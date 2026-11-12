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Tranh chim bói cá của Hoàng tử George gây chú ý vì giống hình mẫu trên mạng

tác giả
MAI NGUYỆT
MAI NGUYỆT
MAI NGUYỆT

Bức tranh chim bói cá của Hoàng tử George được đăng trên tạp chí Country Life, thu hút sự chú ý khi có nhiều điểm giống với hình mẫu trong video hướng dẫn vẽ trực tuyến của họa sĩ Matt Fussell.

Tranh chim bói cá của Hoàng tử George gây chú ý vì giống hình mẫu trên mạng - Ảnh 1.

Bức tranh chim bói cá do Hoàng tử George thực hiện, được đăng trên tạp chí Country Life - Ảnh: BBC

Bức tranh chim bói cá của Hoàng tử George xuất hiện trong số đặc biệt của tạp chí Country Life, phát hành ngày 11-11. Số báo do cha của hoàng tử là Hoàng tử William đảm nhận vai trò biên tập khách mời.

Tác phẩm mô tả một con chim bói cá đang đậu trên cành cây, với những nét vẽ chi tiết và nhiều màu sắc. Hoàng tử George hoàn thành bức tranh khi 12 tuổi, trước sinh nhật lần thứ 13 vào tháng 7.

Sau khi bức tranh được công bố, nhiều người dành lời khen cho khả năng hội họa của hoàng tử. Tuy nhiên, một số người nhận thấy tác phẩm có nhiều điểm giống với hình mẫu chim bói cá trong video hướng dẫn vẽ trên nền tảng The Virtual Instructor. Từ đó, họ đặt câu hỏi liệu Hoàng tử George có tham khảo video này khi thực hiện bức tranh hay không.

Họa sĩ bất ngờ khi thấy tranh của Hoàng tử George

Matt Fussell, họa sĩ sáng lập nền tảng dạy vẽ trực tuyến The Virtual Instructor, cho biết ông lập tức nhận ra sự tương đồng giữa bức tranh của Hoàng tử George và hình mẫu trong video hướng dẫn của mình.

Trao đổi với USA TODAY ngày 11-11, hoa sĩ nói: "Dù tôi không thể khẳng định Hoàng tử George có sử dụng bài hướng dẫn của mình hay không, sự tương đồng này thực sự khiến tôi phấn khích".

Ông cho biết sẽ vô cùng vui mừng nếu Hoàng tử George từng xem và làm theo video hướng dẫn. Tuy nhiên, họa sĩ nhấn mạnh ông không thể xác nhận hoàng tử có sử dụng tài liệu của mình hay không.

Tranh chim bói cá của Hoàng tử George gây chú ý vì giống hình mẫu trên mạng - Ảnh 2.

Bức tranh của Hoàng tử George (phải) có nhiều điểm tương đồng với hình mẫu trong video hướng dẫn vẽ của họa sĩ Matt Fussell trái) - Ảnh: Chụp màn hình/Country Life

Theo ông, điều khiến một giáo viên cảm thấy hạnh phúc là nhìn thấy người học vận dụng kiến thức đã tiếp thu để tạo ra tác phẩm mà họ tự hào: "Dù cậu ấy có làm theo hướng dẫn của tôi hay không, tôi vẫn nghĩ cậu ấy đã thực hiện rất tốt và hy vọng cậu tiếp tục khám phá khả năng nghệ thuật của mình".

Họa sĩ nói thêm nếu video hướng dẫn của mình góp phần truyền cảm hứng cho bức tranh của Hoàng tử George, đó sẽ là một vinh dự lớn.

Hoàng tử George có thể thừa hưởng niềm yêu thích hội họa từ gia đình

Trên mạng xã hội, một số người cho rằng Hoàng tử George có thể thừa hưởng năng khiếu hội họa từ ông nội là Vua Charles III. Nhà vua vốn yêu thích vẽ tranh, đặc biệt là tranh màu nước.

Trong chuyến thăm cấp nhà nước của Quốc vương Oman đến Windsor hồi tháng 10, Vương phi Kate đã giới thiệu một số tác phẩm của nhà vua. Theo tạp chí Hello Magazine, bà nhận xét Vua Charles là một họa sĩ màu nước rất giỏi.

Tháng 1-2022, trước khi trở thành quốc vương, Vua Charles từng chia sẻ hội họa giúp ông bước vào "một chiều không gian khác". Nhiều tác phẩm của ông sau đó được trưng bày trong một triển lãm tại nhà nguyện The Garrison ở Chelsea, London.

Tranh chim bói cá của Hoàng tử George gây chú ý vì giống hình mẫu trên mạng - Ảnh 3.

Hoàng tử William và Vương phi Kate đưa con trai cả là Hoàng tử George đến trường Eton College trong ngày đầu nhập học - Ảnh: PA Media

Một số người khác cho rằng Hoàng tử George có thể có chung niềm yêu thích nghệ thuật với mẹ là Vương phi Kate. Bà từng theo học ngành nghệ thuật tại Đại học St. Andrews ở Scotland và cho biết rất yêu thích các giờ học mỹ thuật khi còn ở trường.

Tạp chí Country Life nhận xét bức tranh của Hoàng tử George là tác phẩm thể hiện tài năng nghệ thuật của hoàng gia, đồng thời cho rằng hoàng tử đang tiếp bước mẹ trong việc khám phá thế giới tự nhiên qua hội họa.

Tháng 9 vừa qua, Hoàng tử George bắt đầu theo học tại Eton College, ngôi trường mà cha cậu là Hoàng tử William và chú là Hoàng tử Harry từng theo học. Đây là trường nội trú dành cho nam sinh, nằm gần nhà của gia đình tại Berkshire.

Tranh chim bói cá của Hoàng tử George gây chú ý vì giống hình mẫu trên mạng - Ảnh 4.10 lần Hoàng tử George mặc giống hệt cha

Hoàng tử George nhiều lần diện phong cách giống Hoàng tử William trong những năm qua, tạo nên những khoảnh khắc hai cha con trông như bản sao của nhau.

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MAI NGUYỆT
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    Chủ đề: hoàng tử George Hoàng tử William Vua Charles Kate

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