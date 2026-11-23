Các đại biểu dâng hương tại di tích Nơi họp Hội nghị Xứ ủy Nam Kỳ tháng 9-1940 - Ảnh: NGỌC KHẢI

Buổi lễ diễn ra tại di tích Nơi họp Hội nghị Xứ ủy Nam Kỳ tháng 9-1940, với sự tham dự của lãnh đạo, đại diện các xã Mỹ Hạnh, Hậu Nghĩa, Đức Hòa, Đức Lập, An Ninh (tỉnh Tây Ninh); lãnh đạo các xã Bà Điểm, Xuân Thới Sơn, Đông Thạnh, Hóc Môn; các vị tướng lĩnh, nguyên lãnh đạo huyện Hóc Môn qua các thời kỳ, đại diện các cơ quan, đơn vị và thân nhân các chiến sĩ Nam Kỳ.

Tại buổi lễ, các đại biểu dành một phút mặc niệm, dâng hương tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo tiền bối của Đảng và Nhà nước, các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ Nam Kỳ cùng đồng bào đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của Nhân dân.

Di tích lịch sử Nơi họp Hội nghị Xứ ủy Nam Kỳ tháng 9-1940 được UBND TP.HCM công nhận là di tích lịch sử cấp thành phố. Đây là địa điểm ghi dấu sự kiện quan trọng trong phong trào cách mạng Nam Kỳ, đồng thời là nơi để các thế hệ hôm nay tưởng nhớ, tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Theo ban tổ chức, buổi lễ là dịp tưởng nhớ, tri ân sâu sắc công lao và sự hy sinh cao cả của các thế hệ tiền nhân, các anh hùng liệt sĩ và chiến sĩ Nam Kỳ. Đồng thời, tiếp tục gìn giữ, phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, bất khuất của quê hương Hóc Môn - Bà Điểm anh hùng.

Là một trong những thân nhân chiến sĩ Nam Kỳ tham dự buổi lễ, bà Nguyễn Thị Lánh (75 tuổi, ngụ xã Hóc Môn) cho biết chồng bà là ông Đỗ Văn Hiệp, cháu ruột gọi liệt sĩ Đỗ Văn Dậy bằng chú. Liệt sĩ Đỗ Văn Dậy là một trong những chiến sĩ Nam Kỳ đã hy sinh cách đây 86 năm.

Bà Lánh chia sẻ bà và gia đình luôn tự hào, ghi nhớ và tri ân những anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ Nam Kỳ cùng đồng bào đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do cho Tổ quốc.

Bà Lê Thị Lộc (con của Mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Hồi, thứ hai từ trái qua) dự lễ giỗ các chiến sĩ Nam Kỳ nhân kỷ niệm 86 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23-11-1940 - 23-11-2026) - Ảnh: NGỌC KHẢI



Bà Nguyễn Thị Lánh - một trong những thân nhân chiến sĩ Nam Kỳ - dự lễ giỗ các chiến sĩ Nam Kỳ nhân kỷ niệm 86 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23-11-1940 - 23-11-2026) - Ảnh: NGỌC KHẢI



Bà Lê Thị Ngọc Thanh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hóc Môn - dâng hương tại di tích Nơi họp Hội nghị Xứ ủy Nam Kỳ tháng 9-1940 - Ảnh: NGỌC KHẢI

Đại biểu dự lễ giỗ các chiến sĩ Nam Kỳ nhân kỷ niệm 86 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23-11-1940 - 23-11-2026) - Ảnh: NGỌC KHẢI