Lễ ký kết hợp tác chiến lược phát triển nha khoa du lịch giữa Nha Khoa Kim và Công ty TNHH Công nghệ VNTrip - Ảnh: DNCC

Với quy trình cá nhân hóa và ứng dụng công nghệ hiện đại, Nha Khoa Kim tư vấn lộ trình giúp khách hàng rút ngắn thời gian cấy ghép nhưng vẫn đảm bảo an toàn y khoa.

Chủ động phác đồ và lưu trú trước chuyến bay

Để tối ưu thời gian, trước khi khởi hành, khách hàng có thể gửi phim X-quang đã chụp (nếu có) và thông báo lịch trình bay. Những thông tin này giúp Nha Khoa Kim chủ động bố trí lịch khám ngay khi khách đến Việt Nam.

Bên cạnh đó, thông qua hợp tác với VNTrip, phòng khám sẽ hỗ trợ khách có nhu cầu đặt chỗ lưu trú gần phòng khám và sắp xếp phương tiện đưa đón tận nơi, tạo nên một hành trình chăm sóc sức khỏe xuyên suốt và an tâm.

Hai lần hẹn, cá nhân hóa điều trị với máng định vị

Theo phác đồ trồng Implant chuyên sâu, ở lần hẹn đầu tiên, bác sĩ sẽ thăm khám, chụp phim CT Cone Beam và quét dấu răng 3D để khảo sát cấu trúc xương hàm. Từ dữ liệu này, bác sĩ tính toán vị trí, góc độ và độ sâu đặt trụ. Kế hoạch điều trị sẽ được Hội đồng Y khoa thẩm định trước khi thực hiện.

Với các trường hợp xương hàm đáp ứng tốt, bác sĩ có thể tiến hành cấy ghép ngay ở lần hẹn thứ hai. Điểm sáng về công nghệ tại Nha Khoa Kim là 100% ca Implant đều sử dụng máng định vị 3D cá nhân hóa, hỗ trợ bác sĩ đặt trụ theo đúng kế hoạch. Nhờ đó, thao tác nhẹ nhàng, chỉ mất khoảng 5-10 phút/trụ.

Với các ca phức tạp, hệ thống định vị Robot X-Guide sẽ được kích hoạt hỗ trợ. Mọi khâu điều trị đều thực hiện dưới quy trình vô trùng 8 bước một chiều khép kín, hạn chế rủi ro lây nhiễm chéo.

Gắn răng tạm sớm và minh bạch thông tin truy xuất

Sau cấy ghép, nếu trụ Implant đủ ổn định, bác sĩ có thể chỉ định gắn răng tạm sau 48-72 giờ để khách tự tin giao tiếp. Trong thời gian chờ trụ tích hợp với xương hàm, thường kéo dài vài tháng, bác sĩ sẽ trao đổi trước về lịch tái khám và thời điểm gắn mão sứ để khách chủ động sắp xếp chuyến đi.

Nhờ lộ trình linh hoạt này, nhiều khách hàng đã tìm lại nụ cười khỏe mạnh ngay trong kỳ nghỉ ngắn. Như trường hợp của ông Nguyễn Tiến Dũng (Việt kiều Úc), ông cho biết rất hài lòng khi vừa giải quyết tình trạng mất răng hàm, vừa không bỏ lỡ kế hoạch cá nhân nào trong chuyến về nước.

Khách hàng Nguyễn Tiến Dũng (65 tuổi, Việt kiều Úc) rạng rỡ với hàm răng khỏe đẹp sau khi thực hiện cấy ghép Implant tại Nha Khoa Kim - Ảnh: DNCC

Điểm cộng khác giúp Việt kiều an tâm khi chọn Nha Khoa Kim là tính minh bạch. Khách được nhận lại bao bì trụ chính hãng, tra cứu nguồn gốc vật liệu và chế độ bảo hành điện tử qua MiniApp. Khi về lại nước ngoài, khách có sẵn hồ sơ y khoa số hóa rõ ràng để cung cấp cho bác sĩ tại nơi sinh sống nếu cần kiểm tra.

Bảo chứng chất lượng từ hệ thống nha khoa hàng đầu

Chất lượng y khoa của Nha Khoa Kim không chỉ là cam kết mà được chứng minh bằng thực tế: 13 kỳ liên tiếp dẫn đầu bảng đánh giá chất lượng phòng khám Răng Hàm Mặt do Sở Y tế TP.HCM công bố.

Hệ thống vinh dự đạt giải Thành tựu Y khoa Việt Nam 2024 ở hạng mục Y tế thông minh, là đối tác toàn cầu của Harvard Business School và nhận 25 triệu USD đầu tư từ quỹ ABC Impact (Temasek and Temasek Trust, Singapore) .

Kết quả đánh giá chất lượng phòng khám Răng Hàm Mặt năm, cập nhật đến ngày 31-1-2026 - Ảnh: DNCC

Đừng để quỹ thời gian eo hẹp cản bước nụ cười tự tin ngày trở về. Quý khách có thể liên hệ Nha Khoa Kim ngay hôm nay để nhận tư vấn một lộ trình trồng Implant an toàn, sẵn sàng cho một kỳ nghỉ trọn vẹn và rạng rỡ nhất.