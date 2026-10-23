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Vắc xin trị liệu mang lại hy vọng cho bệnh nhân ung thư phổi

tác giả
TTXVN
TTXVN
TTXVN

Thử nghiệm lâm sàng quốc tế giai đoạn 2 cho thấy vắc xin trị liệu Tedopi có triển vọng cải thiện khả năng sống sót ở bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn tiến triển.

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Vaccine trị liệu Tedopi - Ảnh: pharmacally.com

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, nghiên cứu Combi-Ted do Quỹ Nghiên cứu dịch chuyển (FoRT) tài trợ, dưới sự dẫn dắt của Giáo sư Federico Cappuzzo thuộc Viện Ung thư quốc gia Regina Elena ở Rome, có sự tham gia của 106 bệnh nhân tại 17 trung tâm ung thư ở Italy, Pháp và Tây Ban Nha.

Kết quả cho thấy tỉ lệ sống sót sau một năm đạt 47% ở nhóm dùng Tedopi kết hợp hóa trị và 46% ở nhóm kết hợp vaccine với liệu pháp miễn dịch, so với khoảng 29% ở nhóm điều trị truyền thống.

Ung thư phổi không tế bào nhỏ (NSCLC) chiếm khoảng 85% tổng số ca ung thư phổi. Với bệnh nhân giai đoạn di căn đã kháng phác đồ điều trị đầu tiên, các lựa chọn hiện còn hạn chế, trong khi hóa trị có hiệu quả khiêm tốn và có thể gây nhiều tác dụng phụ.

Do công ty dược phẩm Pháp Ose Immunotherapeutics phát triển, Tedopi là vắc xin trị liệu được thiết kế để kích hoạt hệ miễn dịch nhận diện và tấn công tế bào ung thư.

Vắc xin sử dụng 10 đoạn peptide ngắn có nguồn gốc từ các kháng nguyên liên quan đến khối u, giúp tế bào miễn dịch nhận biết những dấu hiệu đặc trưng của tế bào ung thư.

Theo Giáo sư Cappuzzo, Tedopi có thể được hình dung như một "người huấn luyện phân tử", cung cấp các dấu hiệu nhận diện để tế bào T học cách phát hiện và tiêu diệt tế bào ung thư.

Tuy nhiên, hiệu quả và độ an toàn của vaccine vẫn cần được đánh giá qua thử nghiệm giai đoạn 3 trước khi có thể xem xét cấp phép lưu hành. Nếu kết quả tiếp tục được xác nhận, Tedopi có thể bổ sung một lựa chọn điều trị cho nhóm bệnh nhân hiện có ít phương án khi các liệu pháp ban đầu không còn hiệu quả.

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TTXVN
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    Chủ đề: Ung thư phổi

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