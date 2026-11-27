Người thợ khéo tay đã biến nhựa trong suốt thành chiếc Suzuki Karimun, phiên bản Wagon R dành cho thị trường Indonesia, thu nhỏ - Ảnh: ANK Creative

Giữa lúc những hình ảnh do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra ngày càng khó phân biệt với thực tế, một chiếc ô tô thu nhỏ xuất hiện trên mạng xã hội đã khiến nhiều người bất ngờ.

Chiếc xe có thân vỏ trong suốt màu xanh lá, đầy đủ cửa kính, đèn pha, bánh xe và cả nội thất. Thoạt nhìn, sản phẩm trông như được tạo ra bằng máy in 3D hoặc phần mềm AI. Tuy nhiên, đây là mô hình được một người thợ chế tạo hoàn toàn bằng tay từ những chiếc bật lửa cũ.

Theo trang Carscoops, người làm ra sản phẩm là chủ kênh YouTube ANK Creative, chuyên chế tạo mô hình ô tô từ vật liệu đã qua sử dụng.

Trong video dài khoảng 12 phút, người này ghi lại quá trình biến những chiếc bật lửa dùng một lần thành mô hình Suzuki Karimun, mẫu xe được xem là Wagon R dành cho thị trường Indonesia.

Tự chế xe đủ nội thất từ vỏ bật lửa

Quá trình chế tạo bắt đầu từ phần vỏ nhựa trong suốt màu xanh lá của một chiếc bật lửa.

Người thợ cắt vỏ nhựa thành những tấm nhỏ, sau đó làm phẳng và chà nhám để tạo vật liệu chế tác. Dựa trên bản vẽ kỹ thuật của Suzuki Wagon R, anh cắt từng tấm nhựa theo hình dạng thân xe, tạo cửa sổ và hốc bánh bằng các dụng cụ cầm tay.

Hai bên thân được chế tạo riêng trước khi ghép lại bằng những mảnh nhựa phẳng, tạo thành phần đầu, nắp ca pô, mui và cửa sau.

Mọi chi tiết đều được cắt, tạo hình và dán bằng tay - Ảnh: ANK Creative

Người thợ không chỉ sử dụng vỏ bật lửa để làm thân xe mà còn tận dụng nhiều bộ phận khác. Những mảnh nhựa trong suốt màu đỏ, cam và trắng được dùng để mô phỏng cụm đèn trước, đèn hậu và đèn báo rẽ.

Phần nhựa màu xanh lam trở thành vật liệu chế tạo sàn xe, bảng điều khiển và ghế ngồi. Vô lăng được uốn từ dây kim loại mảnh, trong khi cần số được làm bằng van kim loại bên trong bật lửa.

Ngay cả lưới tản nhiệt cũng được cắt từ phần nhựa đen của bộ phận đánh lửa.

Chi tiết thú vị nhất nằm ở bốn bánh xe. Người thợ tận dụng bánh xe kim loại có răng cưa dùng để đánh lửa làm mâm, sau đó bọc bên ngoài bằng lớp vỏ cách điện của dây dẫn để tạo thành lốp cao su giả lập.

Các bánh xe được gắn lên trục kim loại, cho phép mô hình có thể lăn trên mặt phẳng thay vì chỉ đứng yên để trưng bày.

Nhờ việc sử dụng nhựa trong suốt, người xem có thể quan sát các chi tiết nội thất và kết cấu bên trong chiếc Suzuki thu nhỏ.

Tay nghề khiến người xem tưởng là sản phẩm AI

Theo Carscoops, độ hoàn thiện của mô hình khiến ngay cả người viết bài ban đầu cũng nghi ngờ đây là nội dung được tạo bằng AI.

Bàn tay nhiều kinh nghiệm thực tiễn đã đánh bại các thuật toán hiện đại - Ảnh: ANK Creative

Tuy nhiên, khi tìm hiểu lịch sử hoạt động của ANK Creative, Carscoops nhận thấy kênh đã đăng tải các video chế tạo mô hình thủ công từ nhiều năm trước, khi công nghệ AI tạo video chưa phát triển như hiện nay.

ANK Creative đã hoạt động hơn 7 năm, sở hữu hơn 300.000 người đăng ký và gần 300 video. Các sản phẩm của kênh thường tận dụng vật liệu bỏ đi như bật lửa, nhựa PVC và những đồ gia dụng cũ.

Một trong những video nổi bật trước đây là mô hình DeLorean DMC-12 chế tạo từ vật liệu tái sử dụng, thu hút khoảng 6,7 triệu lượt xem.

Một video khác ghi lại quá trình chế tạo các mẫu Toyota Supra, Nissan Skyline R34, Toyota AE86 và Honda NSX từ bật lửa ga cũng đạt khoảng 4,4 triệu lượt xem.

Ngoài những mẫu xe thể thao Nhật Bản, người thợ còn chế tạo các mô hình Datsun 620 King Cab, xe van GMC Vandura, xe tải Peterbilt và nhiều dòng xe khách.

Trải qua thời gian, các xe mô hình được chế tạo ngày càng có độ hoàn thiện tinh xảo hơn. Các mô hình gần đây có tỉ lệ cân đối và độ hoàn thiện cao mà theo Carscoops có thể so sánh với xe được sản xuất công nghiệp.