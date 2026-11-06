TikTok ra mắt Trung tâm An toàn Thương hiệu tại diễn đàn khu vực

Ông Francis Stones, Giám đốc Toàn cầu về Truyền thông Có trách nhiệm & An toàn Thương hiệu, bộ phận Giải pháp Kinh doanh Toàn cầu tại TikTok - Ảnh: DNCC

Các sáng kiến được công bố gồm Trung tâm An toàn Thương hiệu (TikTok Brand Safety Center), Cẩm nang Bảo vệ Thương hiệu (Brand Protection Playbook) và Cẩm nang An toàn AI (AI Safety Essentials). Cẩm nang An toàn AI được phát triển cùng Responsible Marketing Advisory, đơn vị tư vấn độc lập về tiếp thị có trách nhiệm, nhằm cung cấp hướng dẫn cho các thương hiệu ứng dụng AI trong sáng tạo quảng cáo.

Diễn đàn do TikTok tổ chức tại Singapore, quy tụ 30 đại diện thương hiệu và đối tác trong ngành, tập trung thảo luận về an toàn thương hiệu và quảng cáo có trách nhiệm.

Theo nghiên cứu do Ipsos thực hiện tại 12 thị trường, người dùng từng tiếp cận nội dung quảng cáo của nhãn hàng trên TikTok có xu hướng đánh giá thương hiệu chân thực hơn 30% và đáng tin cậy hơn 11% so với nhóm chưa từng tiếp cận.

Ông Francis Stones, Giám đốc Toàn cầu về Truyền thông Có trách nhiệm và An toàn Thương hiệu, bộ phận Giải pháp Kinh doanh Toàn cầu tại TikTok, cho biết việc bảo vệ trải nghiệm nội dung là cơ sở để thương hiệu kết nối với cộng đồng. Theo ông, nền tảng tiếp tục phát triển các công cụ hỗ trợ nhà quảng cáo kiểm soát rủi ro và xây dựng niềm tin với người dùng.

Các giải pháp kiểm soát an toàn nội dung

TikTok cho biết nội dung trên nền tảng được kiểm duyệt tự động nhằm phát hiện dấu hiệu vi phạm, kết hợp với đội ngũ kiểm duyệt viên đánh giá ngữ cảnh khi cần thiết.

Đối với thông tin có dấu hiệu sai lệch, nền tảng phối hợp với hơn 20 đối tác kiểm chứng thông tin độc lập được Mạng lưới Kiểm chứng Thông tin Quốc tế (IFCN) công nhận. Mạng lưới này hỗ trợ 60 ngôn ngữ tại 130 thị trường. Dựa trên kết quả đánh giá, đội ngũ kiểm duyệt TikTok quyết định biện pháp xử lý nếu nội dung vi phạm Tiêu chuẩn Cộng đồng.

Trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2026, nền tange này đã gỡ bỏ hơn 7,5 triệu video vi phạm Tiêu chuẩn Cộng đồng tại Việt Nam, tương đương khoảng 0,3% tổng số video được đăng tải trong khu vực.

Theo Báo cáo Thực thi Tiêu chuẩn Cộng đồng mới nhất của TikTok, có tới 99,6% nội dung vi phạm tại Việt Nam được nền tảng chủ động phát hiện và xử lý, với 93,1% bị gỡ bỏ chỉ trong vòng 24 giờ.

Trên toàn cầu, 97,4% video bị gỡ trong quý được phát hiện và xử lý thông qua hệ thống tự động, bao gồm công nghệ kiểm duyệt ứng dụng AI. TikTok cho biết cơ chế này giúp phát hiện nội dung vi phạm và giảm nguy cơ tiếp cận người dùng.

Bộ công cụ kiểm soát và giải pháp bảo vệ thương hiệu

TikTok cho biết cách tiếp cận an toàn thương hiệu không chỉ tập trung vào vị trí hiển thị quảng cáo mà còn bao gồm các công cụ kiểm soát môi trường quảng cáo, minh bạch nội dung và theo dõi rủi ro.

