Hugo Riboulet và món trứng mayonnaise - Ảnh: fr.gaultmillau.com

Bằng những kỹ thuật chế biến sáng tạo và cách kết hợp nguyên liệu độc đáo, các đầu bếp đang thổi sức sống mới vào món ăn tưởng chừng giản dị này.

Ngày 23-11 vừa qua, một phiên bản lấy cảm hứng từ ẩm thực thực vật đã giúp đầu bếp trẻ Hugo Riboulet - đồng sáng lập nhà hàng Groot La Tourte ở thủ đô Paris - vượt qua nhiều đối thủ để giành giải cao nhất tại Giải vô địch trứng mayonnaise thế giới.

Món trứng mayonnaise của anh gây ấn tượng với lòng đỏ trứng được chế biến theo phương pháp confit (nấu chậm trong chất béo ở nhiệt độ thấp), kết hợp hạt lúa mì spelt rang nở tạo độ giòn và lớp thạch làm từ nước ép nho xanh có vị chua thanh.

Từng chiến thắng cuộc thi truyền hình Top Chef năm 2023, Riboulet theo đuổi phong cách ẩm thực đề cao nguyên liệu thực vật. Với món ăn dự thi, anh muốn làm mới công thức truyền thống bằng cách tạo chiều sâu hương vị và nâng cao giá trị trình bày, thay vì chỉ tăng lượng chất béo hoặc đạm động vật.

Mục tiêu của đầu bếp trẻ này là biến một món ăn bình dân thành trải nghiệm ẩm thực tinh tế, không thua kém những món ăn trong các nhà hàng đạt sao Michelin.

Giải vô địch trứng mayonnaise thế giới do Hiệp hội Bảo tồn trứng mayonnaise (ASOM) tổ chức, với mục tiêu đưa món ăn truyền thống này trở lại thực đơn nhà hàng và khơi dậy sự quan tâm của thực khách.

Theo ông Foulques de Penguilly, trưởng ban tổ chức, trong nhiều thập kỷ, trứng mayonnaise thường bị gắn với hình ảnh những quả trứng luộc lòng đào, ăn kèm mayonnaise công nghiệp đơn điệu. Tuy nhiên, những năm gần đây, món ăn này đang dần lấy lại vị thế, xuất hiện trong thực đơn của nhiều nhà hàng thời thượng tại New York, bang California (Mỹ) và Tokyo (Nhật Bản).

Sức hút của cuộc thi không chỉ nằm ở danh tiếng mà còn mang lại hiệu quả kinh doanh đáng kể cho các nhà hàng đoạt giải. Đầu bếp Mathieu Renucci - chủ nhà hàng Au Reve ở Paris và là quán quân mùa giải năm ngoái - cho biết lượng khách đặt bàn đã tăng nhanh sau khi ông giành chiến thắng, trong đó món trứng mayonnaise đã được phục vụ tới hàng nghìn lượt thực khách.

Sự trở lại của trứng mayonnaise trên bản đồ ẩm thực cao cấp toàn cầu cho thấy những món ăn giản dị, lâu đời vẫn có thể chinh phục thực khách hiện đại khi được làm mới bằng tư duy sáng tạo và kỹ thuật chế biến tinh tế.

Từ món khai vị bình dân trong các quán ăn Pháp, trứng mayonnaise đang dần trở thành một điểm nhấn trong thực đơn của những nhà hàng cao cấp, minh chứng rằng đôi khi sức hấp dẫn của ẩm thực không nằm ở nguyên liệu đắt tiền hay công thức cầu kỳ, mà ở cách người đầu bếp thổi luồng sinh khí mới vào những giá trị quen thuộc.