Cô Phạm Thị Bình - Hiệu trưởng Trường THPT Võ Trường Toản, được bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu. Trong ảnh: Cô Bình nhận Kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng và phát triển TP. HCM trong ngày 20-11-2026 - Ảnh: nhà trường cung cấp

Sáng 25-11, PGS.TS Nguyễn Tấn Phát - Thành ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã trao quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu, xã Bà Điểm và Trường THPT Võ Trường Toản, phường Tân Thới Hiệp.

Theo đó, Thạc sĩ Phạm Thị Bình - Hiệu trưởng Trường THPT Võ Trường Toản, được bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu.

Cô Phạm Thị Bình sinh năm 1975, tốt nghiệp khoa sử, ĐH Sư phạm TP.HCM, thạc sĩ quản lý giáo dục.

Cô Bình từng kinh qua nhiều vị trí công tác như giáo viên Trường THPT Thạnh Lộc, phó Hiệu trưởng và Hiệu trưởng Trường THPT Thạnh Lộc trước khi về làm Hiệu trưởng Trường THPT Võ Trường Toản.

Sáng cùng ngày, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cũng trao quyết định bổ nhiệm cô Nguyễn Thị Ánh Mai - Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu đảm nhận chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Võ Trường Toản.

Cô Nguyễn Thị Ánh Mai - Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu đảm nhận chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Võ Trường Toản. Trong ảnh: cô Mai và học sinh Trường Nguyễn Hữu Cầu - Ảnh tư liệu

Cô Nguyễn Thị Ánh Mai sinh năm 1975, tốt nghiệp khoa hóa, Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM), thạc sĩ phương pháp giảng dạy hóa học.

Trước đây, cô Mai đã có nhiều năm gắn bó với mái trường Võ Trường Toản ở các vị trí khác nhau: giáo viên môn hóa, phó Hiệu trưởng rồi Hiệu trưởng Trường THPT Võ Trường Toản. Sau đó, cô Mai được điều động về làm Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu.

Được biết, cả hai trường THPT Nguyễn Hữu Cầu và Võ Trường Toản đều là những trường tạo được sự tin cậy của đông đảo người dân ở khu vực quận 12 và Hóc Môn (cũ).

Trong đó, Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu là 1 trong 10 trường THPT có điểm chuẩn vào lớp 10 cao nhất TP.HCM nhiều năm liền.