Về môi trường hiển thị, nhà quảng cáo có thể lựa chọn các công cụ như TikTok Inventory Filter (bộ lọc danh mục quảng cáo), Category Exclusion (danh mục loại trừ), Vertical Sensitivity (mức độ nhạy cảm theo ngành hàng) và Exclusion List (danh sách loại trừ). Các công cụ này được hỗ trợ kiểm chứng bởi những đối tác độc lập như DoubleVerify, Integral Ad Science và Zefr.

Nền tảng này cũng triển khai tính năng gắn nhãn nội dung được tài trợ để người dùng nhận biết các nội dung có hợp tác thương hiệu. Với nội dung do AI tạo ra hoặc được chỉnh sửa đáng kể bằng AI, nền tảng cung cấp công cụ gắn nhãn nhằm tăng tính minh bạch.

Ngoài các công cụ kiểm soát quảng cáo, TikTok giới thiệu giải pháp theo dõi nhận thức về thương hiệu Market Scope Brand Perception, giúp nhà quảng cáo nắm bắt mức độ thảo luận, sắc thái tích cực hoặc tiêu cực và những chủ đề nổi bật liên quan đến thương hiệu.

Đối với các vấn đề sở hữu trí tuệ, thương hiệu có thể phản ánh hành vi nghi ngờ vi phạm bản quyền hoặc nhãn hiệu thông qua đội ngũ phụ trách tài khoản hoặc các kênh tiếp nhận chuyên biệt của nền tảng.

Trung tâm Bảo vệ Sở hữu trí tuệ TikTok Shop (IPPC) cho phép thương hiệu và chủ thể quyền sở hữu trí tuệ báo cáo sản phẩm nghi ngờ vi phạm. Khi xác định có vi phạm, TikTok Shop có thể gỡ sản phẩm, nội dung liên quan và áp dụng biện pháp xử lý người bán theo chính sách.

TikTok Real cung cấp các công cụ hỗ trợ thương hiệu quản lý danh sách nhà bán hàng được ủy quyền, nhận cảnh báo về bài đăng đáng ngờ và yêu cầu xử lý sản phẩm giả mạo đã được xác minh.

Cách tiếp cận về an toàn AI trong quảng cáo

Khi được ứng dụng minh bạch và có trách nhiệm, AI có thể hỗ trợ sáng tạo mà vẫn bảo đảm tính chân thực của nội dung. Khung hướng dẫn sử dụng AI có trách nhiệm của TikTok vận hành trên 5 cấp độ kiểm duyệt, nhằm đảm bảo các nội dung sáng tạo ứng dụng AI luôn tuân thủ nguyên tắc minh bạch, có trách nhiệm và đáng tin cậy.

Khung hướng dẫn sử dụng AI có trách nhiệm của TikTok - Ảnh: DNCC

Ông Francis Stones cho biết nền tảng tiếp tục phát triển giải pháp gắn nhãn nội dung và mở rộng hợp tác nhằm thúc đẩy việc ứng dụng AI an toàn. Theo ông, TikTok đã tích hợp Content Credentials của C2PA từ hai năm trước, giúp nhận diện nguồn gốc và lịch sử chỉnh sửa nội dung, bao gồm nội dung được tạo bằng AI.

Đến nay, hơn 3 tỉ video đã được gắn nhãn nội dung do AI tạo ra (AIGC), thông qua sự kết hợp giữa công nghệ C2PA, công cụ gắn nhãn dành cho nhà sáng tạo và công nghệ hình mờ kỹ thuật số của nền tảng.

TikTok ra mắt Trung tâm An toàn Thương hiệu tại Diễn đàn Truyền thông Có trách nhiệm Châu Á - Thái Bình Dương 2026 - Ảnh: DNCC

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