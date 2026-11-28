Khách tham quan hào hứng tham gia hoạt động tương tác tại gian hàng GOO.N trong khuôn khổ Festival Mẹ Bầu & Em Bé 2026 - Ảnh: DNCC

Tại Festival Mẹ Bầu & Em Bé 2026, thương hiệu tã Nhật Bản GOO.N đã giới thiệu dòng sản phẩm cao cấp GOO.N Plus, đồng thời lên kế hoạch mở rộng phân phối kênh mẹ và bé, bắt đầu với hơn 200 cửa hàng Kids Plaza từ tháng 11-2026.

Đồng hành với khách hàng ngay giai đoạn chuẩn bị sinh con

Sau khi thu hút hơn 50.000 lượt khách tham quan và mua sắm tại Hà Nội, Festival Mẹ Bầu & Em Bé 2026 do Kids Plaza tổ chức tiếp tục diễn ra tại TP.HCM trong hai ngày 7 và 8-11, với sự góp mặt của nhiều thương hiệu lớn trong ngành hàng mẹ và bé.

Tại sự kiện, GOO.N giới thiệu dòng sản phẩm tã cao cấp GOO.N Plus nhập khẩu từ Nhật Bản. Gian hàng thu hút các gia đình đến tìm hiểu sản phẩm, tham gia hoạt động tương tác và nhận quà tặng.

Việc đồng hành nhóm mẹ bầu được GOO.N Plus xác định là một trong những hoạt động trọng tâm trong giai đoạn phát triển thị trường. Đây là nhóm khách hàng bắt đầu tìm hiểu và lựa chọn các sản phẩm thiết yếu cho trẻ sơ sinh, trong đó có tã em bé.

Phụ huynh đánh giá tích cực khi trải nghiệm sản phẩm

Trực tiếp chạm thử và tìm hiểu sản phẩm tại khu vực trưng bày, nhiều mẹ đánh giá cao độ mềm mại và êm ái của GOO.N Plus.

Với các mẹ bầu chuẩn bị đón con chào đời, sự êm dịu và khả năng hạn chế ma sát với làn da non nớt của trẻ sơ sinh là những yếu tố được quan tâm nhiều khi lựa chọn tã.

Các mẹ trực tiếp chạm thử và cảm nhận sự mềm mại của tã GOO.N Plus tại Festival Mẹ Bầu & Em Bé 2026 - Ảnh: DNCC

Với nền tảng hơn 45 năm kinh nghiệm trong sản xuất tã em bé của tập đoàn Daio Paper (Nhật Bản), thương hiệu GOO.N tiếp tục giới thiệu công nghệ bề mặt đệm nổi POKOPOKO trên dòng sản phẩm GOO.N Plus.

Công nghệ này được thiết kế nhằm giảm ma sát và tăng độ mềm, chuyên biệt cho làn da non nớt của trẻ sơ sinh. Tại sự kiện, công nghệ này đã được giới thiệu trực tiếp đến khách hàng, ghi nhận những phản hồi tích cực ban đầu về độ mềm mại và cảm giác êm ái khi chạm thử sản phẩm.

Cận cảnh thiết kế đệm nổi POKOPOKO có mặt trên size NB, S và M ở dòng tã dán GOO.N Plus - Ảnh: DNCC

Chia sẻ từ đại diện nhà phân phối SNB Retail & Services, hoạt động phát triển thị trường trong giai đoạn tới sẽ kết hợp mở rộng độ phủ tại hệ thống bán lẻ và cửa hàng chuyên doanh, đẩy mạnh chương trình truyền thông, trải nghiệm sản phẩm và tiếp cận khách hàng từ giai đoạn sơ sinh.

GOO.N Plus hiện đã có mặt tại hơn 200 cửa hàng thuộc hệ thống Kids Plaza trên toàn quốc, đánh dấu bước khởi đầu trong kế hoạch phát triển dòng sản phẩm này tại Việt Nam.