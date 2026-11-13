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Toyota Hilux thành xe chở Giáo hoàng: Cao hơn 3m, bậc lên xuống riêng

tác giả
THANH LINH
THANH LINH
THANH LINH

Trong chuyến công du Nam Mỹ, Giáo hoàng Leo XIV sử dụng những chiếc xe đặc biệt được cải tạo từ Toyota Hilux, Fiat Titano và Chevrolet S10. Các mẫu bán tải vốn dùng để chở hàng nay được trang bị ghế nghi lễ, mái che trong suốt và nhiều chi tiết thiết kế riêng theo yêu cầu của Vatican.

Toyota Hilux đã được độ thành xe chở Giáo hoàng - Video: Toyota Argentina

Trong chuyến thăm Uruguay, Argentina và Peru từ ngày 6 đến 17-11, Giáo hoàng Leo XIV sử dụng ba dòng xe bán tải được cải tạo thành xe chuyên chở Giáo hoàng, còn gọi là Popemobile.

Theo trang Carscoops, thay vì sử dụng chiếc Mercedes-Benz G-Class thuần điện thường phục vụ tại Vatican, Giáo hoàng sử dụng những bán tải động cơ diesel được các hãng xe và đơn vị chế tạo thân xe địa phương thiết kế riêng.

Cả ba mẫu xe đều được thay đổi đáng kể kết cấu phía sau nhằm tạo không gian cho Giáo hoàng đứng hoặc ngồi chào người dân trong các hoạt động công cộng.

Toyota Hilux cao hơn 3m

Trong số ba mẫu bán tải, Toyota Hilux gây chú ý khi mang thiết kế của thế hệ thứ 9, được giới thiệu toàn cầu vào tháng 11-2025.

Toyota Argentina đã chuẩn bị hai chiếc Hilux phục vụ Giáo hoàng tại Buenos Aires và Córdoba. Cả hai được sản xuất trong nước, sau đó chuyển đến đơn vị Vallé Equipamientos để cải tạo theo yêu cầu của Vatican.

Tuy nhiên, theo trang Motor1 Brazil, dự án được phê duyệt trước thời điểm Hilux thế hệ mới ra mắt. Vì vậy, không loại trừ khả năng những chiếc xe này sử dụng nền tảng của Hilux thế hệ thứ tám nhưng được bổ sung các chi tiết ngoại thất và nội thất của đời mới.

Điểm thay đổi lớn nhất nằm ở phía sau cabin. Thùng chở hàng được thay bằng khoang nghi lễ có mái vòm polycarbonate trong suốt, tích hợp hệ thống chiếu sáng. Sau cải tạo, tổng chiều cao xe đạt khoảng 3,1m.

Toyota Hilux biến thành xe chở Giáo hoàng: Cao hơn 3m, bậc lên xuống riêng - Ảnh 1.
Toyota Hilux biến thành xe chở Giáo hoàng: Cao hơn 3m, bậc lên xuống riêng - Ảnh 2.

Hãng độ đã thực hiện một số nâng cấp đặc biệt dành riêng cho Giáo hoàng "theo yêu cầu do Vatican đặt ra" - Ảnh: Toyota Argentina

Bên trong có một ghế chính bọc da sinh thái màu trắng dành cho Giáo hoàng, cùng hai ghế phụ có thể gập lại. Bậc lên xuống được thiết kế riêng, kết hợp phần cửa thùng xe khoét thấp để thuận tiện di chuyển.

Ngoại thất được sơn trắng, đi kèm cờ Vatican, huy hiệu Giáo hoàng và biển số đăng ký của Thành Vatican.

Về kỹ thuật, Hilux vẫn giữ kết cấu khung gầm rời IMV và động cơ diesel tăng áp. Tuy nhiên, hệ thống nhíp lá phía sau và giảm xóc được điều chỉnh để tăng độ ổn định, đồng thời mang lại sự êm ái khi di chuyển với tốc độ thấp.

Toyota Argentina cho biết Hilux được lựa chọn một phần vì đây là dòng xe có sản lượng sản xuất lớn nhất tại quốc gia này.

Fiat Titano có cầu thang điện, Chevrolet S10 gia cố khung gầm

Tại Uruguay, Giáo hoàng sử dụng một chiếc Fiat Titano do Stellantis cung cấp và được đơn vị Nordex cải tạo.

Toyota Hilux biến thành xe chở Giáo hoàng: Cao hơn 3m, bậc lên xuống riêng - Ảnh 3.

Bên cạnh hai chiếc Toyota Hilux được cải tiến ở Argentina, chuyến công du Nam Mỹ của Giáo hoàng Leo XIV còn có hai chiếc xe bán tải cỡ trung khác - Ảnh: Stellantis

Mẫu xe này phát triển từ phiên bản cabin đơn, sử dụng khung gầm rời và động cơ diesel tăng áp 2.2L. Đây cũng là nền tảng được chia sẻ với Peugeot Landtrek và Ram 1200.

Khu vực thùng hàng được thay bằng khoang nghi lễ với ghế chính, hai ghế phụ hướng ra hai bên, tay vịn và thảm đỏ. Điểm đáng chú ý là hệ thống cầu thang phía sau có thể thu gọn bằng điện, giúp Giáo hoàng lên xuống thuận tiện.

Tương tự Toyota Hilux, chiếc Fiat Titano được sơn trắng, trang trí cờ và biểu tượng Vatican trên thân xe.

Trong khi đó, Chevrolet S10 là mẫu xe được lựa chọn cho các hoạt động tại Peru.

Hai chiếc S10 được sản xuất tại nhà máy São José dos Campos ở Brazil, sau đó chuyển đến đơn vị Engesig để cải tạo.

Khác với Hilux và Titano, Chevrolet S10 sử dụng cấu hình cabin kép. Do đó, đơn vị chế tạo phải cắt bỏ một phần khoang hành khách phía sau để bố trí khu vực dành cho Giáo hoàng.

Không gian mới gồm một ghế chính đặt trên bệ nâng cao, giúp Giáo hoàng dễ quan sát và chào người dân, cùng hai ghế phụ cho nhân viên an ninh. Phía trên là mái che trong suốt.

Do phải loại bỏ các cột C của cabin, đơn vị chế tạo đã gia cố khung gầm để bù đắp độ cứng vững bị ảnh hưởng trong quá trình cải tạo.

Chiếc Chevrolet S10 vẫn sử dụng động cơ diesel tăng áp 2.8L như phiên bản thông thường.

Điểm chung của cả ba dòng xe là ưu tiên không gian mở, khả năng quan sát và sự thuận tiện khi Giáo hoàng tiếp xúc với người dân.

Toyota Hilux biến thành xe chở Giáo hoàng: Cao hơn 3m, bậc lên xuống riêng - Ảnh 4.Mercedes-Benz G-Class điện tặng Giáo hoàng: Popemobile mạnh nhất lịch sử?

Mercedes-Benz đã tiếp tục duy trì truyền thống kéo dài gần một thế kỷ qua trong việc cung cấp xe Popemobile cho Giáo hoàng bằng một chiếc Mercedes-Benz G-Class điện mới nhất.

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THANH LINH
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    Chủ đề: Popemobile Giáo hoàng xe độ Toyota Toyota Hilux

    Dòng sự kiện: Xe độ

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