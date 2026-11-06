Từ đề án lên thành phố trực thuộc Trung ương: Bất động sản Tây Ninh đứng trước cơ hội gì?

Sau sáp nhập với Long An, Tây Ninh có quy mô 8.536,44 km² với dân số khoảng 3,2 triệu người - Ảnh: DNCC





Ngày 14-10, UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành kế hoạch xây dựng đề án tổng quát thành lập thành phố Tây Ninh trực thuộc Trung ương.

Động thái này không chỉ mang ý nghĩa về định hướng tổ chức hành chính mà còn đặt ra yêu cầu nâng tầm vị thế, năng lực cạnh tranh và vai trò của Tây Ninh trong giai đoạn phát triển mới nhằm từng bước đáp ứng các tiêu chí theo quy định.

Đột phá hạ tầng, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Hạ tầng giao thông được xác định là một trong những động lực quan trọng giúp Tây Ninh mở rộng không gian phát triển và tăng cường liên kết vùng.

Nhiều dự án trọng điểm đang được thúc đẩy, cao tốc TP.HCM - Mộc Bài (dự kiến hoàn thành năm 2028), cao tốc Gò Dầu - Xa Mát giai đoạn 1 vừa được động thổ ngày 30-10-2026 và kế hoạch nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 22 đoạn qua Tây Ninh lên 8 làn xe.

Khi được triển khai đồng bộ, các tuyến giao thông này sẽ góp phần nâng cao năng lực kết nối giữa Tây Ninh với TP.HCM và các khu vực lân cận, tạo thuận lợi cho hoạt động giao thương, thu hút đầu tư và phát triển kinh tế.

Hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Tây Ninh đang đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng gia tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ.

Trong 9 tháng năm 2026, khu vực công nghiệp - xây dựng của tỉnh tăng 14%, đóng góp hơn 7 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung. Đây là cơ sở để địa phương khai thác hiệu quả lợi thế về du lịch, kinh tế biên mậu và logistics, từng bước hình thành các cực tăng trưởng mới.

Cao tốc TP.HCM - Mộc Bài giai đoạn 1 đầu tư 4 làn xe với tổng mức đầu tư gần 23 nghìn tỉ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2028 - Ảnh: DNCC

Bên cạnh đó, Tây Ninh cũng đứng trước yêu cầu đẩy nhanh quá trình đô thị hóa theo hướng đồng bộ và bền vững.

Việc hình thành các khu đô thị được quy hoạch bài bản, kết hợp hài hòa giữa không gian sống xanh với hệ thống tiện ích hiện đại, cùng các hoạt động thương mại và dịch vụ bổ trợ sẽ tạo động lực thu hút dân cư, nâng cao sức hấp dẫn đối với doanh nghiệp và các nhà đầu tư.

The Heritage Tay Ninh đón đầu nhịp phát triển

Phát triển bởi AHA Việt Nam, The Heritage Tay Ninh định hướng theo mô hình khu đô thị đồng bộ, kết hợp nhu cầu an cư với khai thác kinh doanh và dịch vụ.

Dự án sở hữu lợi thế kép về vị trí khi nằm trên mặt đường Điện Biên Phủ, phường Ninh Thạnh - địa phương đón điểm cuối giai đoạn 1 tuyến cao tốc Gò Dầu - Xa Mát.

Tuyến cao tốc này dài khoảng 28km, quy mô 4 làn xe, tổng mức đầu tư hơn 10.279 tỉ đồng, đi qua các địa bàn gồm Phước Thạnh, Thạnh Đức, Gia Lộc, Long Hoa và Ninh Thạnh, dự kiến hoàn thành năm 2029.

Việc kết nối đồng bộ với cao tốc TP.HCM - Mộc Bài sẽ giúp rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển từ khu vực trung tâm Tây Ninh đến TP.HCM, đồng thời mở thêm hướng kết nối đến các cửa khẩu quốc tế Xa Mát và Mộc Bài. Khi hoàn thiện đưa vào sử dụng, các tuyến giao thông này sẽ là đòn bẩy cho sự phát triển kinh tế và hình thành các khu đô thị mới.

Bên cạnh lợi thế cửa ngõ giao thương, The Heritage Tay Ninh còn sở hữu vị trí kết nối thuận tiện khi nằm giữa khu dân cư hiện hữu và là tâm điểm du lịch của địa phương. Từ đây, du khách chỉ mất khoảng 10 phút để đến Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen và khoảng 3 phút tới Tòa Thánh Tây Ninh.

The Heritage Tay Ninh - Khu đô thị du lịch thời thượng phía Tây Sài Gòn do AHA Việt Nam phát triển, tại phường Ninh Thạnh, tỉnh Tây Ninh - Ảnh: DNCC

Sự kết hợp giữa vị trí đắc địa cùng sự đa dạng dòng sản phẩm mang lại cho The Heritage Tay Ninh tiềm năng khai thác nhiều mô hình kinh doanh.

Không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư, dự án còn mở thêm dư địa cho các hoạt động thương mại, du lịch và lưu trú, qua đó góp phần thúc đẩy đô thị hóa, phát triển kinh tế địa phương trên hành trình Tây Ninh hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Hướng tới thành phố trực thuộc Trung ương Sau sáp nhập với Long An, Tây Ninh được mở rộng về diện tích, quy mô dân số và có lợi thế trong mạng lưới liên kết vùng. Nền kinh tế cũng duy trì đà tăng trưởng cao: 9 tháng năm 2026, GRDP của tỉnh ước tăng 10,3%, xếp thứ 10/34 tỉnh, thành phố và dẫn đầu khu vực phía Nam. Tính đến ngày 24-9-2026, Tây Ninh có hơn 2.150 dự án FDI với tổng vốn đăng ký hơn 27 tỉ USD, xếp thứ 7 cả nước. Trên cơ sở đó, để đẩy mạnh phát triển kinh tế, kết nối hạ tầng và mở rộng không gian đô thị, Tây Ninh cần một tầm nhìn quy hoạch dài hạn nhằm khai thác hiệu quả lợi thế khu vực. Đây cũng là nền tảng để địa phương phát triển các khu đô thị đồng bộ giữa hạ tầng, cảnh quan và tiện ích, đồng thời khai thác các hoạt động thương mại và dịch vụ, tạo đà cho quá trình đô thị hóa và phát triển bền vững.