Nha Khoa Kim: Hành trình 10 năm giữ niềm tin của khách hàng

Không gian khang trang, hiện đại và được chuẩn hóa đồng bộ trên toàn hệ thống 33 chi nhánh của Nha Khoa Kim - Ảnh: DNCC

Cùng với mức sống nâng cao, khách hàng hiện đại không chỉ cần một hàm răng khỏe đẹp mà còn đặt yếu tố an toàn, nguồn gốc vật liệu và công nghệ lên hàng đầu. Cột mốc 10 năm ghi nhận nỗ lực của Nha Khoa Kim trong việc hoàn thiện quy trình điều trị và kiểm soát nguồn gốc vật liệu theo các tiêu chuẩn an toàn.

Những con số biết nói

Đại diện Nha khoa Kim cho biết, từ một phòng khám ban đầu, hệ thống nay đã quy tụ 162 bác sĩ chuyên khoa cùng nhà máy labo rộng hơn 2.000 m².

Tốc độ mở rộng quy mô luôn được đặt song hành cùng việc chuẩn hóa chất lượng thông qua việc ứng dụng máy scan 3D, CT Cone Beam và đồng bộ hệ thống bệnh án điện tử, giúp theo dõi sát sao sức khỏe khách hàng tại bất kỳ cơ sở nào.

Vị thế của Nha Khoa Kim được khẳng định qua bốn nền tảng vững chắc về học thuật, quản trị, công nghệ và chuyên môn.

Về mặt học thuật, thương hiệu là đối tác toàn cầu của Đại học Harvard, liên tục cập nhật tri thức và tiêu chuẩn y khoa quốc tế. Về quản trị, sự đồng hành của Quỹ ABC Impact (Temasek & Temasek Trust, Singapore) tạo nền móng phát triển bền vững và minh bạch. Bằng nỗ lực số hóa trong quản lý, hệ thống đã vinh dự nhận giải thưởng "Thành tựu Y khoa Việt Nam 2024 - Y tế thông minh".

Bên cạnh đó, Nha Khoa Kim đã nhiều lần vào top đầu bảng đánh giá chất lượng do Sở Y tế TP.HCM công bố, liên tục duy trì các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về an toàn người bệnh và kiểm soát nhiễm khuẩn.

Nha Khoa Kim xuất hiện 14 vị trí dẫn đầu trong kết quả đánh giá chất lượng phòng khám Răng Hàm Mặt ở kỳ gần nhất - Ảnh: DNCC

Niềm tin từ sự minh bạch và cá nhân hóa điều trị

Theo ThS.BS Nguyễn Hữu Nam (Nhà sáng lập, Chủ tịch HĐQT Nha Khoa Kim), mỗi phác đồ điều trị đều được hội đồng y khoa thẩm duyệt theo thời gian thực. Điều này đảm bảo khách hàng dù ở trung tâm thành phố hay khu vực vùng ven đều được thụ hưởng chung một quy chuẩn y tế cấp cao.

Trong các dịch vụ chuyên sâu, công nghệ là chìa khóa để cá nhân hóa mọi trải nghiệm. Với kỹ thuật cấy ghép Implant, 100% ca phẫu thuật đều sử dụng máng định vị 3D được thiết kế từ dữ liệu CT Cone Beam. Phương pháp này giúp bác sĩ kiểm soát chính xác hướng và độ sâu đặt trụ, hạn chế xâm lấn và rút ngắn thời gian lành thương.

Đối với răng sứ thẩm mỹ, hệ thống chú trọng đầu tư labo chế tác riêng biệt với phôi sứ chuẩn FDA/CE, kết hợp công nghệ lấy dấu kỹ thuật số để phục hình răng đạt độ chuẩn xác cao, hài hòa khớp cắn và cấu trúc gương mặt. Trong phương pháp chỉnh nha, phác đồ điều trị được chia làm 5 giai đoạn rõ ràng dưới sự theo dõi sát sao của hội đồng chuyên môn.

Hơn thế nữa, khách hàng hoàn toàn chủ động truy xuất nguồn gốc vật liệu, đối chiếu hóa đơn và kiểm tra hồ sơ bảo hành minh bạch thông qua ứng dụng Miniapp.

Bằng việc không ngừng nâng cao chuyên môn, ứng dụng công nghệ hiện đại và minh bạch chất lượng, Nha Khoa Kim đang góp phần đưa các dịch vụ điều trị chuyên sâu trở thành lựa chọn an tâm cho người Việt.