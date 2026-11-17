Festival Mẹ bầu & Em bé 2026 kết nối hàng nghìn gia đình tại Hà Nội và TP.HCM -Ảnh: DNCC

Mỗi em bé chào đời đều mở ra một hành trình mới, nơi tình yêu thương, sự chăm sóc và đồng hành của gia đình trở thành nền tảng cho những năm tháng đầu đời.

Với mong muốn góp phần vun đắp hành trình ấy, Festival Mẹ bầu & Em bé 2026 do KidsPlaza tổ chức đã diễn ra tại hai thành phố lớn: Hà Nội (ngày 3 và 4-10) và TP.HCM (ngày 7 và 8-11), thu hút gần 100.000 lượt khách hàng tham dự và trải nghiệm.

Mang thông điệp "Growing with Love - Kiến tạo thế hệ hạnh phúc", Festival không đơn thuần là ngày hội vui chơi hay mua sắm, mà còn là không gian kết nối cộng đồng, nơi các gia đình cùng chia sẻ trải nghiệm, tiếp cận những thông tin hữu ích và lưu giữ những khoảnh khắc ý nghĩa trên hành trình làm cha mẹ.

Hàng nghìn gia đình cùng tạo nên những trải nghiệm đáng nhớ

Điểm nhấn của Festival năm nay là chuỗi hoạt động đa dạng, được thiết kế dành cho nhiều độ tuổi và giai đoạn khác nhau trong hành trình làm cha mẹ.

NổiNbật là hoạt động đồng diễn yoga với sự tham gia của 1.050 mẹ bầu tại hai miền, cùng lan tỏa thông điệp về một thai kỳ hạnh phúc.

Không chỉ là những phút giây thư giãn và kết nối với em bé, hoạt động còn mang đến những khoảnh khắc giàu cảm xúc về tình mẫu tử. Đặc biệt, hình ảnh những người mẹ bầu gửi lời tri ân đến mẹ của mình đã tạo nên điểm chạm sâu sắc, nhắc nhớ về tình yêu thương được tiếp nối qua nhiều thế hệ.

1.050 mẹ bầu cùng tham gia đồng diễn yoga, lan tỏa thông điệp về một thai kỳ hạnh phúc - Ảnh: DNCC

Với các em nhỏ, Kidslympic mang đến hai sân chơi vận động đầy hào hứng. 1.800 em bé từ 7 đến dưới 12 tháng tuổi tham gia Kidslympic Bé Bò, trong khi 1.400 bé từ 12 đến đủ 18 tháng tuổi thử sức tại đường đua Kidslympic Iron Racer.

Mỗi bước bò, mỗi lần bứt tốc đều mang đến tiếng cười và niềm tự hào cho ba mẹ. Bởi tại đây, chiến thắng không chỉ nằm ở thứ hạng mà còn ở sự tự tin, nỗ lực và những trải nghiệm đầu đời của mỗi em bé.

Các vận động viên nhí hào hứng chinh phục những thử thách đầu đời tại đường đua Kidslympic- Ảnh: DNC

Bên cạnh đó, Family Day dành cho 600 em bé từ 1 đến đủ 4 tuổi cùng gia đình tham gia các hoạt động kết nối, góp phần tạo nên không gian để các thành viên cùng vui chơi, tương tác và gắn kết.

Mega Sale và hệ sinh thái thương hiệu Mẹ & Bé

Không khí Festival càng thêm sôi động với khu vực Mega Sale quy tụ gần hàng trăm gian hàng chính hãng từ các thương hiệu Mẹ & Bé uy tín. Đây là cơ hội để ba mẹ trực tiếp trải nghiệm, tìm hiểu sản phẩm, tiếp cận các chương trình ưu đãi và lựa chọn những giải pháp phù hợp cho nhu cầu chăm sóc gia đình.

Sự kiện có sự góp mặt của nhiều thương hiệu quen thuộc với các gia đình Việt như Nestlé, Moyuum, Bellamy’s, Aptamil, Abbott, Enfa, Moony, Bobby, Nutifood, Friso, Dutch Lady, Huggies, HiPP, Burine, Kendamil, Nutricare, Sunmum, Hoppi, Pebbles cùng nhiều thương hiệu khác.

Thông qua sự góp mặt của hàng trăm thương hiệu, Festival không chỉ tạo nên một không gian mua sắm quy mô lớn mà còn mở rộng cơ hội kết nối giữa doanh nghiệp với người tiêu dùng. Những hoạt động tương tác, trải nghiệm và quà tặng đã góp phần mang đến bầu không khí ngày hội sôi nổi, gần gũi với các gia đình.

Gần 300 gian hàng chính hãng mang đến không gian trải nghiệm và mua sắm đa dạng cho các gia đình - Ảnh: DNCC

Một điểm nhấn đặc biệt khác là WeFamily Awards 2026 - giải thưởng thường niên tôn vinh những người mẹ, người cha và gia đình Việt lan tỏa tình yêu thương, truyền cảm hứng bằng những giá trị sống tích cực.

Với chủ đề "Phi Thường Mẹ Ơi!", giải thưởng có 550 đề cử chính thức và 20 giải thưởng thuộc bốn hạng mục: Phi Thường Mẹ Ơi!, Mẹ Bé Triệu View, Nhà Mình Có Nhau và Mẹ Bầu Thảnh Thơi. Đây là sự ghi nhận dành cho những câu chuyện gia đình chân thực, truyền cảm hứng và giàu ý nghĩa trong cộng đồng Mẹ và Bé.

WeFamily Awards là giải thưởng thường niên tôn vinh những người mẹ, người cha và gia đình lan tỏa các giá trị yêu thương tích cực - Ảnh: DNCC

Cùng nhau kiến tạo thế hệ hạnh phúc

Điều đọng lại sau hai điểm hẹn Hà Nội và TP.HCM không chỉ là quy mô hoạt động hay số lượng người tham gia, mà còn là những khoảnh khắc kết nối được tạo nên giữa các gia đình.

Đó là niềm hạnh phúc của mẹ khi cảm nhận em bé lớn lên từng ngày, là ánh mắt tự hào của ba khi chứng kiến con lần đầu thử sức trên đường đua, là những cái ôm, nụ cười và lời cảm ơn dành cho những người thân yêu. Mỗi khoảnh khắc đều góp phần tạo nên một bức tranh đa sắc màu về hành trình làm cha mẹ.

Thông qua Festival Mẹ bầu & Em bé 2026, KidsPlaza tiếp tục khẳng định mong muốn đồng hành cùng các gia đình không chỉ bằng những sản phẩm và giải pháp chăm sóc mẹ và bé, mà còn thông qua các hoạt động kết nối cộng đồng, chia sẻ kiến thức và lan tỏa những giá trị tích cực.

Hai miền Bắc - Nam, gần 100.000 lượt khách hàng và hàng nghìn câu chuyện yêu thương đã cùng viết nên một hành trình đáng nhớ. Bởi một thế hệ hạnh phúc không bắt đầu từ những điều lớn lao, mà được vun đắp từ chính tình yêu thương, sự thấu hiểu và đồng hành trong mỗi gia đình.