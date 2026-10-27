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Thụy Điển siết chặt quản lý công cụ AI trong các cơ quan chính phủ

tác giả
TTXVN
TTXVN
TTXVN

Quan chức phụ trách lĩnh vực số hóa của Văn phòng Chính phủ Thuỵ Điển, cho biết việc sử dụng các dịch vụ AI không được kiểm soát có thể gây ra những hệ lụy đối với an ninh thông tin.

- Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: abijita.com

Văn phòng Chính phủ Thụy Điển sẽ chặn ChatGPT và Claude trên máy tính của nhân viên từ ngày 26-10, đồng thời yêu cầu công chức sử dụng Microsoft Copilot, công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) duy nhất được cơ quan này phê duyệt sau khi đánh giá về an ninh.

Quyết định trên nhằm hạn chế nguy cơ mất an toàn thông tin khi sử dụng các dịch vụ AI không có hợp đồng chính thức với cơ quan này.

Ông Mikael Wettercrantz, quan chức phụ trách lĩnh vực số hóa của Văn phòng Chính phủ Thuỵ Điển, cho biết việc sử dụng các dịch vụ AI không được kiểm soát có thể gây ra những hệ lụy đối với an ninh thông tin.

Theo ông, cơ quan này đã ghi nhận một số trường hợp sử dụng AI không phù hợp, liên quan đến mức độ nhạy cảm của thông tin được nhập vào hệ thống và cách xử lý các câu trả lời do AI tạo ra.

Các công cụ AI dành cho người dùng phổ thông có thể chuyển dữ liệu và yêu cầu của người dùng đến máy chủ của các công ty cung cấp dịch vụ.

Trong khi đó, theo quy định của Mỹ, các cơ quan chức năng có thể yêu cầu doanh nghiệp cung cấp dữ liệu khi đáp ứng các điều kiện pháp lý liên quan. Vì vậy, các thỏa thuận chính thức với nhà cung cấp có vai trò xác định phạm vi sử dụng, xử lý và bảo vệ dữ liệu do nhân viên Chính phủ cung cấp.

Microsoft Copilot được lựa chọn sau khi Văn phòng Chính phủ Thụy Điển tiến hành đánh giá và điều chỉnh các thiết lập bảo mật. Trong khi đó, ChatGPT của OpenAI và Claude của Anthropic chưa đáp ứng các yêu cầu để được cơ quan này phê duyệt sử dụng trực tiếp trên máy tính công vụ.

Tuy nhiên, một số nhân viên vẫn có thể tiếp cận ChatGPT và Claude thông qua nền tảng AI do Văn phòng Chính phủ tự phát triển.

Văn phòng Chính phủ không phải cơ quan duy nhất tại nước này siết chặt việc sử dụng AI. Cơ quan Thuế và Ủy ban Quốc gia về Chăm sóc sức khoẻ Thuỵ Điển cũng đã áp dụng các biện pháp tương tự đối với những công cụ AI dành cho người dùng phổ thông.

Cơ quan Thi hành án đang chuẩn bị quyết định riêng, trong khi một cuộc kiểm tra nội bộ tại Cơ quan Quản lý Giao thông phát hiện khoảng 10 dịch vụ AI đang được sử dụng theo cách phổ biến nhưng tiềm ẩn rủi ro.

Tại Liên minh châu Âu (EU), những lo ngại về bảo vệ dữ liệu khi sử dụng AI gia tăng trong thời gian qua. Tháng 2 vừa qua, Nghị viện châu Âu cũng vô hiệu hóa các tính năng AI trên toàn bộ thiết bị làm việc, bao gồm ChatGPT, Claude và Copilot, do chưa thể bảo đảm an toàn cho dữ liệu được các công cụ này xử lý.

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