh danh "Thương hiệu truyền cảm hứng" năm 2026 - Ảnh: ROX Group

Từ triết lý doanh nghiệp đến giá trị thực tiễn

Ngày 15-10, ROX Group lần thứ ba liên tiếp được vinh danh ở hạng mục "Thương hiệu truyền cảm hứng" tại Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2026. Giải thưởng ghi nhận những thành tựu và giá trị mà doanh nghiệp kiến tạo, đồng thời đánh dấu một chặng đường phát triển của thương hiệu Việt trên thị trường quốc tế.

Theo ROX Group, trên hành trình phát triển hệ sinh thái đa ngành, doanh nghiệp này theo đuổi triết lý "Sáng tạo Thuận ích", hướng tới những giải pháp đáp ứng nhu cầu thực tế của khách hàng và thị trường. Định hướng này được thể hiện qua các lĩnh vực từ phát triển khu công nghiệp, bất động sản đến năng lượng và hoạt động cộng đồng.

Ở lĩnh vực khu công nghiệp, bên cạnh hạ tầng, ROX Group phát triển các dịch vụ hỗ trợ nhà đầu tư từ thủ tục ban đầu, xây dựng nhà xưởng đến cảnh quan và chuyển đổi xanh. Mục tiêu là tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp triển khai, vận hành hoạt động sản xuất.

Ngoài hạ tầng khu công nghiệp, ROX Group hướng tới cung cấp hệ thống dịch vụ hỗ trợ nhà đầu tư - Ảnh: ROX Group

Ông Ryoichi Nakagawa, Chủ tịch BTD Japan LLC, đối tác của ROX trong lĩnh vực phát triển khu công nghiệp gần ba thập kỷ, đánh giá cao tinh thần lắng nghe, nắm bắt nhu cầu và phối hợp xử lý vấn đề của tập đoàn. Hiện khoảng 90 doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư tại các khu công nghiệp do ROX Group phát triển. Quan hệ hợp tác dài hạn cho thấy vai trò của sự thấu hiểu và tính nhất quán trong thực hiện cam kết với đối tác.

Trong lĩnh vực bất động sản, các dự án Goldmark City, GoldSeason, GoldSilk Complex, The GoldView và nhiều dự án thấp tầng mang thương hiệu ROX Living là những dấu ấn của doanh nghiệp trên thị trường đô thị. Bên cạnh phát triển nhà ở, tập đoàn chú trọng tiện ích, cảnh quan và không gian chung nhằm nâng cao chất lượng sống của cư dân.

Ở lĩnh vực năng lượng, ba nhà máy điện mặt trời tại Đông Nam Bộ mở rộng hoạt động của ROX Group sang năng lượng sạch.

Trong khi đó, ROX Share triển khai các chương trình vì cộng đồng. Riêng năm 2025, chương trình thực hiện hơn 30 hoạt động, tập trung vào giáo dục và hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn. Tổng nguồn lực dành cho trách nhiệm xã hội trong năm năm qua đạt hơn 220 tỉ đồng.

Từ hạ tầng sản xuất, không gian sống đến năng lượng và hoạt động cộng đồng, triết lý "Sáng tạo Thuận ích" được cụ thể hóa bằng những hoạt động gắn với nhu cầu của từng nhóm đối tượng.

Tuy nhiên, khi bước ra thị trường quốc tế, doanh nghiệp phải đối mặt với bài toán mới là làm thế nào giữ vững giá trị cốt lõi, đồng thời thích ứng với khác biệt về văn hóa, xã hội và môi trường kinh doanh.

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Tại Kyrgyzstan, ROX Group cho biết triển khai các dự án trong lĩnh vực đô thị và năng lượng, vận dụng kinh nghiệm tích lũy tại Việt Nam để phát triển những mô hình phù hợp với điều kiện địa phương.

Ở thủ đô Bishkek, Royal Central Park được định hướng theo mô hình đô thị tích hợp, kết hợp không gian sống, tiện ích, giải trí và văn hóa. Các chương trình nghệ thuật, nhạc nước, pháo hoa được tổ chức vào cuối tuần, dịp lễ hoặc theo mùa, hướng tới mục tiêu xây dựng "Khu đô thị Hạnh phúc" đầu tiên tại Trung Á, nơi cư dân có thể tiếp cận nhiều trải nghiệm ngay trong không gian sống.

Chương trình nghệ thuật tại Royal Central Park - Ảnh: ROX Group

Trong lĩnh vực năng lượng, giai đoạn 1 của nhà máy điện mặt trời ROX Issyk-Kul Solar Farm được khánh thành vào giữa tháng 6-2026, với công suất 175 MWp, dự kiến cung cấp khoảng 295 triệu kWh điện sạch mỗi năm. Dự án được định hướng mở rộng lên tổng công suất 1.900 MWp, với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 1,4 tỉ USD.

ROX Issyk-Kul Solar Farm được định hướng mở rộng lên công suất 1.900 MWp - Ảnh: ROX Group

Song song với hoạt động kinh doanh, ROX Group tham gia các chương trình an sinh xã hội, quy hoạch đô thị và phát triển hạ tầng công cộng tại Kyrgyzstan. Tập đoàn đã tài trợ hơn 1,24 triệu USD cho các chương trình hỗ trợ cộng đồng, đồng thời dành gần 1 triệu USD hỗ trợ xây dựng Quy hoạch chung thành phố Bishkek.

Theo cam kết với Chính phủ Kyrgyzstan, ROX dự kiến đầu tư khoảng 25 triệu USD xây dựng ba trường học và ba trường mầm non, góp phần cải thiện hạ tầng giáo dục và chất lượng sống của người dân địa phương.

Tập đoàn cũng thúc đẩy giao lưu văn hóa thông qua việc đồng hành cùng Đại hội Thể thao Du mục thế giới (World Nomad Games) 2026, đặt tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại quảng trường Royal Central Park và tổ chức các hoạt động cộng đồng, góp phần tăng cường kết nối Việt Nam - Kyrgyzstan.

"Kinh doanh quốc tế giống như điều khiển một con thuyền trên biển, đòi hỏi người cầm lái quan sát dòng chảy, hướng gió và những thay đổi của môi trường. Dữ liệu, phân tích rất cần thiết, nhưng chưa đủ nếu thiếu sự am hiểu văn hóa và đời sống địa phương", ông Ryoichi Nakagawa nhận định.

Theo góc nhìn này, kinh nghiệm tại thị trường gốc là lợi thế nhưng không thể thay thế việc tìm hiểu thị trường mới. Doanh nghiệp cần xác định những giá trị cốt lõi cần giữ vững, đồng thời linh hoạt điều chỉnh cách triển khai để phù hợp với bối cảnh địa phương.

Theo đại diện của ROX Group, "Sáng tạo Thuận ích" vừa là định hướng tạo ra giá trị thiết thực, vừa đặt ra yêu cầu thích ứng với nhu cầu, văn hóa và điều kiện của từng thị trường. Hiện diện tại hơn 10 quốc gia và vùng lãnh thổ, tập đoàn sẽ tiếp tục nâng cao năng lực thực thi, lựa chọn đối tác và am hiểu pháp lý địa phương để chuyển hóa định hướng thành kết quả cụ thể.