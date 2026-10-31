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Tìm thấy thi thể người phụ nữ mất tích khi bắt ốc ở Vườn quốc gia Cúc Phương

tác giả
CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

Công an tỉnh Phú Thọ huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng chó nghiệp vụ, phối hợp địa phương, người dân tìm kiếm và phát hiện thi thể người phụ nữ mất tích khi đi bắt ốc trong Vườn quốc gia Cúc Phương.

Tìm thấy thi thể người phụ nữ mất tích ở vườn quốc gia Cúc Phương - Ảnh 1.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn tổ chức tìm kiếm người mất tích - Ảnh: Công an Phú Thọ

Tối 31-10, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết lực lượng cứu hộ cứu nạn vừa tìm thấy thi thể người phụ nữ mất tích khi đi bắt ốc tại khu vực núi Quèn Trác, thuộc Vườn quốc gia Cúc Phương.

Trước đó, khoảng 7h ngày 29-10, bà Bùi Thị Y. (ở xã Yên Thủy, tỉnh Phú Thọ) lên núi Quèn Trác bắt ốc. 

Một ngày sau, gia đình không thấy bà Y. về nên tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả. 

Đến sáng 31-10, gia đình trình báo chính quyền địa phương. 

Tiếp nhận thông tin từ Công an xã Yên Thủy, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Phú Thọ đã huy động 2 xe cứu nạn, cứu hộ chuyên dụng, chó nghiệp vụ cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp các lực lượng tổ chức tìm kiếm. 

Tìm thấy thi thể người phụ nữ mất tích ở vườn quốc gia Cúc Phương - Ảnh 2.
Tìm thấy thi thể người phụ nữ mất tích ở vườn quốc gia Cúc Phương - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng huy động chó nghiệp vụ để tổ chức tìm kiếm - Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Theo cơ quan công an, địa hình núi Quèn Trác phức tạp, hiểm trở, nhiều vị trí khó tiếp cận khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. 

Các lực lượng đã khoanh vùng, phân chia khu vực, triển khai phương tiện, chó nghiệp vụ và rà soát các hướng có khả năng nạn nhân đi qua.

Đến 15h30 ngày 31-10, lực lượng cứu hộ cứu nạn, chính quyền địa phương và người dân đã tìm thấy thi thể bà Y. ở cách chân núi Quèn Trác khoảng 2,5km đường bộ.

Tìm thấy thi thể người phụ nữ mất tích ở vườn quốc gia Cúc Phương - Ảnh 4.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn đưa thi thể nạn nhân ra khỏi rừng - Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Qua vụ việc, cơ quan công an khuyến cáo người dân khi vào rừng, lên núi bắt ốc, hái măng, kiếm củi hoặc lao động sản xuất cần đi cùng người khác, báo cho người thân biết nơi đến và thời gian trở về.

Mang theo điện thoại đủ pin, đèn pin, nước uống và chủ động trở về trước khi trời tối. Không chủ quan vì đã quen đường, thuộc núi, bởi chỉ một lần trượt chân, lạc hướng hoặc gặp vấn đề sức khỏe ở nơi vắng người cũng có thể khiến việc tự tìm đường về, gọi trợ giúp trở nên khó khăn. 

Khi người thân chưa trở về đúng hẹn, không liên lạc được và có dấu hiệu bất thường, cần báo ngay cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan công an, cung cấp rõ thời điểm, địa điểm cuối cùng biết được để kịp thời tổ chức tìm kiếm.

Tìm thấy thi thể người phụ nữ mất tích ở vườn quốc gia Cúc Phương - Ảnh 5.Tìm thấy thi thể nam du khách mất tích tại Vườn quốc gia Cúc Phương

Thi thể của nam du khách mất tích được tìm thấy cách nơi tìm thấy ba lô kèm giấy tờ tùy thân của nạn nhân khoảng 700m.

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    Chủ đề: núi Quèn Trác người phụ nữ Vườn quốc gia Cúc Phương mất tích Công an tỉnh Phú Thọ

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