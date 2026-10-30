Tôn Đông Á tri ân khách hàng với tổng giải thưởng gần 3 tỉ đồng

Chương trình khuyến mại "Quét App liền tay - Cơ hội rinh ngay ô tô" của Tôn Đông Á - Ảnh: T.L

Món quà tri ân thay cho lời cảm ơn

Tôn Đông Á chính thức khởi động chương trình quay số trúng thưởng cho khách hàng trên cả nước với tên gọi "Quét App liền tay - Cơ hội rinh ngay ô tô". Chương trình được triển khai qua App Tôn Đông Á từ ngày 26-10 đến 31-12-2026.

Chương trình có 91 giải thưởng với tổng giá trị gần 3 tỉ đồng. Trong đó, giải đặc biệt là xe ô tô VinFast VF 7 Plus, cùng nhiều giải thưởng hấp dẫn khác như: xe máy Honda SH Mode 125, điện thoại Apple iPhone 18 Pro Max, laptop ASUS Vivobook Go 15, máy tính bảng Apple iPad A16 và loa Bluetooth JBL Charge 6.

Cách tham gia chương trình cũng được thực hiện ngay trên App Tôn Đông Á: Khách hàng mua các sản phẩm KING/ WIN/ SVIET, quét mã nhập kho để tích điểm và nhận cơ hội dự thưởng theo thể lệ; tất cả thông tin về điểm số, quyền lợi Khách hàng đều có thể theo dõi được ngay trên ứng dụng.

Với Tôn Đông Á, đây không chỉ là một hoạt động khuyến mại cuối năm, mà là lời cảm ơn chân thành và là sợi dây kết nối bền chặt giữa doanh nghiệp và khách hàng trên hành trình đồng hành dài lâu, đầy tin tưởng.

Thông tin chi tiết và thể lệ chương trình được công bố tại website: https://bit.ly/4z9nvLz

Nền tảng công nghệ phía sau những cam kết về chất lượng

Thép là ngành "xương sống" của công nghiệp hoá. Nhưng trong kỷ nguyên mới, "thép phải xanh" nghĩa là vừa tạo giá trị kinh tế, vừa bảo vệ môi trường. Đó cũng là phương châm "cùng xây cuộc sống xanh" mà doanh nghiệp đã theo đuổi ngay từ những ngày đầu thành lập.

Dây chuyền sản xuất hiện đại tại Tôn Đông Á góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, tối ưu hiệu quả vận hành và đáp ứng những yêu cầu rất khắt khe của thị trường - Ảnh: T.L

Không chỉ là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất thép lá mạ tại Việt Nam, Tôn Đông Á còn là một trong những doanh nghiệp đầu tư sớm vào khoa học công nghệ để tạo ra sản phẩm chất lượng của người Việt, thương hiệu Việt.

Doanh nghiệp chú trọng đầu tư vào dây chuyền và công nghệ hiện đại từ Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, được cung cấp bởi những nhà sản xuất danh tiếng trên thế giới. Từ đó, bộ sản phẩm KING/WIN/SVIET ra đời, không chỉ đáp ứng yêu cầu về chất lượng mà còn mang lại giá trị thẩm mỹ cao.

Các sản phẩm đều đạt tiêu chuẩn Nhật Bản, Úc, Mỹ, châu Âu, mang đến sự tin tưởng cho khách hàng trong và ngoài nước.

Ông Nguyễn Văn Đại - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tôn Đông Á, đại diện doanh nghiệp đón nhận biểu trưng Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2026 - Ảnh: T.L

Thay cho lời cam kết về chất lượng, Tôn Đông Á tiếp tục được vinh danh tại Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026, đánh dấu 5 kỳ liên tiếp đạt giải thưởng danh giá này.

Trước đó, vào đầu năm 2025, doanh nghiệp cũng đã chính thức ghi tên mình vào danh sách những doanh nghiệp Việt Nam hiếm hoi đạt được chứng nhận JIS uy tín từ Japan Quality Assurance Organization (JQA) - một tổ chức chứng nhận uy tín hàng đầu của chính phủ Nhật Bản.

Việc đạt được chứng nhận JIS do JQA cấp không chỉ là một cột mốc đáng tự hào, mà còn là bước ngoặt quan trọng, khẳng định vị thế của doanh nghiệp trên hành trình chinh phục các thị trường quốc tế nghiêm ngặt về chất lượng.

Từ nền tảng đó, sản phẩm của thương hiệu không chỉ phủ khắp thị trường trong nước với hệ thống hơn 1.700 đại lý, mà còn sẵn sàng cạnh tranh tại hơn 50 thị trường quốc tế.

Bên cạnh đó, sức mạnh của doanh nghiệp còn gắn liền với sự ổn định của người lao động và các hoạt động vì cộng đồng.

Doanh nghiệp cho biết không chỉ tạo dựng việc làm ổn định cho người lao động mà còn duy trì tinh thần sẻ chia xuyên suốt "cùng xây cuộc sống xanh" thông qua các hoạt động an sinh xã hội được công ty triển khai xuyên suốt và đều đặn trong 28 năm qua với tổng ngân sách đóng góp lên đến hơn 57 tỉ đồng.

Lễ khánh thành sân lăng Ông Nam Hải trên đảo Lại Sơn đặc khu Kiên Hải, tỉnh An Giang do Tôn Đông Á tài trợ - Ảnh: T.L