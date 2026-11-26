Phạm vi không gian mặt bằng tổ chức Lễ hội Đường sách Tết Đinh Mùi năm 2027, từ cột cờ Thủ Ngữ đến chân cầu đi bộ qua sông Sài Gòn - Ảnh: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cung cấp

Thông tin đó được ông Nguyễn Ngọc Hồi - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM - trao đổi sáng 26-11, tại buổi họp với các đơn vị liên quan để triển khai về địa điểm và kế hoạch tổ chức Đường sách Tết Đinh Mùi năm 2027.

Khu vực công viên Bến Bạch Đằng làm địa điểm tổ chức Đường sách Tết Đinh Mùi năm 2027.

Ông Hồi bày tỏ TP.HCM quyết định điểm tổ chức tại công viên Bến Bạch Đằng là hợp lý vì kết nối được với Đường hoa Tết, vị trí thuận lợi cho công chúng đến tham gia. Cảnh quan dọc bờ sông lý tưởng để thiết kế một Đường sách Tết đẹp.

Đường sách Tết Đinh Mùi 2027 sẽ trải dài từ cột cờ Thủ Ngữ đến chân cầu đi bộ qua sông Sài Gòn.

Phối cảnh cầu vượt đi bộ qua đường Tôn Đức Thắng - Ảnh: BTC

Nếu cầu đi bộ qua sông Sài Gòn chưa thể xong thì đơn vị thi công cầu vượt đi bộ qua đường Tôn Đức Thắng cho biết sẽ ưu tiên hoàn thành cây cầu qua đúng khu vực Đường sách Tết vào ngày 20-1-2027.

Chiếc cầu này sẽ giải quyết việc đi bộ của người dân từ khu vực Nguyễn Huệ sang Đường sách Tết thuận lợi hơn.

Anh Mark Wilson cùng vợ (du khách Úc) trải nghiệm các gian hàng sách tại Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ - Ảnh: THANH HIỆP